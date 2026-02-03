Βαθύς καθαρισμός μέχρι τις ίνες και συμπαγής σχεδιασμός: το μηχάνημα καθαρισμού ψεκασμού-αναρρόφησης SE 3 Compact Home Shoe N1 είναι μια ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική λύση για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, το μηχάνημα μπορεί να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου, εξασφαλίζοντας ότι είναι γρήγορα έτοιμο για χρήση όποτε χρειάζεται για βαθύ και βολικό καθαρισμό μέχρι τις ίνες. Η βρωμιά αφαιρείται γρήγορα και αποτελεσματικά από τα υφσμάτινα έπιπλα και τα χαλιά. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης εγγυάται υψηλό επίπεδο άνεσης και ελευθερίας κινήσεων. Με το Shoe!Cleaner που παρέχεται, διάφοροι τύποι αθλητικών παπουτσιών και παπουτσιών καθημερινής χρήσης μπορούν επίσης να καθαριστούν γρήγορα, σε βάθος και χωρίς να αφήνουν σταγόνες. Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση νερού κατά τον καθαρισμό, τα παπούτσια στεγνώνουν γρήγορα για ένα ιδανικό αποτέλεσμα καθαρισμού σε ελάχιστο χρόνο. Με πρακτικές επιλογές αποθήκευσης στη συσκευή, όλα τα εξαρτήματα είναι πάντα στη διάθεσή σου. Το σύστημα κάδου 2 σε 1 εξασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν έρχονται σε επαφή με τη βρωμιά. Και μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, το μηχάνημα εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο με τη λειτουργία υγιεινής καθαρισμού του συστήματος, που αποτρέπει τη δημιουργία βακτηρίων και οσμών. Περιλαμβάνει Shoe!Cleaner, ακροφύσιο ψεκασμού-αναρρόφησης για σχισμές και φυσικό καθαριστικό RM 519N.