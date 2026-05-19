Η Kärcher δίδει μεγάλη σημασία στον εξοπλισμό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύσαμε την τεχνογνωσία και την εκτεταμένη εμπειρία μας, στην ανάπτυξη του σαρώθρου αναρρόφησης MC 250. Το ελκυστικά σχεδιασμένο MC 250 προσφέρει απαράμιλλη απόδοση καθαρισμού σε χαμηλές στροφές κινητήρα, μεγάλο κάδο απορριμμάτων 2,5 m³, υψηλή ταχύτητα μεταφοράς 60 km/h και μέγιστη άνεση οδήγησης χάρη στην υδροπνευματική ανάρτηση και την ανάρτηση ενός τροχού. Η προαιρετική, κλιματιζόμενη μεγάλη καμπίνα με άνετα καθίσματα και ο εργονομικός σχεδιασμός λειτουργίας με εύχρηστη οθόνη πολλών λειτουργιών στο τιμόνι εξασφαλίζουν ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και υψηλό επίπεδο φιλικότητας προς τον χρήστη. Επίσης, το MC 250 διαθέτει σύστημα μετάδοσης κίνησης σε όλους τους τροχούς για εξαιρετική ευελιξία και ένα αποτελεσματικό σύστημα κυκλοφορίας νερού με χωριστό κάδο ακάθαρτου νερού. Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για πόλεις και κοινότητες κάθε μεγέθους, είναι πολύ εύκολο να συντηρηθεί και εντυπωσιάζει με τις πολύ χαμηλές εκπομπές καυσαερίων και σωματιδίων.