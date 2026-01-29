Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 3 Compact Home Floor
Το ισχυρό και ενεργειακά αποδοτικό μηχάνημα ψεκασμού αναρρόφησης εντυπωσιάζει με τον καθαρισμό των ινών των υφασμάτινων επιφανειών σε βάθος, όπως τα χαλιά, καθώς και με τον συμπαγή σχεδιασμό του και τη λειτουργία καθαρισμού συστήματος για να διατηρείται καθαρή η ίδια η συσκευή.
Βαθύς καθαρισμός μέχρι τις ίνες και συμπαγής σχεδιασμός: το μηχάνημα ψεκασμού αναρρόφησης SE 3 Compact Home Floor είναι μια ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική λύση για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου, εξασφαλίζοντας ότι θα είναι γρήγορα έτοιμη όποτε χρειάζεται για ενδελεχή και βολικό καθαρισμό σε βάθος των ινών. Οι ρύποι απομακρύνονται γρήγορα και αποτελεσματικά από τα επικαλυμμένα έπιπλα και τα χαλιά. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το μακρύ καλώδιο εγγυώνται υψηλό επίπεδο άνεσης, ευελιξίας και ελευθερίας κινήσεων. Το πρωτοποριακό ακροφύσιο αναρρόφησης ψεκασμού 2 σε 1 XXL, σε συνδυασμό με τους σωλήνες προέκτασης, επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό χαλιών μεσαίου μεγέθους. Χρησιμοποιώντας την ίδια τη λαβή, το ακροφύσιο μπορεί να καθαρίσει μεγαλύτερες ταπετσαρίες επίπλων δύο φορές πιο γρήγορα από ένα συμβατικό ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης για ταπετσαρίες. Με τις πρακτικές επιλογές αποθήκευσης στη συσκευή, όλα τα εξαρτήματα είναι πάντα διαθέσιμα. Το σύστημα δεξαμενής 2 σε 1 εξασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να έρχονται σε επαφή με ρύπους. Και μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, το μηχάνημα ψεκασμού αναρρόφησης εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο με τη λειτουργία καθαρισμού του συστήματος για την αποφυγή σχηματισμού βακτηρίων και οσμών. Περιλαμβάνει ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης για ταπετσαρίες, ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης για σχισμές και χημικό καθαριστικό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΚαθαρισμός βαθιά μέσα στις ίνες των υφασμάτινων επιφανειών. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών. Αβίαστος και γρήγορος καθαρισμός χάρη στην αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού με ψεκασμό αναρρόφηση σε συνδυασμό με ένα ισχυρό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ.
Ειδικά αναπτυγμένα εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό σε βάθος των ινώνΤο καινοτόμο ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης 2 σε 1 XXL, μαζί με τους σωλήνες προέκτασης, επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό χαλιών μεσαίου μεγέθους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απευθείας στη λαβή για γρήγορο καθαρισμό ταπετσαριών. Το ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης για ταπετσαρίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό βαθιά ριζωμένων ρύπων, ενώ το ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης για σχισμές κάνει εύκολη δουλειά στον καθαρισμό ιδιαίτερα δυσπρόσιτων περιοχών. Μακρύς, εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για πρόσθετη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
Υγιεινή λειτουργία έκπλυσηςΜετά τον καθαρισμό, η συσκευή καθαρίζεται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έκπλυσης. Αυτό αφαιρεί τυχόν υπολειμματικούς ρύπους και αποφεύγει τις δυσάρεστες οσμές από τη συσσώρευση βακτηρίων. Επιτρέπει την άμεση αποθήκευση της καθαρής συσκευής.
Εξαιρετικά συμπαγής συσκευή εξοικονόμησης χώρου
- Ευέλικτο, ακόμα και σε στενά σημεία ή σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα.
- Με πρακτική λαβή για γρήγορη και άνετη μεταφορά της συσκευής.
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Σύστημα 2 κάδων
- Απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Άνετη αφαίρεση και άδειασμα της δεξαμενής βρώμικου νερού χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά.
Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας 2 σε 1
- Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας ψεκασμού για μεγαλύτερη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
- Μακρύς, εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για πρόσθετη ευκολία κατά τον καθαρισμό.
- Με περιστρεφόμενο σύνδεσμο στον εύκαμπτο σωλήνα για ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
Πρακτική αποθήκευση αξεσουάρ και σωλήνα
- Μεταφέρεται εύκολα μόνο με το ένα χέρι – όλα τα εξαρτήματα και ο εύκαμπτος σωλήνας μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη συσκευή.
- Όλα τα αξεσουάρ είναι πάντα προσαρτημένα στη συσκευή, ώστε να μπορείς να βασιστείς στο ότι βρίσκονται εκεί στο σημείο χρήσης.
Αποθηκευτικός χώρος για μικρά αξεσουάρ
- Πρακτικό για προσωρινή αποθήκευση κατά τον καθαρισμό.
- Ιδανικό για σφουγγάρια, πανιά και άλλα μικρά εξαρτήματα.
Απλός και βολικός χειρισμός
- Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής είναι εύκολη.
- Εύκολη λειτουργία.
- Έτοιμη να καθαριστεί αμέσως.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|500
|Ακτίνα λειτουργίας (m)
|6
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|1,7
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|2,9
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|3,6
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|450 x 225 x 260
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Σωλήνες ψεκασμού - αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α), 0.5 m, Πλαστικό
- Ακροφύσιο ψεκασμού - αναρρόφησης 2-σε-1 XXL
- Ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας: 88 mm
- Ακροφύσιο πλύσης σχισμών
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 100 ml
- 2 σε 1 comfort system: ενσωματωμένος σωλήνας ψεκασμού - αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Αποθήκευση καλωδίου
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Σύστημα 2 κάδων
- Πρακτική αποθήκευση του σωλήνα και των εξαρτημάτων
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Λειτουργία καθαρισμού συστήματος
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφάσματα επίπλων
- Καθίσματα αυτοκινήτων