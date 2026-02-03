Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 3 Compact Home Shoe N1
Το ισχυρό και ενεργειακά αποδοτικό μηχάνημα ψεκασμού-αναρρόφησης εντυπωσιάζει με τον βαθύ καθαρισμό των ινών των υφασμάτινων επιφανειών, όπως τα χαλιά, καθώς και με τον συμπαγή σχεδιασμό του και τη λειτουργία καθαρισμού του συστήματος για τη διατήρηση της καθαριότητας της ίδιας της συσκευής.
Βαθύς καθαρισμός μέχρι τις ίνες και συμπαγής σχεδιασμός: το μηχάνημα καθαρισμού ψεκασμού-αναρρόφησης SE 3 Compact Home Shoe N1 είναι μια ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική λύση για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, το μηχάνημα μπορεί να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου, εξασφαλίζοντας ότι είναι γρήγορα έτοιμο για χρήση όποτε χρειάζεται για βαθύ και βολικό καθαρισμό μέχρι τις ίνες. Η βρωμιά αφαιρείται γρήγορα και αποτελεσματικά από τα υφσμάτινα έπιπλα και τα χαλιά. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης εγγυάται υψηλό επίπεδο άνεσης και ελευθερίας κινήσεων. Με το Shoe!Cleaner που παρέχεται, διάφοροι τύποι αθλητικών παπουτσιών και παπουτσιών καθημερινής χρήσης μπορούν επίσης να καθαριστούν γρήγορα, σε βάθος και χωρίς να αφήνουν σταγόνες. Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση νερού κατά τον καθαρισμό, τα παπούτσια στεγνώνουν γρήγορα για ένα ιδανικό αποτέλεσμα καθαρισμού σε ελάχιστο χρόνο. Με πρακτικές επιλογές αποθήκευσης στη συσκευή, όλα τα εξαρτήματα είναι πάντα στη διάθεσή σου. Το σύστημα κάδου 2 σε 1 εξασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν έρχονται σε επαφή με τη βρωμιά. Και μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, το μηχάνημα εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο με τη λειτουργία υγιεινής καθαρισμού του συστήματος, που αποτρέπει τη δημιουργία βακτηρίων και οσμών. Περιλαμβάνει Shoe!Cleaner, ακροφύσιο ψεκασμού-αναρρόφησης για σχισμές και φυσικό καθαριστικό RM 519N.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού
Καινοτόμο Shoe!Cleaner για βέλτιστο καθαρισμό παπουτσιών
Υγιεινή λειτουργία έκπλυσης
Εξαιρετικά συμπαγής συσκευή εξοικονόμησης χώρου
Σύστημα 2 κάδων
Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας 2 σε 1
Πρακτική αποθήκευση αξεσουάρ και σωλήνα
Αποθηκευτικός χώρος για μικρά αξεσουάρ
Απλός και βολικός χειρισμός
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|500
|Ακτίνα λειτουργίας (m)
|5,8
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|1,7
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|2,9
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|3,6
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|450 x 225 x 260
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας: 88 mm
- Ακροφύσιο πλύσης σχισμών
- Shoe!Cleaner
- Υγρό καθαρισμού: Φυσικό καθαριστικό για χαλιά και υφασμάτινες επιφάνειες RM 519N, 1 l
- 2 σε 1 comfort system: ενσωματωμένος σωλήνας ψεκασμού - αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Αποθήκευση καλωδίου
- Σύστημα 2 κάδων
- Πρακτική αποθήκευση του σωλήνα και των εξαρτημάτων
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Λειτουργία καθαρισμού συστήματος
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφάσματα επίπλων
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας