Το εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη ατμοσύστημα SGV 8/5 προσφέρει πρακτικές λειτουργίες αυτο-καθαρισμού και χημικών, εξασφαλίζοντας απόλυτη υγιεινή και καθαριότητα. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης εύκολη και άνετη λειτουργία. Ο διακόπτης λειτουργίας EASY και η εργονομική λαβή με σκανδάλη για τον έλεγχο του ατμού και της αναρρόφησης κάνουν εύκολη την εκμάθηση λειτουργίας του μηχανήματος. Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ελεγχθούν γρήγορα, εύκολα και άμεσα κατά τη λειτουργία. Η λειτουργία ecoefficiency δεν εξοικονομεί μόνο χρήματα! Ακόμη και η εργασία σε ευαίσθητες περιοχές που απαιτείται χαμηλός θόρυβος είναι δυνατή, χωρίς περαιτέρω βήματα. Τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη μηχανή. Έτσι, προστατεύονται από τη βρωμιά και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.