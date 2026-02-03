Βαθύς καθαρισμός μέχρι τις ίνες και συμπαγής σχεδιασμός: η σκούπα SE 3 Compact Home με ψεκασμό και αναρρόφηση είναι μια ισχυρή, ενεργειακά αποδοτική που δεν αφήνει υπολείμματα λύση για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της, η συσκευή δεν είναι μόνο εύκολη στη χρήση, αλλά μπορεί επίσης να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου, εξασφαλίζοντας ότι είναι γρήγορα έτοιμη για καθαρισμό σε βάθος των ινών, ακόμη και σε περίπτωση απρόβλεπτης ρύπανσης. Η βρωμιά απομακρύνεται γρήγορα και αποτελεσματικά από ταπετσαρίες, χαλιά, μοκέτες και μικρά χαλιά. Ο μακρύς και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ενσωματωμένο σωλήνα απορρυπαντικού εγγυάται μεγάλη άνεση και ευελιξία, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία. Το μακρύ καλώδιο εξασφαλίζει μέγιστη εμβέλεια κίνησης. Με πρακτικές επιλογές αποθήκευσης στη συσκευή, όλα τα αξεσουάρ είναι πάντα διαθέσιμα. Το σύστημα δεξαμενής 2 σε 1 διασφαλίζει ότι δεν χρειάζεται να έρθεις σε επαφή με τη βρωμιά. Και μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, η σκούπα με ψεκασμό και αναρρόφηση εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο με την υγιεινή λειτουργία καθαρισμού του συστήματος για την πρόληψη του σχηματισμού βακτηρίων και οσμών. Περιλαμβάνει ακροφύσιο ψεκασμού καιαναρρόφησης για ταπετσαρίες, ακροφύσιο ψεκασμού και αναρρόφησης για σχισμές και απορρυπαντικό.