Σετ σκούπα και φαράσι

Σετ γενικής χρήσης που αποτελείται από σκούπα και φαράσι. Χρώμα: Μπλε.

Στιβαρό σετ γενικής χρήσης, ιδανικό για το σκούπισμα των χαλαρών ρύπων. Αποτελείται από σκούπα με σταθερή λαβή και φαράσι. Χρώμα: Μπλε.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα STANDARD / CLASSIC
Χρώμα μπλε / κίτρινο
Υλικό PP / PET
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,2
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 335 x 231 x 98
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 335 x 231 x 98
Σετ σκούπα και φαράσι
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Πεδία εφαρμογής
  • Σάρωση