Βαθύς καθαρισμός μέχρι τις ίνες και συμπαγής σχεδιασμός: το μηχάνημα ψεκασμού αναρρόφησης SE 3 Compact Home Floor είναι μια ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική λύση για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου, εξασφαλίζοντας ότι θα είναι γρήγορα έτοιμη όποτε χρειάζεται για ενδελεχή και βολικό καθαρισμό σε βάθος των ινών. Οι ρύποι απομακρύνονται γρήγορα και αποτελεσματικά από τα επικαλυμμένα έπιπλα και τα χαλιά. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το μακρύ καλώδιο εγγυώνται υψηλό επίπεδο άνεσης, ευελιξίας και ελευθερίας κινήσεων. Το πρωτοποριακό ακροφύσιο αναρρόφησης ψεκασμού 2 σε 1 XXL, σε συνδυασμό με τους σωλήνες προέκτασης, επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό χαλιών μεσαίου μεγέθους. Χρησιμοποιώντας την ίδια τη λαβή, το ακροφύσιο μπορεί να καθαρίσει μεγαλύτερες ταπετσαρίες επίπλων δύο φορές πιο γρήγορα από ένα συμβατικό ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης για ταπετσαρίες. Με τις πρακτικές επιλογές αποθήκευσης στη συσκευή, όλα τα εξαρτήματα είναι πάντα διαθέσιμα. Το σύστημα δεξαμενής 2 σε 1 εξασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να έρχονται σε επαφή με ρύπους. Και μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, το μηχάνημα ψεκασμού αναρρόφησης εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο με τη λειτουργία καθαρισμού του συστήματος για την αποφυγή σχηματισμού βακτηρίων και οσμών. Περιλαμβάνει ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης για ταπετσαρίες, ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης για σχισμές και χημικό καθαριστικό.