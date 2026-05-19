Σάρωθρο πόλης MC 250 EURO 6
Το καλύτερο από όλα: το φιλικό προς το περιβάλλον σάρωθρο αναρρόφησης MC 250 εντυπωσιάζει με την εξαιρετική απόδοση σάρωσης και τη μέγιστη άνεση λειτουργίας και οδήγησης σε όλες τις αστικές περιοχές.
Η Kärcher δίδει μεγάλη σημασία στον εξοπλισμό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύσαμε την τεχνογνωσία και την εκτεταμένη εμπειρία μας, στην ανάπτυξη του σαρώθρου αναρρόφησης MC 250. Το ελκυστικά σχεδιασμένο MC 250 προσφέρει απαράμιλλη απόδοση καθαρισμού σε χαμηλές στροφές κινητήρα, μεγάλο κάδο απορριμμάτων 2,5 m³, υψηλή ταχύτητα μεταφοράς 60 km/h και μέγιστη άνεση οδήγησης χάρη στην υδροπνευματική ανάρτηση και την ανάρτηση ενός τροχού. Η προαιρετική, κλιματιζόμενη μεγάλη καμπίνα με άνετα καθίσματα και ο εργονομικός σχεδιασμός λειτουργίας με εύχρηστη οθόνη πολλών λειτουργιών στο τιμόνι εξασφαλίζουν ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και υψηλό επίπεδο φιλικότητας προς τον χρήστη. Επίσης, το MC 250 διαθέτει σύστημα μετάδοσης κίνησης σε όλους τους τροχούς για εξαιρετική ευελιξία και ένα αποτελεσματικό σύστημα κυκλοφορίας νερού με χωριστό κάδο ακάθαρτου νερού. Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για πόλεις και κοινότητες κάθε μεγέθους, είναι πολύ εύκολο να συντηρηθεί και εντυπωσιάζει με τις πολύ χαμηλές εκπομπές καυσαερίων και σωματιδίων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ευρύχωρη και άνετη διθέσια καμπίνα με βέλτιστη ορατότητα του περιβάλλοντος εργασίαςΜε πολυτελή άνετα καθίσματα για ξεκούραστη εργασία. Δυνατότητα εισόδου και εξόδου και στις δύο πλευρές με μεγάλα συρόμενα παράθυρα στις πόρτες. Κουμπί Eco για έναρξη λειτουργίας σάρωσης.
Αμάξωμα ασφαλείας με μέγιστη άνεσηΣύντομοι χρόνοι μεταφοράς χάρη στη μέγιστη ταχύτητα των 60 km/h. Υδροπνευματική ανάρτηση για βελτιωμένη οδηγική άνεση. Μετάδοση κίνησης σε όλους τους τροχούς για μέγιστη ευελιξία.
Ο μεγαλύτερος κάδος απορριμμάτων στην κατηγορία τουΚάδος απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα, με βελτιστοποιημένη ροή και χωρητικότητα άνω των 2 m³. Δυνατότητα για εργασίες μεγάλης διάρκειας. Σύστημα ανακύκλωσης νερού με χωριστό κάδο νερού στον βασικό εξοπλισμό
Σχεδιασμός με μικρές απαιτήσεις συντήρησης
- Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον καθαρισμό και τη συντήρηση είναι εύκολα προσβάσιμα.
- Με καπάκια συντήρησης στο πλάι και περιστρεφόμενο κάδο καθαρού νερού.
Σύστημα ανακύκλωσης νερού με χωριστό κάδο νερού στον βασικό εξοπλισμό
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Δύο τροχοί
|Κατασκευαστής κινητήρα
|VM
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW)
|75
|Κυβική χωρητικότητα (cm³)
|2970
|Κύλινδρος
|4
|Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (l)
|70
|Πρότυπο εκπομπών
|Euro 6e
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|60
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|2625
|Κάδος (l)
|2500
|Επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού ( /l)
|120 / 400
|Δοχείο καθαρού νερού (l)
|200
|Δεξαμενή καθαρού νερού (προαιρετικό) ( )
|390
|Μεταξόνιο (mm)
|1980
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|6000
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Εξοπλισμός
- Φίλτρο σωματιδίων
- Πολύ άνετο κάθισμα
- Κλιματισμός
- Θερμαντήρας
- Ραδιόφωνο
- Περιστρεφόμενος φάρος
- Χρήση όλο το χρόνο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για καθαρισμό δρόμων και υγρό καθαρισμό, για ελαφριές χειμερινές εργασίες και μεταφορές