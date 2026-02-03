Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 3 Compact Home
Το ισχυρό και ενεργειακά αποδοτικό μηχάνημα καθαρισμού με ψεκασμό και αναρρόφηση εντυπωσιάζει με τον καθαρισμό σε βάθος των ινών σε υφασμάτινες επιφάνειες όπως ταπετσαρίες, καθώς και με τον συμπαγή σχεδιασμό και τη λειτουργία καθαρισμού του συστήματος για να διατηρείται η ίδια η συσκευή καθαρή.
Βαθύς καθαρισμός μέχρι τις ίνες και συμπαγής σχεδιασμός: η σκούπα SE 3 Compact Home με ψεκασμό και αναρρόφηση είναι μια ισχυρή, ενεργειακά αποδοτική που δεν αφήνει υπολείμματα λύση για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της, η συσκευή δεν είναι μόνο εύκολη στη χρήση, αλλά μπορεί επίσης να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου, εξασφαλίζοντας ότι είναι γρήγορα έτοιμη για καθαρισμό σε βάθος των ινών, ακόμη και σε περίπτωση απρόβλεπτης ρύπανσης. Η βρωμιά απομακρύνεται γρήγορα και αποτελεσματικά από ταπετσαρίες, χαλιά, μοκέτες και μικρά χαλιά. Ο μακρύς και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ενσωματωμένο σωλήνα απορρυπαντικού εγγυάται μεγάλη άνεση και ευελιξία, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία. Το μακρύ καλώδιο εξασφαλίζει μέγιστη εμβέλεια κίνησης. Με πρακτικές επιλογές αποθήκευσης στη συσκευή, όλα τα αξεσουάρ είναι πάντα διαθέσιμα. Το σύστημα δεξαμενής 2 σε 1 διασφαλίζει ότι δεν χρειάζεται να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Και μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, η σκούπα με ψεκασμό και αναρρόφηση εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο με την υγιεινή λειτουργία καθαρισμού του συστήματος για την πρόληψη του σχηματισμού βακτηρίων και οσμών. Περιλαμβάνει ακροφύσιο ψεκασμού καιαναρρόφησης για ταπετσαρίες, ακροφύσιο ψεκασμού και αναρρόφησης για σχισμές και απορρυπαντικό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΚαθαρισμός βαθιά μέσα στις ίνες των υφασμάτινων επιφανειών. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών. Αβίαστος και γρήγορος καθαρισμός χάρη στην αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού με ψεκασμό αναρρόφηση σε συνδυασμό με ένα ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ.
Ειδικά αναπτυγμένα εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό σε βάθος των ινώνΤο ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης για ταπετσαρίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό βαθιά ριζωμένων ρύπων, ενώ το ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης για σχισμές κάνει εύκολη δουλειά στον καθαρισμό ιδιαίτερα δυσπρόσιτων περιοχών. Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού για μεγαλύτερη ευκολία κατά τον καθαρισμό. Μακρύς, εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για πρόσθετη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
Υγιεινή λειτουργία έκπλυσηςΜετά τον καθαρισμό, η συσκευή καθαρίζεται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έκπλυσης. Αυτό αφαιρεί τυχόν υπολειμματικούς ρύπους και αποφεύγει τις δυσάρεστες οσμές από τη συσσώρευση βακτηρίων. Επιτρέπει την άμεση αποθήκευση της καθαρής συσκευής.
Εξαιρετικά συμπαγής συσκευή εξοικονόμησης χώρου
- Ευέλικτο, ακόμα και σε στενά σημεία ή σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα.
- Με πρακτική λαβή για γρήγορη και άνετη μεταφορά της συσκευής.
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Σύστημα 2 κάδων
- Απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Άνετη αφαίρεση και άδειασμα της δεξαμενής βρώμικου νερού χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά.
Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας 2 σε 1
- Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού για μεγαλύτερη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
- Μακρύς, εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για πρόσθετη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
- Με περιστρεφόμενο σύνδεσμο στον εύκαμπτο σωλήνα για ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
Πρακτική αποθήκευση αξεσουάρ και σωλήνα
- Μεταφέρεται εύκολα μόνο με το ένα χέρι – όλα τα εξαρτήματα και ο εύκαμπτος σωλήνας μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη συσκευή.
- Όλα τα αξεσουάρ είναι πάντα προσαρτημένα στη συσκευή, ώστε να μπορείς να βασιστείς στο ότι βρίσκονται εκεί στο σημείο χρήσης.
Αποθηκευτικός χώρος για μικρά αξεσουάρ
- Πρακτικό για προσωρινή αποθήκευση κατά τον καθαρισμό.
- Ιδανικό για σφουγγάρια, πανιά και άλλα μικρά εξαρτήματα.
Απλός και βολικός χειρισμός
- Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής είναι εύκολη.
- Εύκολη λειτουργία.
- Έτοιμη να καθαριστεί αμέσως.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|500
|Ακτίνα λειτουργίας (m)
|5,8
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|1,7
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|2,9
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|3,6
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|450 x 225 x 260
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας: 88 mm
- Ακροφύσιο πλύσης σχισμών
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 100 ml
- 2 σε 1 comfort system: ενσωματωμένος σωλήνας ψεκασμού - αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Αποθήκευση καλωδίου
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Σύστημα 2 κάδων
- Πρακτική αποθήκευση του σωλήνα και των εξαρτημάτων
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Λειτουργία καθαρισμού συστήματος
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφάσματα επίπλων
- Καθίσματα αυτοκινήτων