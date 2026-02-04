Σκούπα σφουγγαρίστρα FCV 4
3-σε-1 Xtra!Clean – σκούπισμα, σφουγγάρισμα, στέγνωμα: η έξυπνη σκούπα σφουγγαρίστρα FCV 4 με 45 λεπτά αυτονομία μπαταρίας και αισθητήρα βρωμιάς Dynamic!Control – ακόμη και για χαλιά.
Ανακάλυψε την FCV 4 – την πολυχρηστική συσκευή που θα φέρει επανάσταση στον τρόπο καθαρισμού των δαπέδων σου! Η σκούπα-σφουγγαρίστρα 3 σε 1 με την καινοτόμο λειτουργία Xtra!Clean σκουπίζει, σφουγγαρίζει και στεγνώνει, διευκολύνοντας τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, χαλιών και ακόμη και χυμένων υγρών, εξοικονομώντας έως και 50% χρόνο*. Επίλεξε από τέσσερις λειτουργίες καθαρισμού – αυτόματη λειτουργία με αισθητήρα βρωμιάς Dynamic!Control, έξυπνη λειτουργία Stair!Assist, λειτουργία στεγνώματος και ισχυρή λειτουργία Advanced!Power*** – και αντιμετώπισε κάθε είδους βρωμιά, είτε πρόκειται για σκόνη, τρίχες κατοικίδιων ζώων ή επίμονους ρύπους. Η κορυφαία τεχνολογία Hygienic!Spin με έως 500 περιστροφές του roller ανά λεπτό όχι μόνο εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα σφουγγαρίσματος, αλλά και εξαλείφει έως και 99% των βακτηρίων** για υγιεινή καθαριότητα. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC και η μπαταρία μακράς διάρκειας με έως και 45 λεπτά λειτουργίας καθαρίζουν έως και 200 τετραγωνικά μέτρα χωρίς διακοπή. Διαθέτει επίσης οθόνη Vision!Clean 3,2 ιντσών, λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής και λειτουργία αυτοκαθαρισμού, καθώς και πλενόμενο roller Pure!Roll για μέγιστη ευκολία – χωρίς να έρχεσαι ποτέ σεεπαφή με τη βρωμιά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λειτουργία 3 σε 1 Xtra!Clean: σφουγγάρισμα, σκούπισμα και στέγνωμαΜειώνει κατά το ήμισυ τον χρόνο καθαρισμού* και εγγυάται τέλεια καθαριότητα! Χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία αναρρόφησης, δεν χρειάζεται να σκουπίσεις πριν. Τέσσερις λειτουργίες καθαρισμού για κάθε τύπο ρύπου – ακόμη και οι πιο επίμονοι ρύποι υγροί και στερεοί δεν αποτελούν πρόβλημα. Προσαρμόζεται σε διαφορετικά δάπεδα για αποτελεσματικό και βαθύ καθαρισμό μέχρι την άκρη – ακόμη και σε χαλιά και μοκέτες σε λειτουργία στεγνώματος.
Αποτελεσματική τεχνολογία Hygienic!SpinΑποδεδειγμένη απομάκρυνση του 99%** όλων των βακτηρίων για ένα υγιεινό και καθαρό σπίτι. Ο κύλινδρος περιστρέφεται με ταχύτητα έως 500 στροφές ανά λεπτό για άψογα αποτελέσματα σφουγγαρίσματος. Έξυπνο σύστημα δύο κάδων για συνεχή παροχή καθαρού νερού που διατηρείται ξεχωριστά από το βρώμικο νερό.
Έξυπνος καθαρισμός με Dynamic!Control και Vision!CleanΗ έξυπνη αυτόματη λειτουργία με τον αισθητήρα βρωμιάς Dynamic!Control προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ αναρρόφησης και την ποσότητα νερού ανάλογα με τον βαθμό βρωμιάς, για μέγιστη διάρκεια λειτουργίας. Σημαντικές πληροφορίες, όπως η υπολειπόμενη διάρκεια λειτουργίας ή η λειτουργία καθαρισμού, εμφανίζονται πάντα στην μεγάλη οθόνη Vision!Clean 3,2 ιντσών. Έξυπνη ένδειξη στάθμης δεξαμενής με προστασία από υπερχείλιση και αυτόματη απενεργοποίηση εάν ο κάδος βρώμικου νερού δεν αδειάσει.
