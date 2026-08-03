Σκούπα PVC 35 cm
Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων: Σκούπα (35 cm) με ξύλινη σανίδα, σκληρές τρίχες από ανθεκτικό PVC και νήμα.
Σκούπα πλάτους 35 cm με ξύλινη σανίδα και ανθεκτικές σκληρές τρίχες από PVC, ιδανική για την απομάκρυνση χαλαρής βρωμιάς σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το σπείρωμα επιτρέπει την τοποθέτηση λαβής αλουμινίου ή τηλεσκοπικής λαβής αλουμινίου της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Πρόγραμμα
|STANDARD / CLASSIC
|Πλάτος εργασίας (cm)
|35
|Υλικό
|PVC / Ξύλο
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,5
Πεδία εφαρμογής
- Σάρωση