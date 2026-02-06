Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων RCW 4
Το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων RCW 4 καθαρίζει χωρίς κόπο μεγάλα, δυσπρόσιτα και χωρίς κουφώματα παράθυρα και εξασφαλίζει καθαριότητα χωρίς λεκέδες χάρη στη συνεχή υγρασία του πανιού.
Το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων RCW 4 αντικαθιστά τον χειροκίνητο καθαρισμό μεγάλων και δυσπρόσιτων παραθύρων και εξασφαλίζει καθαρή θέα. Χάρη στην ισχυρή τεχνολογία κενού, εγγυάται ασφαλή συγκράτηση σε όλες τις λείες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των καθρεπτών και των καμπινών ντους. Ακόμη και οι γυάλινες επιφάνειες χωρίς πλαίσιο καθαρίζονται γρήγορα και αξιόπιστα χάρη στη συστηματική πλοήγηση με τέσσερις αισθητήρες για την ανίχνευση πλαισίων, αντικειμένων και άκρων. Για βέλτιστα αποτελέσματα, το πανί καθαρισμού από μικροΐνες υγραίνεται συνεχώς και με ακρίβεια με διάλυμα καθαρισμού από έξι ακροφύσια ψεκασμού που λειτουργούν με αντλία. Η άμεση υγρασία αποτρέπει το σχηματισμό σταγονιδίων και την παρασυρόμενη από τον άνεμο υγρασία. Μπορούν να επιλεγούν τέσσερις αυτόματες λειτουργίες καθαρισμού και μία χειροκίνητη λειτουργία, ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης, και να ελέγχονται εύκολα μέσω τηλεχειριστηρίου. Τα σήματα LED και η φωνητική έξοδος παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής, για παράδειγμα όταν το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο. Το καθαριστικό παραθύρων RM 503 που παρέχεται αφαιρεί αξιόπιστα τους ρύπους, στεγνώνει χωρίς να αφήνει ίχνη και επιτρέπειστο νερό της βροχής να κυλάει πιο γρήγορα για μακροχρόνια καθαριότητα. Ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το RCW 4 παραμένει προσκολλημένο στο γυαλί χάρη στην εφεδρική μπαταρία και το καλώδιο ασφαλείας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συστηματική πλοήγησηΚαθαρίζει συστηματικά ολόκληρη την επιφάνεια χωρίς να παραλείπει τίποτα. Η κατεύθυνση κίνησης αλλάζει αυτόματα όταν το ρομπότ έρχεται σε επαφή με εμπόδια. Επιστρέφει αυτόματα στην αρχική θέση.
Αυτόματη εφαρμογή καθαριστικούΈξι ακροφύσια ψεκασμού που λειτουργούν με αντλία υγραίνουν συνεχώς το πανί καθαρισμού. Χωρίς στάξιμο ή διασκορπισμό του ψεκασμού. Το παρεχόμενο καθαριστικό παραθύρων εξασφαλίζει λάμψη χωρίς λεκέδες και επιτρέπει στην βροχή να τρέχει πιο γρήγορα, καθυστερώντας την επανόρυξη.
Αισθητήρες για την ανίχνευση παραθύρων χωρίς πλαίσιο και γυάλινων επιφανειώνΑξιόπιστη ανίχνευση πλαισίων παραθύρων και άλλων εμποδίων. Οι τέσσερις αισθητήρες γωνιών ανιχνεύουν επίσης τις άκρες των γυάλινων επιφανειών χωρίς πλαίσιο και προσαρμόζουν την πλοήγηση ανάλογα.
Υψηλό επίπεδο ασφάλειας
- Ασφαλής συγκράτηση χάρη στην αξιόπιστη τεχνολογία κενού και το πρόσθετο σύστημα ασφαλείας.
- Πρόσθετη προστασία χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία έκτακτης ανάγκης που διατηρεί το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων ασφαλώς συνδεδεμένο στο τζάμι του παραθύρου, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Έξυπνο τηλεχειριστήριο για εύκολη λειτουργία και παρακολούθηση
- 4 αυτόματες λειτουργίες για αποτελεσματική εκτέλεση κάθε εργασίας καθαρισμού: γρήγορος καθαρισμός, εντατικός καθαρισμός, καθαρισμός σημείων και γυάλισμα.
- Δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου.
Διαισθητικό περιβάλλον χρήστη
- Κουμπί ON/OFF για εύκολη χρήση.
- Ανατροφοδότηση και μηνύματα σφάλματος μέσω ευανάγνωστης οθόνης LED.
- Πάντα καλά ενημερωμένοι: σημαντικές πληροφορίες ή η τρέχουσα κατάσταση ανακοινώνονται μέσω φωνητικής εξόδου.
Πανί καθαρισμού από μικροΐνες
- Οι μαλακές μικροΐνες του πανιού απορροφούν ιδανικά τη βρωμιά.
- Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων σε θερμοκρασία έως 40 °C.
- Η στερέωση με Velcro καθιστά την αλλαγή του πανιού καθαρισμού εξαιρετικά γρήγορη και εύκολη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση καθαρισμού (m²/min)
|0,4
|Ισχύς αναρρόφησης (Pa)
|3000
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 77
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|62
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|264 x 256 x 72
Πεδίο προμήθειας
- τηλεχειριστήριο
- Πανί: 3 Τεμάχιο(α)
- Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 125 ml
Εξοπλισμός
- Έξοδος φωνής
- Βολική χειρολαβή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Μεγάλες, δυσπρόσιτες γυάλινες επιφάνειες
- Γυάλινες επιφάνειες χωρίς πλαίσιο
- Καθρέφτες
- Λείες επιφάνειες