Σετ σκούπα και φαράσι
Σετ γενικής χρήσης που αποτελείται από σκούπα και φαράσι. Χρώμα: Μπλε.
Στιβαρό σετ γενικής χρήσης, ιδανικό για το σκούπισμα των χαλαρών ρύπων. Αποτελείται από σκούπα με σταθερή λαβή και φαράσι. Χρώμα: Μπλε.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD / CLASSIC
|Χρώμα
|μπλε / κίτρινο
|Υλικό
|PP / PET
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|335 x 231 x 98
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|335 x 231 x 98
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Πεδία εφαρμογής
- Σάρωση