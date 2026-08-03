Ατμοσύστημα με αναρρόφηση SGV 8/5 Classic
Το SGV 8/5 Classic επιτρέπει τον καθαρισμό με ατμό και την αναρρόφηση και προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, καθώς και εξαιρετική απόδοση καθαρισμού, στιβαρή κατασκευή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Το φιλικό προς το χρήστη ατμοσύστημα με αναρρόφηση SGV 8/5 Classic προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής και εντυπωσιακή απόδοση καθαρισμού. Ο καθαρισμός είναι φιλικός προς το περιβάλλον όταν πραγματοποιείται χωρίς χημικά και με υψηλή πίεση ατμού (8 bar), θερμοκρασία ζεστού νερού περίπου 70 °C και ρύθμιση ροής ατμού τριών σταδίων. Ο εξαιρετικά απλός και βολικός χειρισμός του με τον περιστροφικό διακόπτη EASY Operation, με τον οποίο μπορείς να επιλέξεις τους τρεις τρόπους λειτουργίας ατμού/αναρρόφησης. Χρησιμοποιώντας το εργονομικό πιστόλι ατμού/αναρρόφησης, η ροή ατμού, η λειτουργία ξεπλύματος και η λειτουργία κενού μπορούν να ελέγχονται από το ίδιο το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για πρόσθετη ταχύτητα και ευελιξία. Ο χρήστης μπορεί πάντα να βλέπει την κατάσταση λειτουργίας ή τυχόν βλάβες μέσω μιας έγχρωμης οθόνης LED. Για να διασφαλιστεί ότι η ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων είναι πάντα διαθέσιμη, αυτά αποθηκεύονται στο ίδιο το μηχάνημα, προστατευμένα από τους ρύπους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιώσιμη και εξαιρετική απόδοση καθαρισμούΕξαιρετικά υψηλή πίεση ατμού (8 bar), θερμοκρασία ζεστού νερού περίπου 70 °C και εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης. Απομακρύνει τους πιο επίμονους ρύπους εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Μακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα.
Περιστροφικός διακόπτης EASY Operation με τρεις τρόπους λειτουργίαςΙδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη χάρη στα αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα. Καμία ανάγκη για χρονοβόρα επαγωγή. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και καθαρισμός με ατμό/αναρρόφηση υγρών. Ξέπλυμα με κρύο νερό: Πρόπλυση έντονα λερωμένων επιφανειών με κρύο νερό.
Εύκαμπτος σωλήνας ατμού/αναρρόφησης με πιστόλι ατμού/αναρρόφησηςΙδιαίτερα εύχρηστος περιστροφικός διακόπτης και διακόπτης πίεσης για τον έλεγχο διαφόρων λειτουργιών. Προσφέρει έλεγχο ροής ατμού τριών σταδίων, λειτουργία με κρύο και ζεστό νερό και ταυτόχρονη αναρρόφηση. Εξοικονόμηση χρόνου: Η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Δεν χρειάζεται να διακόψετε τη διαδικασία καθαρισμού.
Εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας στην οθόνη LED
- Ενδεικτική λυχνία για «Έτοιμος για λειτουργία» και «Θέρμανση ενεργοποιημένη» για την εφαρμογή ζεστού νερού.
- Ενδεικτική λυχνία για «Δεξαμενή φρέσκου νερού άδεια» ή «Δεξαμενή βρώμικου νερού γεμάτη».
- Ενδεικτική λυχνία για «Service» ή «Fault» (βλάβη).
Έλεγχος ροής ατμού τριών σταδίων
- Ελαφρύς ατμός (επίπεδο I) για χαμηλή ρύπανση.
- Μέτριος ατμός (επίπεδο II) για μέτρια ρύπανση.
- Ισχυρός ατμός (επίπεδο III) για επίμονη ρύπανση.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Αξεσουάρ, όπως ακροφύσια ή στρογγυλές βούρτσες, είναι πάντα στη διάθεσή σας.
- Όλα τα εξαρτήματα διατηρούνται καθαρά και ασφαλή κατά τη μεταφορά.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας αποθηκεύεται με ασφάλεια στο πίσω μέρος της μονάδας για τη μεταφορά.
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων που περιλαμβάνεται στην παράδοση
- Ακροφύσιο δαπέδου 300 mm με λωρίδες βούρτσας και ένθετο μάκτρο.
- Ακροφύσιο χεριού 150 mm με λωρίδες βούρτσας και ένθετο μάκτρο.
- Ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο σημειακής δέσμης και τρεις διαφορετικές στρογγυλές βούρτσες.
Εργονομικό και εύκολο στη μεταφορά
- Κατά τη φόρτωση του μηχανήματος, κρατήστε το από τις εσοχές και τη λαβή ώθησης.
- Κατά τη μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις, τραβήξτε το μηχάνημα πίσω σας από τη λαβή ώθησης.
- Οι μεγάλοι κύλινδροι μεταφοράς διευκολύνουν τη μεταφορά ακόμη και πάνω ή κάτω από σκαλοπάτια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση ατμού (bar)
|max. 8
|Απόδοση θερμότητας (W)
|3000
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|7
|Θερμοκρασία θερμαντήρα (°C)
|max. 173
|Θερμοκρασία ζεστού νερού (°C)
|70 - 173
|Δοχείο καθαρού νερού (l)
|5,6
|Δεξαμενή ακάθαρτου νερού (l)
|5
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 50
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|39
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|50,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Διακόπτης on/off, λειτουργία κρύου νερού/αναρρόφησης, λειτουργία ατμού/ζεστού νερού/κρύου νερού/αναρρόφησης.
Πεδίο προμήθειας
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Εύκαμπτος σωλήνας ατμού: 2 Τεμάχιο(α), 505 mm
- Ακροφύσιο δαπέδου: 300 mm
- Εύκαμπτος σωλήνας ατμού/αναρρόφησης με πιστόλι ατμού/αναρρόφησης: 4 m
- Λωρίδα καουτσούκ ακροφυσίου χειρός: 150 mm
- Λωρίδα καουτσούκ ακροφυσίου δαπέδου: 300 mm
- Ακροφύσιο χειρός: 150 mm
- Ακροφύσιο λεπτομέρειας/προσαρμογέας για ακροφύσιο σχισμών: 185 mm
- Επέκταση για ακροφύσιο σημειακής δέσμης: 140 mm
- Μικρή στρογγυλή βούρτσα, ανοξείδωτο ατσάλι: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρή στρογγυλή βούρτσα, ορείχαλκος: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρή στρογγυλή βούρτσα, Pekalon (μαύρο): 1 Τεμάχιο(α)
- Λαβή ώθησης
- Αποθήκευση εξαρτημάτων (αφαιρούμενη)
Εξοπλισμός
- Κάδος: αφαιρείται και μπορεί να ξαναγεμίσει όποτε χρειάζεται
- Περίβλημα: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ενσωματωμένος οργανωτής καλωδίων τροφοδοσίας
- Ένδειξη LED
- Έλεγχος ροής ατμού: στη λαβή (τριών βημάτων)
- Κλείδωμα ασφαλείας στο πιστόλι ατμού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Επίμονη βρωμιά, λεκέδες και γράσο
- Πλακάκια τοίχου, κεραμικά δάπεδα και άλλες σκληρές επιφάνειες
- Εξαρτήματα, επιφάνειες εργασίας και επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Παράθυρα, γυάλινες πόρτες, γυάλινες επιφάνειες και καθρέφτες
- Υφάσματα και επικαλυμμένα έπιπλα
- Εσωτερικός καθαρισμός οχημάτων