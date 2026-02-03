Η ασύρματη σκούπα VCS 3 Nano είναι ένας συμπαγής και ισχυρός βοηθός για τον καθημερινό καθαρισμό. Χάρη στην έξυπνη ανίχνευση ρύπων, η ισχύς αναρρόφησης προσαρμόζεται αυτόματα στο επίπεδο ρύπανσης, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός καθαρισμός και η καλύτερη δυνατή διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Η οθόνη Clean Control παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία καθαρισμού και το επίπεδο ρύπανσης. Διαθέτοντας σύγχρονη τεχνολογία κινητήρα BLDC και βελτιστοποιημένη στεγανοποίηση του ακροφυσίου δαπέδου, εγγυάται εξαιρετική συλλογή σκόνης σε όλες τις επιφάνειες. Ο φωτισμός LED στο ακροφύσιο δαπέδου καθιστά ορατή ακόμη και την πιο λεπτή σκόνη. Η περιστρεφόμενη άρθρωση 180° προσφέρει υψηλή ευελιξία και γλιστρά ομαλά γύρω από τα έπιπλα και στις γωνίες. Το σύστημα φίλτρων HEPA πολλαπλών σταδίων, το οποίο παγιδεύει αξιόπιστα το 99,9% (δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) των σωματιδίων που απορροφώνται, εξασφαλίζει καθαρό αέρα εξόδου, καθιστώντας το VCS 3 Nano την ιδανική επιλογή για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες. Με θόρυβο κάτω από 79 dB, η σκούπα είναι αθόρυβη, ιδανική για νοικοκυριά με παιδιά ή κατοικίδια. Φόρτιση USB-C για μεγαλύτερη ευκολίακαι ευελιξία. Επιπλέον, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί στο βραχίονα τοίχου για εξοικονόμηση χώρου.