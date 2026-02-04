Ανακάλυψε την FCV 4 – την πολυχρηστική συσκευή που θα φέρει επανάσταση στον τρόπο καθαρισμού των δαπέδων σου! Η σκούπα-σφουγγαρίστρα 3 σε 1 με την καινοτόμο λειτουργία Xtra!Clean σκουπίζει, σφουγγαρίζει και στεγνώνει, διευκολύνοντας τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, χαλιών και ακόμη και χυμένων υγρών, εξοικονομώντας έως και 50% χρόνο*. Επίλεξε από τέσσερις λειτουργίες καθαρισμού – αυτόματη λειτουργία με αισθητήρα βρωμιάς Dynamic!Control, έξυπνη λειτουργία Stair!Assist, λειτουργία στεγνώματος και ισχυρή λειτουργία Advanced!Power*** – και αντιμετώπισε κάθε είδους βρωμιά, είτε πρόκειται για σκόνη, τρίχες κατοικίδιων ζώων ή επίμονους ρύπους. Η κορυφαία τεχνολογία Hygienic!Spin με έως 500 περιστροφές του roller ανά λεπτό όχι μόνο εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα σφουγγαρίσματος, αλλά και εξαλείφει έως και 99% των βακτηρίων** για υγιεινή καθαριότητα. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC και η μπαταρία μακράς διάρκειας με έως και 45 λεπτά λειτουργίας καθαρίζουν έως και 200 τετραγωνικά μέτρα χωρίς διακοπή. Διαθέτει επίσης οθόνη Vision!Clean 3,2 ιντσών, λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής και λειτουργία αυτοκαθαρισμού, καθώς και πλενόμενο roller Pure!Roll για μέγιστη ευκολία – χωρίς να έρχεσαι ποτέ σεεπαφή με τη βρωμιά.