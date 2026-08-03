Το φιλικό προς το χρήστη ατμοσύστημα με αναρρόφηση SGV 8/5 Classic προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής και εντυπωσιακή απόδοση καθαρισμού. Ο καθαρισμός είναι φιλικός προς το περιβάλλον όταν πραγματοποιείται χωρίς χημικά και με υψηλή πίεση ατμού (8 bar), θερμοκρασία ζεστού νερού περίπου 70 °C και ρύθμιση ροής ατμού τριών σταδίων. Ο εξαιρετικά απλός και βολικός χειρισμός του με τον περιστροφικό διακόπτη EASY Operation, με τον οποίο μπορείς να επιλέξεις τους τρεις τρόπους λειτουργίας ατμού/αναρρόφησης. Χρησιμοποιώντας το εργονομικό πιστόλι ατμού/αναρρόφησης, η ροή ατμού, η λειτουργία ξεπλύματος και η λειτουργία κενού μπορούν να ελέγχονται από το ίδιο το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για πρόσθετη ταχύτητα και ευελιξία. Ο χρήστης μπορεί πάντα να βλέπει την κατάσταση λειτουργίας ή τυχόν βλάβες μέσω μιας έγχρωμης οθόνης LED. Για να διασφαλιστεί ότι η ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων είναι πάντα διαθέσιμη, αυτά αποθηκεύονται στο ίδιο το μηχάνημα, προστατευμένα από τους ρύπους.