Σκούπα μπαταρίας VCS 3 Nano Complete
Η ασύρματη σκούπα VCS 3 Nano – ένας συμπαγής και ισχυρός βοηθός για ένα καθαρό σπίτι με καινοτόμο ανίχνευση ρύπων, έξυπνη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης και φωτισμό LED.
Η ασύρματη σκούπα VCS 3 Nano είναι ένας συμπαγής και ισχυρός βοηθός για τον καθημερινό καθαρισμό. Χάρη στην έξυπνη ανίχνευση ρύπων, η ισχύς αναρρόφησης προσαρμόζεται αυτόματα στο επίπεδο ρύπανσης, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός καθαρισμός και η καλύτερη δυνατή διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Η οθόνη Clean Control παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία καθαρισμού και το επίπεδο ρύπανσης. Διαθέτοντας σύγχρονη τεχνολογία κινητήρα BLDC και βελτιστοποιημένη στεγανοποίηση του ακροφυσίου δαπέδου, εγγυάται εξαιρετική συλλογή σκόνης σε όλες τις επιφάνειες. Ο φωτισμός LED στο ακροφύσιο δαπέδου καθιστά ορατή ακόμη και την πιο λεπτή σκόνη. Η περιστρεφόμενη άρθρωση 180° προσφέρει υψηλή ευελιξία και γλιστρά ομαλά γύρω από τα έπιπλα και στις γωνίες. Το σύστημα φίλτρων HEPA πολλαπλών σταδίων, το οποίο παγιδεύει αξιόπιστα το 99,9% (δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) των σωματιδίων που απορροφώνται, εξασφαλίζει καθαρό αέρα εξόδου, καθιστώντας το VCS 3 Nano την ιδανική επιλογή για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες. Με θόρυβο κάτω από 79 dB, η σκούπα είναι αθόρυβη, ιδανική για νοικοκυριά με παιδιά ή κατοικίδια. Φόρτιση USB-C για μεγαλύτερη ευκολίακαι ευελιξία. Επιπλέον, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί στο βραχίονα τοίχου για εξοικονόμηση χώρου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τεχνολογία αυτόματης ανίχνευσηςΗ έξυπνη ανίχνευση ρύπων βελτιστοποιεί την απόδοση καθαρισμού στην αυτόματη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει αυτόματα την ποσότητα ρύπων και ρυθμίζει ανάλογα την ισχύ αναρρόφησης σε τρία στάδια.
Οθόνη ελέγχου καθαριότηταςΗ οθόνη παρέχει συνεχείς ενημερώσεις σχετικά με τη διαδικασία καθαρισμού και την κατάσταση της συσκευής – συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας καθαρισμού, του βαθμού ρύπανσης του δαπέδου (όταν βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία) και της κατάστασης της μπαταρίας. Στην αυτόματη λειτουργία, η οθόνη χρησιμοποιεί έναν χρωματικό κώδικα για να υποδείξει τον βαθμό ρύπανσης: τυρκουάζ για καθόλου έως ελάχιστη ρύπανση, μπλε για μέτρια ρύπανση και μοβ για βαριά ρύπανση.
Αρθρωτή σύνδεση 180° και φωτισμός LEDΤο VCS 3 Nano κινείται χωρίς κόπο γύρω από οποιοδήποτε εμπόδιο και φωτίζει ακόμα και τις πιο σκοτεινές γωνίες – για ενδελεχή καθαρισμό χωρίς συμβιβασμούς.
Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές
- Με συνολικό βάρος μόνο περίπου 2,3 kg, ανακουφίζει από την κόπωση του καθαρισμού, ειδικά στις σκάλες ή στα ψηλά σημεία.
- Στη λειτουργία χειροκίνητης σκούπας, είναι ακόμα πιο ελαφρύ – ζυγίζει μόνο περίπου 1,4 kg χωρίς τα εξαρτήματα.
Ισχύς HEPA για φιλτράρισμα άνω του 99,9
- Αναπνεύστε ελεύθερα: με το φίλτρο HEPA που διατηρεί τον αέρα του χώρου καθαρό και υγιεινό.
- Παγιδεύει το 99,9% των σωματιδίων (δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ιδανικό για άτομα με αλλεργίες.
- Για ένα υγιεινό και καθαρό σπίτι – χωρίς σκόνη και αλλεργιογόνα.
Αποτελεσματική σκούπα turbo
- Τεχνολογία ακροφυσίων δαπέδου τελευταίας γενιάς με ηλεκτρική κίνηση για απόλυτα καθαρό αποτέλεσμα σε κάθε τύπο δαπέδου.
- Η τέλεια σχεδιασμένη στεγανοποίηση εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και αποτελεσματική απομάκρυνση της βρωμιάς, ακόμα και της πιο επίμονης.
- Συλλέγει εύκολα τρίχες κατοικίδιων, σκόνη και χονδρόκοκκο ρύπο από χαλιά, σκληρά δάπεδα και ταπετσαρίες.
Κινητήρας BLDC υψηλής ταχύτητας – ισχυρός και ανθεκτικός
- Εντυπωσιακή απόδοση καθαρισμού χάρη στις υψηλές ταχύτητες και τη βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης.
- Κίνηση χωρίς ψήκτρες για ανθεκτικότητα και αξιοπιστία – αυξάνει τη διάρκεια ζωής της σκούπας σας.
Σχετικά αθόρυβη λειτουργία (μέγ. 79 dB)
- Ιδανική για νοικοκυριά με παιδιά και κατοικίδια – χωρίς περιττές ενοχλήσεις από θόρυβο.
Τρεις λειτουργίες καθαρισμού – ευέλικτες και αποτελεσματικές
- Στην λειτουργία eco!mode, η συσκευή καταναλώνει το μισό της ενέργειας της αυτόματης λειτουργίας και παρέχει έως και 50 λεπτά λειτουργίας.
- Λειτουργία Auto για αυτόματη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης.
- Λειτουργία Boost για μέγιστη ισχύ σε επίμονους λεκέδες – για λαμπερά καθαρά αποτελέσματα.
Σύνδεση USB-C και πλούσιος εξοπλισμός
- Συμβατό με τους περισσότερους φορτιστές μπαταριών χάρη στη σύνδεση USB-C.
- Το κατάλληλο εξάρτημα για κάθε εργασία καθαρισμού, είτε πρόκειται για το ακροφύσιο για σχισμές, την μαλακή βούρτσα για έπιπλα ή το ακροφύσιο για ταπετσαρίες.
- Η βάση τοίχου για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο – ιδανική για μικρά διαμερίσματα και στενούς χώρους.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 78
|Χωρητικότητα κάδου (ml)
|600
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / περίπου 50 Κανονική λειτουργία: / περίπου 20 Λειτουργία boost: / περίπου 10
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|240
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1100 x 250 x 224
Πεδίο προμήθειας
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA (EN 1822:1998)
- Φίλτρο υψηλής απόδοσης: 1 Τεμάχιο(α)
- Universal ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Μαλακή βούρτσα σκόνης
- Στήριγμα εξαρτημάτων
- Μικρό στήριγμα τοίχου
Εξοπλισμός
- Φορτιστής: Καλώδιο φόρτισης USB-C 5 V - 12 V + προσαρμογέας (1 τεμάχιο το καθένα)
- Σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Αισθητήρας σκόνης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC
- Χαλιά
- Επιφάνειες με πλακάκια
- Σκαλιά