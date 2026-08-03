Μικρός, συμπαγής, εξοικονομεί χώρο: ο διανομέας νερού WPD 55 S ταιριάζει ακόμα και στους πιο μικρούς χώρους σε γραφεία και αίθουσες αναμονής, σε καταστήματα λιανικής πώλησης και λόμπι ξενοδοχείων. Η μηχανή παρέχει στους συναδέλφους και τους επισκέπτες παγωμένο, φρέσκο και απόλυτα υγιεινό πόσιμο νερό ανά πάσα στιγμή – είτε με ανθρακικό είτε χωρίς. Τα εξαιρετικά αποδοτικά φίλτρα μας απομακρύνουν αξιόπιστα ουσίες όπως το χλώριο ή τα βαρέα μέταλλα, ή ακόμα και ιούς και βακτήρια, που είναι επιβλαβείς ή επηρεάζουν αρνητικά τη γεύση του νερού. Το φίλτρο Hy-Pure-Plus, που αποτελείται από μια μεμβράνη φίλτρανσης ενεργού άνθρακα σε συνδυασμό με μια μεμβράνη υπερδιήθησης, εξασφαλίζει αξιόπιστα φρέσκο νερό με εξαιρετική γεύση.