Ατμοσύστημα με αναρρόφηση SGV 8/5
Το εύκολο στη χρήση ατμοσύστημα SGV 8/5 συνδυάζει τη λειτουργία του ατμοκαθαριστή και της σκούπας ξηρής- υγρής αναρρόφησης. Το περισσευούμενο νερό αναρροφάται αμέσως κατά την παραγωγή ατμού.
Το εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη ατμοσύστημα SGV 8/5 προσφέρει πρακτικές λειτουργίες αυτο-καθαρισμού και χημικών, εξασφαλίζοντας απόλυτη υγιεινή και καθαριότητα. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης εύκολη και άνετη λειτουργία. Ο διακόπτης λειτουργίας EASY και η εργονομική λαβή με σκανδάλη για τον έλεγχο του ατμού και της αναρρόφησης κάνουν εύκολη την εκμάθηση λειτουργίας του μηχανήματος. Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ελεγχθούν γρήγορα, εύκολα και άμεσα κατά τη λειτουργία. Η λειτουργία ecoefficiency δεν εξοικονομεί μόνο χρήματα! Ακόμη και η εργασία σε ευαίσθητες περιοχές που απαιτείται χαμηλός θόρυβος είναι δυνατή, χωρίς περαιτέρω βήματα. Τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη μηχανή. Έτσι, προστατεύονται από τη βρωμιά και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιώσιμη και εξαιρετική απόδοση καθαρισμούΙδιαίτερα υψηλή πίεση ατμού (8 bar), θερμοκρασία ζεστού νερού περίπου 70 °C και εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης. Απομακρύνει τους πιο επίμονους ρύπους εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Μακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα.
Εύκολη λειτουργία με περιστροφικό διακόπτη με επτά λειτουργίεςΙδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη χάρη στα αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα. Καμία ανάγκη για χρονοβόρα επαγωγή. Ατμός/αναρρόφηση με/χωρίς λειτουργία eco!efficiency και μηχανή αυτοκαθαρισμού. Διακόπτης on/off, κρύο νερό, χρήση με απορρυπαντικό, ξέβγαλμα.
Εύκαμπτος σωλήνας ατμού/αναρρόφησης με πιστόλι ατμού/αναρρόφησηςΙδιαίτερα εύχρηστος περιστροφικός διακόπτης και διακόπτης πίεσης για τον έλεγχο διαφόρων λειτουργιών. Προσφέρει έλεγχο ροής ατμού τριών σταδίων, λειτουργία με κρύο και ζεστό νερό και ταυτόχρονη αναρρόφηση. Εξοικονόμηση χρόνου: Η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Δεν χρειάζεται να διακόψετε τη διαδικασία καθαρισμού.
Βολική οθόνη
- Η κατάσταση λειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη είτε με κείμενο είτε με γράφημα.
- Εμφάνιση πληροφοριών σέρβις σχετικά με τα διαστήματα συντήρησης, όπως «Αποσκωρίωση».
- Η πρακτική ένδειξη σφαλμάτων ενημερώνει άμεσα τους χρήστες και εξοικονομεί χρόνο.
eco!efficiency
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού με μειωμένη ισχύ αναρρόφησης.
- Κατάλληλο για χρήση σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο χάρη στον χαμηλό θόρυβο λειτουργίας.
- Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις εφαρμογές καθαρισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Έλεγχος ροής ατμού τριών σταδίων
- Ελαφρύς ατμός (επίπεδο I) για χαμηλή ρύπανση.
- Μέτριος ατμός (επίπεδο II) για μέτρια ρύπανση.
- Ισχυρός ατμός (επίπεδο III) για επίμονη ρύπανση.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Αξεσουάρ, όπως ακροφύσια ή στρογγυλές βούρτσες, είναι πάντα στη διάθεσή σας.
- Όλα τα εξαρτήματα διατηρούνται καθαρά και ασφαλή κατά τη μεταφορά.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας αποθηκεύεται με ασφάλεια στο πίσω μέρος της μονάδας για τη μεταφορά.
