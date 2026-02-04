Για πατώματα τόσο καθαρά που λάμπουν – η FCV 3. Η 3-σε-1 ηλεκτρική σκούπα-σφουγγαρίστρα με την καινοτόμα λειτουργία Xtra!Clean σκουπίζει, σφουγγαρίζει και στεγνώνει, κάνοντας τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, χαλιών και ακόμη και τον καθαρισμό χυμένων υγρών παιχνιδάκι, εξοικονομώντας έως και 50% χρόνο*. Επίλεξε ανάμεσα σε τρεις λειτουργίες καθαρισμού – την κανονική λειτουργία με παροχή νερού, τη στεγνή λειτουργία και την ισχυρή λειτουργία Advanced!Power* – και αντιμετώπισε κάθε είδους ρύπο, είτε πρόκειται για σκόνη, είτε τρίχες κατοικίδιων ή επίμονους λεκέδες. Η κορυφαία τεχνολογία Hygienic!Spin με έως και 500 περιστροφές του roller ανά λεπτό δεν εξασφαλίζει μόνο τέλειο σφουγγάρισμα, αλλά εξαλείφει και έως 99% των βακτηρίων** για υγιεινή καθαριότητα. Επιπλέον, η μεγάλης διάρκειας μπαταρία, με έως και 30 λεπτά αυτονομίας για καθαρισμό έως 130 τετραγωνικών μέτρων χωρίς διακοπή, και η ενσωματωμένη λειτουργία αυτοκαθαρισμού προσφέρουν μέγιστη ευκολία – για εύκολο καθάρισμα χωρίς να λερώσετε τα χέρια σας.