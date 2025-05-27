PET DAYS– ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΣΟΥ!
Τα σπίτια με κατοικίδια έχουν τις δικές τους, ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Γι’ αυτό δημιουργήσαμε τα Pet Days: μια σειρά με επιλεγμένες συσκευές Kärcher, ειδικά σχεδιασμένες για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις τρίχες, τις πατημασιές και όλες τις καθημερινές προκλήσεις.
Εδώ θα βρίσκεις πάντα τις πιο έξυπνες λύσεις για να διατηρείς το περιβάλλον σου πεντακάθαρο και υγιεινό, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα σε ειδικές προσφορές.
Λιγότερος χρόνος στο καθάρισμα, περισσότερος χρόνος μαζί τους.
Ανακάλυψε τις προτάσεις μας και διάλεξε αυτή που ταιριάζει στις ανάγκες του δικού σου σπιτιού!
Μάθε περισσότερα για τα προϊόντα παρακάτω!
Σκούπες Stick
Κάνε την καθημερινή καθαριότητα παιχνίδι με τις stick σκούπες VC 4 και VC 6 Cordless Pet. Με απόλυτη ελευθερία κινήσεων, μπορείς να καθαρίσεις γρήγορα το δάπεδο από τις τρίχες, ενώ χάρη στα εξειδικευμένα εξαρτήματά τους, φροντίζεις με την ίδια άνεση το κρεβατάκι του κατοικιδίου σου και κάθε άλλη υφασμάτινη επιφάνεια.
Σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης
Αν αναζητάς μια ολοκληρωμένη λύση, αυτή η σκούπα είναι ο απόλυτος σύμμαχός σου. Χρησιμοποίησε τα χρήσιμα αξεσουάρ της για να καθαρίσεις με την ίδια ευκολία τόσο το σπίτι όσο και το αυτοκίνητό σου, απομακρύνοντας αποτελεσματικά κάθε ίχνος βρωμιάς από κάθε δύσκολο σημείο.
Σκούπες/σφουγγαρίστρες FCV
Ξένοιασε με το καθάρισμα του δαπέδου έχοντας την FCV 4 Natural πάντα πρόχειρη. Είναι απίστευτα βολική, καθώς σου επιτρέπει να σκουπίζεις και να σφουγγαρίζεις ταυτόχρονα, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο στις καθημερινές ανάγκες του σπιτιού.
Σκούπες SE
Με την SE 2 Spot Care, έχεις πάντα διαθέσιμη μια λύση για να καθαρίζεις άμεσα λεκέδες και ζημιές σε χαλιά ή καναπέδες. Είναι εξαιρετικά βολική για τοπικό καθάρισμα, προσφέροντας βαθιά υγιεινή στις υφασμάτινες επιφάνειες που αγαπάει το κατοικίδιό σου.
Ατμοκαθαριστές
Δώσε στο σπίτι σου την ασφάλεια που του αξίζει με τη δύναμη του ατμού. Με τον SC 4 Deluxe μπορείς να απολυμαίνεις όλες τις επιφάνειες του σπιτιού, εξασφαλίζοντας ένα υγιεινό περιβάλλον χωρίς χημικά, προστατεύοντας έτσι την υγεία τη δική σου και του κατοικιδίου σου!
Φορητά Πλυστικά OC
Με την κατηγορία OC, η καθαριότητα σε ακολουθεί παντού, ακόμα και μετά την πιο λασπωμένη βόλτα. Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία και το δοχείο νερού, μπορείς να ξεπλύνεις εύκολα και απαλά τις πατούσες ή το τρίχωμα του σκύλου σου αμέσως μετά το παιχνίδι στην εξοχή, αλλά και να καθαρίσεις τα αξεσουάρ του πριν μπείτε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Είναι η απόλυτη φορητή λύση για να μένει η λάσπη εκεί που ανήκει: έξω!