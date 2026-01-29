Τα σκληρά δάπεδα και τα χαλιά χαμηλού πέλους καθαρίζονται ανεξάρτητα και συστηματικά από το έξυπνο ρομπότ καθαρισμού RCV 5. Οι ξηροί ρύποι μεταφέρονται στο ενσωματωμένο δοχείο απορριμμάτων από την περιστρεφόμενη βούρτσα, την πλαϊνή βούρτσα για τις άκρες και τον ανεμιστήρα. Ο αισθητήρας υπερήχων ανιχνεύει χαλιά που θα καθαρίζονταν καλύτερα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Auto Boost για μέγιστη ισχύ αναρρόφησης. Το RCV 5 δεν σκουπίζει απλώς, αλλά μπορεί επίσης να σφουγγαρίσει. Στη λειτουργία σφουγγαρίσματος, τα χαλιά αποφεύγονται αυτόματα. Μέσω της εφαρμογής, το RCV 5 αποστέλλεται σε μια περιήγηση εξερεύνησης και θα δημιουργήσει αυτόματα έναν χάρτη των δωματίων ανιχνεύοντας το περιβάλλον (LiDAR). Μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένες παράμετροι καθαρισμού για κάθε δωμάτιο. Για παράδειγμα, ποια δωμάτια πρέπει να σκουπιστούν, να σφουγγαριστούν ή να μην καθαριστούν. Χάρη στο σύστημα διπλού λέιζερ με κάμερα, το κορυφαίο μοντέλο RCV 5 ανιχνεύει και αποφεύγει επίσης επίπεδα εμπόδια όπως καλώδια, κάλτσες ή παπούτσια. Πρόσθετοι αισθητήρες αποτρέπουν την πτώση της συσκευής, για παράδειγμα, από τις σκάλες. Για τον καθαρισμό, μπορείς εύκολα να ξεκινήσεις το RCV 5 μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο ατομικό πρόγραμμα ή πατώντας ένα κουμπί στη συσκευή. Εάν το ρομπότ καθαρισμού χρειάζεται βοήθεια, σε πολλές περιπτώσεις θα σου το πει μέσω φωνητικής εξόδου.