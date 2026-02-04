Σκούπα σφουγγαρίστρα FCV 3 Natural N
3 σε 1 Xtra!Clean – σκούπισμα, σφουγγάρισμα, στέγνωμα: η ευέλικτη σκούπα σφουγγαρίστρα FCV 3 με διάρκεια μπαταρίας 30 λεπτών, λειτουργία Advanced!Power και φυσικό καθαριστικό – ιδανική για σκληρά δάπεδα και χαλιά.
Απόλαυσε δάπεδα τόσο καθαρά που λάμπουν με την FCV 3 Natural N και συνδυάστε την με το φυσικό απορρυπαντικό δαπέδων RM 538N για οικολογικό καθαρισμό. Η σκούπα σφουγγαρίστρα 3 σε 1 με την καινοτόμο λειτουργία Xtra!Clean σκουπίζει, σφουγγαρίζει και στεγνώνει, διευκολύνοντας τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, χαλιών και ακόμη και χυμένων υγρών, εξοικονομώντας έως και 50% χρόνο*. Επιλέξτε ένα από τα τρία προγράμματα καθαρισμού – το βασικό πρόγραμμα με διανομή νερού, το πρόγραμμα στεγνώματος και το ισχυρό πρόγραμμα Advanced!Power*** – και αντιμετωπίστε κάθε είδους βρωμιά, είτε πρόκειται για σκόνη, τρίχες κατοικίδιων ζώων ή επίμονους λεκέδες. Η κορυφαία τεχνολογία Hygienic!Spin με έως 500 περιστροφές του roller ανά λεπτό όχι μόνο εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα σφουγγαρίσματος, αλλά και εξαλείφει έως και 99% των βακτηρίων** για υγιεινή καθαριότητα. Επιπλέον, η μπαταρία μακράς διάρκειας με έως και 30 λεπτά λειτουργίας για καθαρισμό έως 130 τετραγωνικών μέτρων χωρίς διακοπή και η ενσωματωμένη λειτουργία αυτοκαθαρισμού προσφέρουν μέγιστη ευκολία – για εύκολο καθαρισμό χωρίς να λερώσετε τα χέρια σας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λειτουργία 3 σε 1 Xtra!Clean: σφουγγάρισμα, σκούπισμα και στέγνωμαΜειώνει κατά το ήμισυ τον χρόνο καθαρισμού* και εγγυάται τέλεια καθαριότητα! Χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία αναρρόφησης, δεν χρειάζεται να σκουπίσεις πριν. Τρία προγράμματα καθαρισμού για κάθε τύπο βρωμιάς – ακόμη και η πιο επίμονη βρωμιά και οι μεγαλύτερες διαρροές δεν αποτελούν πρόβλημα. Προσαρμόζεται σε διαφορετικά δάπεδα για αποτελεσματικό και βαθύ καθαρισμό μέχρι την άκρη – ακόμη και σε χαλιά και μοκέτες σε λειτουργία στεγνώματος.
Αποτελεσματική τεχνολογία Hygienic!SpinΑποδεδειγμένη απομάκρυνση του 99%** όλων των βακτηρίων για ένα υγιεινό και καθαρό σπίτι. Ο κύλινδρος περιστρέφεται με ταχύτητα έως 500 στροφές ανά λεπτό για άψογα αποτελέσματα σφουγγαρίσματος. Έξυπνο σύστημα δύο κάδων για συνεχή παροχή καθαρού νερού που διατηρείται ξεχωριστά από το βρώμικο νερό.
Εξαιρετικά ισχυρή λειτουργία Advanced!PowerΑπομακρύνει ακόμα και την πιο επίμονη ξηρή βρωμιά με 60% μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης και 20% μεγαλύτερη κατανομή νερού σε σύγκριση με τη βασική λειτουργία. Τα δάπεδα στεγνώνουν σε ελάχιστο χρόνο, ώστε να μπορείτε να τα πατήσετε αμέσως.
Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου δύο σταδίων Duo!Pure
- Το σύστημα φίλτρων πολλαπλών σταδίων προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από την υγρασία.
- Εξαιρετικό φιλτράρισμα με υψηλής απόδοσης επίπεδο πτυχωτό φίλτρο – παγιδεύει αποτελεσματικά ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια στον αέρα.
- Λειτουργία στεγνώματος ιδανική για χρήση σε χαλιά και μοκέτες.
Αποτελεσματική άνεση! Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη στις υψηλές ταχύτητες και τη βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης και απόδοσης σφουγγαρίσματος.
- Μέγιστη ελευθερία κινήσεων με διάρκεια μπαταρίας έως 30 λεπτά – ιδανικό για χώρους έως 130 m².
- Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα κατά τη συντήρηση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος – φιλικό προς το πορτοφόλι και το περιβάλλον.
Εύκολος καθαρισμός με οθόνη LED
- Σημαντικές πληροφορίες, όπως ο χρόνος λειτουργίας που απομένει ή το πρόγραμμα καθαρισμού, είναι πάντα ορατές.
- Έξυπνη ένδειξη στάθμης δεξαμενής με προστασία από υπερχείλιση και αυτόματη απενεργοποίηση εάν ο κάδος βρώμικου νερού δεν αδειάσει.
- Εύκολο άδειασμα και γέμισμα του κάδου – χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τη βρωμιά.
Υγιεινό σύστημα! Λειτουργία καθαρισμού με αυτοκαθαρισμό
- Αποτελεσματική λειτουργία αυτοκαθαρισμού με έως 550 περιστροφές του κυλίνδρου ανά λεπτό – για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό χωρίς επαφή με τη βρωμιά.
- Πρακτική αποθήκευση της συσκευής και των αξεσουάρ, ακόμη και κατά τη φόρτιση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας (m²)
|130
|Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού νερού (ml)
|800
|Χωρητικότητα δεξαμενής ακάθαρτου νερού (ml)
|425
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|160
|Κίνηση
|Ηλεκτροκινήτηρας
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πλάτος εργασίας ρολού (mm)
|240
|Χρόνος στεγνώματος δαπέδου (min)
|2
|Τάση μπαταρίας (V)
|21,6
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|max. 30
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|180
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Οι σκούπες-σφουγγαρίστρες Kärcher μπορούν να μειώσουν κατά το ήμισυ το χρόνο καθαρισμού, καθώς οι συνηθισμένοι οικιακοί ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν από τα δάπεδα με ένα μόνο βήμα, χωρίς να χρειάζεται να σκουπίσετε πριν το σφουγγάρισμα. /
** Με βάση δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών. /
*** Η λειτουργία Advanced!Power αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες με 60% μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης και 20% μεγαλύτερο όγκο νερού σε σύγκριση με την τυπική λειτουργία.
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα πολλαπλών επιφανειών: 1 Τεμάχιο(α)
- Υγρό καθαρισμού: Προϊόν καθαρισμού για όλα τα δάπεδα RM 536, 500 ml
- Σταθμός φόρτισης, στάθμευσης και καθαρισμού
- Βούρτσα καθαρισμού
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α)
- Φίλτρο σφουγγαριού: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Σύστημα διπλού φίλτρου
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
- Τυπική λειτουργία
- Λειτουργία ισχύος
- Λειτουργία στεγνώματος
- Ένδειξη στάθμης νερού στο δοχείο βρώμικου νερού
- Τροχοί μεταφοράς
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Σε χαλιά με χαμηλό πέλος
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Χονδρός ρύπος
- Λεπτοί ρύποι
- Ξηροί ρύποι
- Υγροί ρύποι
- Υγρά
- Τρίχες κατοικίδιων