Με το MC 80, η τεχνολογία των πολύ μεγάλων μηχανημάτων χρησιμοποιείται πλέον στην κατηγορία σαρώθρων μικρών διαστάσεων. Για παράδειγμα, ο κάδος απορριμμάτων 800 λίτρων με σύστημα κυκλοφορίας νερού βασίζεται σε προσομοιώσεις υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD), το σύστημα δύο βουρτσών διαθέτει έλεγχο και ανύψωση της κάθε βούρτσας μεμονωμένα, το ευθύ κανάλι αναρρόφησης αποτρέπει αποτελεσματικά τις εμφράξεις και το στόμιο αναρρόφησης βρίσκεται στο περίγραμμα του τροχού όπου προστατεύεται από προσκρούσεις. Ο εξαιρετικός βασικός εξοπλισμός μπορεί να συμπληρωθεί με διάφορα σετ προσαρτημάτων, όπως τρίτη πλευρική βούρτσα, βούρτσα για τα ζιζάνια, ελεύθερο σωλήνα ή πλυστικό υψηλής πίεσης. Όσο αφορά την άνεση εργασίας, το MC 80 επιτυγχάνει καλά αποτελέσματα με τη μεγαλύτερη καμπίνα στην κατηγορία του, την τέλεια ολόπλευρη ορατότητα και τη σαφή και εργονομική διάταξη των χειριστηρίων. Διαθέτει επίσης πρακτικές λεπτομέρειες, όπως ο χώρος αποθήκευσης με δυνατότητα κλειδώματος, η θήκη μπουκαλιών και η θύρα φόρτισης USB.