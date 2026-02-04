Απολύμανση με τις μηχανές καθαρισμού της Kärcher

Από το πάτωμα στο σπίτι σου, μέχρι το δάπεδο της μικρής επιχείρησής σου, η Kärcher έχει τις επιλογές που χρειάζεσαι!

Χωρίς κουβάδες και βρώμικα νερά, με προηγμένη τεχνολογία και σε συνδυασμό με το ειδικό απολυμαντικό RM 732 της Kärcher, οι FC καθαρίζουν το πάτωμά σου, το φροντίζουν και το απολυμαίνουν*!



* Για να επιτευχθεί απολύμανση με τις FC πρέπει να έχει πρώτα εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χρόνος δράσης του απολυμαντικού στο δάπεδο.



ΠΩΣ...;

1. Καθαρίζεις με FC

2. Ψεκάζεις με απολυμαντικό

3. Περιμένεις να δράσει (ή να στεγνώσει το δάπεδο)

4. Περνάς ξανά το δάπεδο με FC