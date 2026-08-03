Σκούπα πλάτους 35 cm με ξύλινη σανίδα και ανθεκτικές σκληρές τρίχες από PVC, ιδανική για την απομάκρυνση χαλαρής βρωμιάς σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το σπείρωμα επιτρέπει την τοποθέτηση λαβής αλουμινίου ή τηλεσκοπικής λαβής αλουμινίου της Kärcher.