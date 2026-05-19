Σάρωθρο πόλης MC 80
Το σάρωθρο MC 80 από τη σειρά μικρών διαστάσεων εντυπωσιάζει με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, τη μεγαλύτερη καμπίνα στην κατηγορία του με όγκου 1,45 m³ και τον απλό σχεδιασμό λειτουργίας.
Με το MC 80, η τεχνολογία των πολύ μεγάλων μηχανημάτων χρησιμοποιείται πλέον στην κατηγορία σαρώθρων μικρών διαστάσεων. Για παράδειγμα, ο κάδος απορριμμάτων 800 λίτρων με σύστημα κυκλοφορίας νερού βασίζεται σε προσομοιώσεις υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD), το σύστημα δύο βουρτσών διαθέτει έλεγχο και ανύψωση της κάθε βούρτσας μεμονωμένα, το ευθύ κανάλι αναρρόφησης αποτρέπει αποτελεσματικά τις εμφράξεις και το στόμιο αναρρόφησης βρίσκεται στο περίγραμμα του τροχού όπου προστατεύεται από προσκρούσεις. Ο εξαιρετικός βασικός εξοπλισμός μπορεί να συμπληρωθεί με διάφορα σετ προσαρτημάτων, όπως τρίτη πλευρική βούρτσα, βούρτσα για τα ζιζάνια, ελεύθερο σωλήνα ή πλυστικό υψηλής πίεσης. Όσο αφορά την άνεση εργασίας, το MC 80 επιτυγχάνει καλά αποτελέσματα με τη μεγαλύτερη καμπίνα στην κατηγορία του, την τέλεια ολόπλευρη ορατότητα και τη σαφή και εργονομική διάταξη των χειριστηρίων. Διαθέτει επίσης πρακτικές λεπτομέρειες, όπως ο χώρος αποθήκευσης με δυνατότητα κλειδώματος, η θήκη μπουκαλιών και η θύρα φόρτισης USB.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απλός σχεδιασμός λειτουργίας από την κατηγορία των 3,5 τόνωνΥποβραχιόνιο με εργονομικά ενσωματωμένο πίνακα χειρισμού για εύκολη λειτουργία. Γρήγορη έναρξη με το πάτημα ενός κουμπιού. Δυνατότητα ελέγχου κάθε λειτουργίας μεμονωμένα. Η δυνατότητα ελέγχου και ανύψωσης κάθε βούρτσας μεμονωμένα βελτιώνει την ακρίβεια.
Μέγιστη άνεση λειτουργίαςΜεγαλύτερη καμπίνα στην κατηγορία του με πανοραμική ορατότητα 360°, εργονομική και διάφανη. Παράθυρα και στις δύο πλευρές, χώρος αποθήκευσης με δυνατότητα κλειδώματος, θύρα φόρτισης USB, θήκη μπουκαλιών. Δυνατότητα εισόδου και εξόδου και από τις δύο πλευρές για μέγιστη ευελιξία κατά την εργασία.
Οι υψηλότερες προδιαγραφές σάρωσηςΣύστημα δύο βουρτσών που συναρμολογείται εύκολα και προσφέρει έλεγχο και ανύψωση κάθε βούρτσας μεμονωμένα. Κάδος απορριμμάτων 800 λίτρων με σύστημα κυκλοφορίας νερού και κάδος καθαρού νερού 185 λίτρων. Διατίθενται προαιρετικά σετ προσαρτημάτων, όπως τρίτη πλευρική βούρτσα ή βούρτσα για ζιζάνια.
Οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία
- Τιμές εκπομπών κάτω από το ευρωπαϊκό STAGE V χάρη στο σύστημα CRDI και το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ.
- Για εφαρμογές σε αστικές περιοχές.
- Η χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου προστατεύει το περιβάλλον και μειώνει το κόστος λειτουργίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW)
|26
|Κυβική χωρητικότητα (cm³)
|1650
|Κύλινδρος
|3
|Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (l)
|41
|Πρότυπο εκπομπών
|ΣΤΑΔΙΟ V
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|25
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1630
|Κάδος (l)
|1000
|Επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού (l)
|150
|Δοχείο καθαρού νερού (l)
|185
|Μεταξόνιο (mm)
|1500
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|2500
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Εξοπλισμός
- Φίλτρο σωματιδίων
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης φύλλων
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Ωρομετρητής για τον μηχανισμό σάρωσης
- Πολύ άνετο κάθισμα
- Κλιματισμός
- Θερμαντήρας
- Αναρρόφηση
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Πανοραμική καμπίνα, με τζάμι ασφαλείας, 2 εσωτερικούς καθρέφτες
- Ραδιόφωνο
- Περιστρεφόμενος φάρος
- Η σκόνη καταστέλλεται από ένα σύστημα ψεκασμού νερού που βρίσκεται στις πλευρικές βούρτσες και στον αγωγό εισαγωγής.
- Πόρτες, αριστερά/ δεξιά
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για καθαρισμό δρόμων και υγρό καθαρισμό. Επίσης, είναι κατάλληλο για εργασίες μεταφοράς