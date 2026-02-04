Η FCV 2 Natural N: η καθαριότητα μπορεί να είναι τόσο εύκολη – και φιλική προς το περιβάλλον, χάρη στο φυσικό καθαριστικό δαπέδων RM 538N! Η σκούπα σφουγγαρίστρα 3 σε 1 με την καινοτόμο λειτουργία Xtra!Clean σκουπίζει, σφουγγαρίζει και στεγνώνει, διευκολύνοντας τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, χαλιών και ακόμη και χυμένων υγρών, εξοικονομώντας έως και 50% χρόνο*. Επίλεξε ανάμεσα σε δύο προγράμματα καθαρισμού – το βασικό πρόγραμμα με διανομή νερού και το πρόγραμμα στεγνώματος – και αντιμετώπισε κάθε είδους βρωμιά, είτε πρόκειται για σκόνη, τρίχες κατοικίδιων ζώων ή επίμονους λεκέδες. Η απόλυτη υγιεινή!Spin με έως 500 περιστροφές του roller ανά λεπτό όχι μόνο εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα σφουγγαρίσματος, αλλά και εξαλείφει έως και 99% των βακτηρίων** για υγιεινή καθαριότητα. Επιπλέον, η μπαταρία μακράς διάρκειας με έως 25 λεπτά λειτουργίας για καθαρισμό έως 110 τετραγωνικών μέτρων χωρίς διακοπή και η ενσωματωμένη λειτουργία αυτοκαθαρισμού προσφέρουν μέγιστη ευκολία – για εύκολο καθαρισμό χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τη βρωμιά.