Γνωρίζεις πως τα βακτήρια και τα μικρόβια μπορούν να εξαπλωθούν οπουδήποτε μέσα στην κουζίνας σας; Το πρώτο βήμα, για να κρατήσεις μακριά τα βακτήρια από την κουζίνα είναι να πλένεις καλά τα χέρια σου κάθε φορά που έρχεσαι σε επαφή με φαγητό. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να πλένεις καλά τις επιφάνειες της κουζίνας πριν και μετά την προετοιμασία των τροφίμων.

Τα ακατέργαστα κρέατα, τα πουλερικά και τα ψάρια είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά βακτηρίων. Ένα κοτόπουλο που δεν έχει ψηθεί καλά μπορεί να μεταφέρει σαλμονέλα ή τα θαλασσινά και τα οστρακοειδή μπορεί να μεταφέρουν τον ιό της ηπατίτιδας. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό το σωστό πλύσιμο τόσο των τροφών που θα καταναλώσουμε όσο και της περιοχής που τα ετοιμάζουμε.

Εκτός όμως από τον πάγκο της κουζίνας, που θα πίστευε κανείς με μια πρώτη σκέψη πως φιλοξενεί τις περισσότερες εστίες μικροβίων, η πραγματικότητα έρχεται να μας διαψεύσει.

Για παράδειγμα ο νεροχύτης. Όσο και αν θεωρείται πως ο νεροχύτης λόγω σαπουνάδας και συνεχής ροής νερού είναι καθαρός, στην πραγματικότητα δεν είναι. Εξαιτίας της συνοχής ροής νερού και των τροφών που μπορεί να μένουν στο σιφόνι του, ο νιπτήρας είναι το κατάλληλο μέρος για να πολλαπλασιαστούν βακτήρια.

Ποια είναι η λύση για καθαρή κουζίνα; Ο ατμός!

Το μεγάλο πλεονέκτημα του καθαρισμού με ατμό , είναι πως δε γίνεται χρήση χημικών. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το τραπέζι της κουζίνας, ή τον πάγκο, εκεί όπου ακουμπάμε τα τρόφιμα. Με τη βοήθεια του ατμοκαθαριστή, μπορείτε να δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον.

Επιπλέον, όπως αναφέραμε η κουζίνα είναι ένα μέρος του σπιτιού που τα μικρόβια και τα βακτήρια, συνηθίζουν να περνούν πολύ από το χρόνο τους. Ο ζεστός ατμός είναι ο καλύτερος τρόπος για να απαλλαγείς από αυτά, καθώς σκοτώνει το 99,99% όλων των βακτηρίων.

Τέλος ο ατμοκαθαριστής θα σου λύσει τα χέρια στο καθημερινό σφουγγάρισμα του πατώματος της κουζίνας καθώς είναι πιο αποτελεσματικός και υγιεινός από την κοινή σφουγγαρίστρα.

Το συμπέρασμα είναι ένα με τον ατμοκαθαριστή: η βρωμιά έρχεται αντιμέτωπη με τη δύναμη του ατμού. Επίλεξε το δικό σου ατμοκαθαριστή που θα σε βοηθήσει να καθαρίσεις την κουζίνα και να διώξεις τα μικρόβια μακριά.

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