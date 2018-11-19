Καθαρισμός αρμών, Mπάνιου & Στρώματος

Ο ατμοκαθαριστής λειτουργεί επί της ουσίας με νερό. Όταν το νερό θερμανθεί και φτάσει σε σημείο βρασμού, παράγεται ατμός. Όσο πιο ισχυρή είναι η πίεση που ασκείται στον ατμό τόσο πιο εύκολα και αποτελεσματικά καθαρίζονται τα σημεία που επιθυμούμε. Εκτός από την πίεση, όμως, σημαντική είναι και η υψηλή θερμοκρασία του. Βακτηρίδια και παθογόνοι μικροοργανισμοί δεν αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες και «πεθαίνουν». Αυτοί, είναι λίγοι μόνο από τους λόγους που πρέπει κάποιος να γνωρίζει, στην περίπτωση που αναρωτιέται «γιατί να αποκτήσει ατμοκαθαριστή». Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείπουμε και ένα ακόμα πλεονέκτημά του. Η χρήση του ατμοκαθαριστή είναι πάρα πολύ απλή.

Εκτός όμως από τις βασικές δουλειές του σπιτιού που μπορεί να κάνει κάποιος με έναν ατμοκαθαριστή, υπάρχουν και δουλειές του σπιτιού, που ίσως δεν φανταζόσουν ποτέ, πως ένας ατμοκαθαριστής μπορεί να σου φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμος.

Καθαρισμός αρμών

Με το ειδικό ακροφύσιο του ατμοκαθαριστή, μπορείς να καθαρίσεις τυχόν βρωμιές που υπάρχουν ανάμεσα στα πλακάκια. Ένα σημείο αρκετά δύσκολο. Στην περίπτωση που ο αρμός ανάμεσα στα πλακάκια είναι από σιλικόνη, χρησιμοποίησε τον ατμό για λίγη ώρα ώστε να μην της προκαλέσεις φθορά.

Καθαρισμός μπάνιου

Ο καθαρισμός με ατμό θα διαλύσει πολύ εύκολα τα άλατα που συσσωρεύονται στις βρύσες του μπάνιου. Εκτός όμως από αυτό, ο τακτικός καθαρισμός με ατμό αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων και στο μέλλον. Με την ίδια ευκολία, ο ατμοκαθαριστής θα σε βοηθήσει να καθαρίσεις τα παράθυρα του μπάνιου αλλά και τους καθρέφτες. Τα αποτελέσματα θα είναι πολύ γρήγορα και εσύ δε θα χρειάζεται να τρίβεις και να ταλαιπωρείσαι.

Καθαρισμός παιδικών αντικειμένων

Χρήσιμος είναι ο ατμοκαθαριστής και για νοικοκυριά με μικρά παιδιά. Ο ατμός του, θα καθαρίσει στο πι και φι παιδικά καρεκλάκια φαγητού, το καρότσι της βόλτας, ακόμη και τα πλαστικά παιχνίδια ή τα παιχνίδια μπάνιου του μωρού που πιάνουν πολύ εύκολα μούχλα.

Καθαρισμός στρώματος

Επειδή καθαρισμός με ατμό σημαίνει παράλληλα και απολύμανση, ο ατμοκαθαριστής είναι το Α και το Ω για την καθαριότητα του στρώματος σου. Το στρώμα του κρεβατιού, είναι ένα μέρος όπου ζουν εκατομμύρια ακάρεα σκόνης, υπεύθυνα για την εμφάνιση αναπνευστικών προβλημάτων. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν ο καθαρισμός του στρώματος να γίνεται κάθε 6 μήνες.

Με την Kärcher η λύση του ατμού πάει παντού: στην κουζίνα, στο μπάνιο, στα δάπεδα ακόμα και στο σιδέρωμα.