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων που περιλαμβάνεται στην παράδοση
- Ακροφύσιο δαπέδου 300 mm με λωρίδες βούρτσας και ένθετο μάκτρο.
- Ακροφύσιο χεριού 150 mm με λωρίδες βούρτσας και ένθετο μάκτρο.
- Ακροφύσιο για σχισμές, ακροφύσιο σημειακής εκτόξευσης, ακροφύσιο τριγωνικό και τρεις διαφορετικές στρογγυλές βούρτσες.
Εργονομικό και εύκολο στη μεταφορά
- Κατά τη φόρτωση του μηχανήματος, κρατήστε το από τις εσοχές και τη λαβή ώθησης.
- Κατά τη μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις, τραβήξτε το μηχάνημα πίσω σας από τη λαβή ώθησης.
- Οι μεγάλοι κύλινδροι μεταφοράς διευκολύνουν τη μεταφορά ακόμη και πάνω ή κάτω από σκαλοπάτια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση ατμού (bar)
|max. 8
|Απόδοση θερμότητας (W)
|3000
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|7
|Θερμοκρασία θερμαντήρα (°C)
|max. 173
|Θερμοκρασία ζεστού νερού (°C)
|70 - 173
|Δοχείο καθαρού νερού (l)
|5,6
|Δεξαμενή ακάθαρτου νερού (l)
|5
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 50
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|40
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|48
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Διακόπτης on/off, λειτουργία κρύου νερού/αναρρόφησης, λειτουργία eco!efficiency, λειτουργία ατμού/ζεστού νερού/κρύου νερού/αναρρόφησης, λειτουργία ξεπλύματος με κρύο νερό της συσκευής, λειτουργία απορρυπαντικού/αναρρόφησης, λειτουργία αυτοκαθαρισμού της συσκευής.
Πεδίο προμήθειας
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Εύκαμπτος σωλήνας ατμού: 2 Τεμάχιο(α), 505 mm
- Ακροφύσιο δαπέδου: 300 mm
- Εύκαμπτος σωλήνας ατμού/αναρρόφησης με πιστόλι ατμού/αναρρόφησης: 4 m
- Λωρίδα καουτσούκ ακροφυσίου χειρός: 150 mm
- Λωρίδα καουτσούκ ακροφυσίου δαπέδου: 300 mm
- Ακροφύσιο χειρός: 150 mm
- Ακροφύσιο λεπτομέρειας/προσαρμογέας για ακροφύσιο σχισμών: 185 mm
- Επέκταση για ακροφύσιο σημειακής δέσμης: 140 mm
- Ακροφύσιο τριγώνου για καθαρισμό γωνιών στο χέρι/στο δάπεδο
- Μικρή στρογγυλή βούρτσα, ανοξείδωτο ατσάλι: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρή στρογγυλή βούρτσα, ορείχαλκος: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρή στρογγυλή βούρτσα, Pekalon (μαύρο): 1 Τεμάχιο(α)
- Λαβή ώθησης
- Αποθήκευση εξαρτημάτων (αφαιρούμενη)
Εξοπλισμός
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Περίβλημα: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ενσωματωμένος οργανωτής καλωδίων τροφοδοσίας
- Οθόνη
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (τριών βημάτων)
- Κλείδωμα ασφαλείας στο πιστόλι ατμού
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Πεδία εφαρμογής
- Επίμονη βρωμιά, λεκέδες και γράσο
- Πλακάκια τοίχου, κεραμικά δάπεδα και άλλες σκληρές επιφάνειες
- Εξαρτήματα, επιφάνειες εργασίας και επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Παράθυρα, γυάλινες πόρτες, γυάλινες επιφάνειες και καθρέφτες
- Υφάσματα και επικαλυμμένα έπιπλα
- Εσωτερικός καθαρισμός οχημάτων