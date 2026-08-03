Θερμοψύκτης WPD 55 S
Ο συμπαγής διανομέας νερού WPD 55 S ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον. Για παγωμένο φρέσκο νερό – με ή χωρίς ανθρακικό.
Μικρός, συμπαγής, εξοικονομεί χώρο: ο διανομέας νερού WPD 55 S ταιριάζει ακόμα και στους πιο μικρούς χώρους σε γραφεία και αίθουσες αναμονής, σε καταστήματα λιανικής πώλησης και λόμπι ξενοδοχείων. Η μηχανή παρέχει στους συναδέλφους και τους επισκέπτες παγωμένο, φρέσκο και απόλυτα υγιεινό πόσιμο νερό ανά πάσα στιγμή – είτε με ανθρακικό είτε χωρίς. Τα εξαιρετικά αποδοτικά φίλτρα μας απομακρύνουν αξιόπιστα ουσίες όπως το χλώριο ή τα βαρέα μέταλλα, ή ακόμα και ιούς και βακτήρια, που είναι επιβλαβείς ή επηρεάζουν αρνητικά τη γεύση του νερού. Το φίλτρο Hy-Pure-Plus, που αποτελείται από μια μεμβράνη φίλτρανσης ενεργού άνθρακα σε συνδυασμό με μια μεμβράνη υπερδιήθησης, εξασφαλίζει αξιόπιστα φρέσκο νερό με εξαιρετική γεύση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Compact σχεδιασμόςΗ τέλεια εφαρμογή όπου υπάρχει περιορισμένος διαθέσιμος χώρος. Διαισθητική λειτουργία με εύχρηστα κουμπιά αισθητήρων. Σαφώς αναγνωρίσιμη περιοχή διανομής για βέλτιστη τοποθέτηση του δοχείου ποτίσματος.
Ισχυρό φίλτρο Hy-Pure-Plus που περιλαμβάνει φίλτρο ενεργού άνθρακα και φίλτρο υπερδιήθησης.Το ενεργό καθαρό φίλτρο εξασφαλίζει την καλύτερη γεύση και απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από το σωλήνα. Το Ultrafilter προστατεύει από βακτήρια και ιούς Χημικός καθαρισμός όλων των αγωγών ύδρευσης, της μονάδας ψύξης και της εξόδου νερού.
Προσιτή απόλαυσηΗ εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα επιτρέπει την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη. Η αυτοεξυπηρέτηση εξοικονομεί περιττές υπηρεσίες και επομένως χρήματα. Κανένα κόστος διαχείρισης και μεταφοράς σε σύγκριση με τη λύση των φιαλων νερού.
Καθαρό νερό για κάθε περίσταση και προτίμηση
- Για υγιεινό νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για πόση όσο και για μαγείρεμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση εισόδου (bar)
|1,5 - 6
|Βαθμός ροής νερού (l/h)
|120
|Απόδοση ψύξης (l/h)
|25
|Παροχή νερού
|3/4″
|Μήκος σύνδεσης (m)
|2
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 200
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|5 - έως και 30
|Ψυκτικό
|R290
|Ποσότητα ψυκτικού (kg)
|0,03
|Κρύο νερό
|ναι
|Αριθμός χρηστών
|<= 30
|Ύψος έξοδος νερού (mm)
|290
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|18,7
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|19,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|449 x 298 x 399
Πεδίο προμήθειας
- Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
- Φίλτρο συνδυασμού «Hy-Pure-Plus»
Εξοπλισμός
- Διήθηση ενεργού άνθρακα
- Υπερδιήθηση
- Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
- Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
- Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
- Υγειονομικός καθαρισμός: χημικά
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Πεδία εφαρμογής
- Διανομέας νερού εξοικονόμησης χώρου για μικρούς χώρους
- Διάφοροι τομείς εφαρμογής: Κατάλληλοι, για παράδειγμα, για γραφεία, ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, ξενοδοχεία και λιανικό εμπόριο