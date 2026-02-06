Το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων RCW 4 αντικαθιστά τον χειροκίνητο καθαρισμό μεγάλων και δυσπρόσιτων παραθύρων και εξασφαλίζει καθαρή θέα. Χάρη στην ισχυρή τεχνολογία κενού, εγγυάται ασφαλή συγκράτηση σε όλες τις λείες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των καθρεπτών και των καμπινών ντους. Ακόμη και οι γυάλινες επιφάνειες χωρίς πλαίσιο καθαρίζονται γρήγορα και αξιόπιστα χάρη στη συστηματική πλοήγηση με τέσσερις αισθητήρες για την ανίχνευση πλαισίων, αντικειμένων και άκρων. Για βέλτιστα αποτελέσματα, το πανί καθαρισμού από μικροΐνες υγραίνεται συνεχώς και με ακρίβεια με διάλυμα καθαρισμού από έξι ακροφύσια ψεκασμού που λειτουργούν με αντλία. Η άμεση υγρασία αποτρέπει το σχηματισμό σταγονιδίων και την παρασυρόμενη από τον άνεμο υγρασία. Μπορούν να επιλεγούν τέσσερις αυτόματες λειτουργίες καθαρισμού και μία χειροκίνητη λειτουργία, ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης, και να ελέγχονται εύκολα μέσω τηλεχειριστηρίου. Τα σήματα LED και η φωνητική έξοδος παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής, για παράδειγμα όταν το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο. Το καθαριστικό παραθύρων RM 503 που παρέχεται αφαιρεί αξιόπιστα τους ρύπους, στεγνώνει χωρίς να αφήνει ίχνη και επιτρέπειστο νερό της βροχής να κυλάει πιο γρήγορα για μακροχρόνια καθαριότητα. Ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το RCW 4 παραμένει προσκολλημένο στο γυαλί χάρη στην εφεδρική μπαταρία και το καλώδιο ασφαλείας.