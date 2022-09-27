ΤΟ FLEXOMATE ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Δεν υπάρχει χρόνος για συμβιβασμούς. Τα FlexoMate trolleys σε βοηθάνε να ολοκληρώσεις όλες τις εργασίες καθαρισμού πιο γρήγορα. Μειώνοντας τη σωματική πίεση από το προσωπικό καθαρισμού και καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των πελατών, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικές είναι, με ένα μόνο τρόλεϊ καθαρισμού.

Ο χρόνος περνάει γρήγορα – κάθε κίνηση μετράει. Ξεκίνησε το ταξίδι σου στο μέλλον του χειρωνακτικού καθαρισμού τώρα.

Αναβάθμισε τον εξοπλισμό σου! Με τα νέα FlexoMate τρόλεϊ από την Kärcher.