Έξυπνη λειτουργία καθαρισμού Stair!Assist και αυτόματη εκκίνηση/διακοπή
- Οι διακοπές στον καθαρισμό δεν αποτελούν πρόβλημα χάρη στη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής – οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.
- Καθαρίστε εύκολα σκάλες και στενούς χώρους, από οποιαδήποτε θέση, ακόμη και σε γωνία 90°, χάρη στη λειτουργία Stair!Assist με απενεργοποιημένη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής.
Εξαιρετικά ισχυρή λειτουργία Advanced!Power
- Αφαιρεί ακόμη και τους πιο επίμονους ρύπους με διπλάσια ισχύ αναρρόφησης και 20% μεγαλύτερη κατανομή νερού σε σύγκριση με την αυτόματη λειτουργία.
- Τα δάπεδα στεγνώνουν σε ελάχιστο χρόνο, ώστε να μπορείτε να τα πατήσετε αμέσως.
Ισχυρός κινητήρας BLDC και αποδοτική μπαταρία Comfort!Cell
- Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες τελευταίας γενιάς για μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή αξιοπιστία και εντυπωσιακή ισχύ αναρρόφησης και απόδοση σφουγγαρίσματος σε υψηλές ταχύτητες.
- Μέγιστη ελευθερία κινήσεων με διάρκεια μπαταρίας έως 45 λεπτά – ιδανικό για χώρους έως 200 m².
- Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα κατά τη συντήρηση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος – φιλικό προς το πορτοφόλι και το περιβάλλον.
Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου δύο σταδίων Duo!Pure
- Το σύστημα φίλτρων πολλαπλών σταδίων προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από την υγρασία.
- Εξαιρετικό φιλτράρισμα με υψηλής απόδοσης επίπεδο πτυχωτό φίλτρο – παγιδεύει αποτελεσματικά ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια στον αέρα.
- Λειτουργία στεγνώματος ιδανική για χρήση σε χαλιά και μοκέτες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας (m²)
|200
|Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού νερού (ml)
|750
|Χωρητικότητα δεξαμενής ακάθαρτου νερού (ml)
|450
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|180
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πλάτος εργασίας ρολού (mm)
|250
|Χρόνος στεγνώματος δαπέδου (min)
|min. 2
|Τάση μπαταρίας (V)
|18
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|max. 45
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|240
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Οι σκούπες-σφουγγαρίστρες Kärcher μπορούν να μειώσουν κατά το ήμισυ το χρόνο καθαρισμού, καθώς οι συνηθισμένοι οικιακοί ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν από τα δάπεδα με ένα μόνο βήμα, χωρίς να χρειάζεται να σκουπίσετε πριν το σφουγγάρισμα. /
** Με βάση δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών. /
*** Η λειτουργία Advanced!Power αφαιρεί ακόμη και τους πιο επίμονους ξηρούς ρύπους με διπλάσια ισχύ αναρρόφησης και 20% μεγαλύτερο όγκο νερού σε σύγκριση με την αυτόματη λειτουργία.
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα πολλαπλών επιφανειών: 1 Τεμάχιο(α)
- Υγρό καθαρισμού: Προϊόν καθαρισμού για όλα τα δάπεδα RM 536, 30 ml
- Σταθμός φόρτισης, στάθμευσης και καθαρισμού
- Βούρτσα καθαρισμού
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α)
- Φίλτρο σφουγγαριού: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Σύστημα διπλού φίλτρου
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
- Αυτόματη λειτουργία
- Λειτουργία σκάλας
- Λειτουργία ισχύος
- Λειτουργία στεγνώματος
- Ένδειξη στάθμης νερού στο δοχείο καθαρού νερού
- Ένδειξη στάθμης νερού στο δοχείο βρώμικου νερού
- Τροχοί μεταφοράς
- Λαβή μεταφοράς
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Σε χαλιά με χαμηλό πέλος
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Χονδρός ρύπος
- Λεπτοί ρύποι
- Ξηροί ρύποι
- Υγροί ρύποι
- Υγρά
- Τρίχες κατοικίδιων