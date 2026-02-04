Απόλαυσε δάπεδα τόσο καθαρά που λάμπουν με την FCV 3 Natural N και συνδυάστε την με το φυσικό απορρυπαντικό δαπέδων RM 538N για οικολογικό καθαρισμό. Η σκούπα σφουγγαρίστρα 3 σε 1 με την καινοτόμο λειτουργία Xtra!Clean σκουπίζει, σφουγγαρίζει και στεγνώνει, διευκολύνοντας τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, χαλιών και ακόμη και χυμένων υγρών, εξοικονομώντας έως και 50% χρόνο*. Επιλέξτε ένα από τα τρία προγράμματα καθαρισμού – το βασικό πρόγραμμα με διανομή νερού, το πρόγραμμα στεγνώματος και το ισχυρό πρόγραμμα Advanced!Power*** – και αντιμετωπίστε κάθε είδους βρωμιά, είτε πρόκειται για σκόνη, τρίχες κατοικίδιων ζώων ή επίμονους λεκέδες. Η κορυφαία τεχνολογία Hygienic!Spin με έως 500 περιστροφές του roller ανά λεπτό όχι μόνο εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα σφουγγαρίσματος, αλλά και εξαλείφει έως και 99% των βακτηρίων** για υγιεινή καθαριότητα. Επιπλέον, η μπαταρία μακράς διάρκειας με έως και 30 λεπτά λειτουργίας για καθαρισμό έως 130 τετραγωνικών μέτρων χωρίς διακοπή και η ενσωματωμένη λειτουργία αυτοκαθαρισμού προσφέρουν μέγιστη ευκολία – για εύκολο καθαρισμό χωρίς να λερώσετε τα χέρια σας.