TA ΝΕA FLEXOMATE ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δεν υπάρχει χρόνος για συμβιβασμούς. Τα FlexoMate τρόλεϊ σε βοηθάνε να ολοκληρώσεις όλες τις εργασίες καθαρισμού πιο γρήγορα. Μειώνοντας τη σωματική πίεση από το προσωπικό καθαρισμού και καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των πελατών, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικές είναι, με ένα μόνο τρόλεϊ καθαρισμού.
Πιο αποτελεσματικό, πιο ευέλικτο, πιο εργονομικό: ένα τρόλεϊ που επαναπροσδιορίζει τον χειρωνακτικό καθαρισμό.
UPGRADE YOUR CREW!
UPGRADE YOUR CREW!
ΤΟ FLEXOMATE ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
Δεν υπάρχει χρόνος για συμβιβασμούς. Τα FlexoMate trolleys σε βοηθάνε να ολοκληρώσεις όλες τις εργασίες καθαρισμού πιο γρήγορα. Μειώνοντας τη σωματική πίεση από το προσωπικό καθαρισμού και καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των πελατών, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικές είναι, με ένα μόνο τρόλεϊ καθαρισμού.
Ο χρόνος περνάει γρήγορα – κάθε κίνηση μετράει. Ξεκίνησε το ταξίδι σου στο μέλλον του χειρωνακτικού καθαρισμού τώρα.
Αναβάθμισε τον εξοπλισμό σου! Με τα νέα FlexoMate τρόλεϊ από την Kärcher.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Δεν είναι η ίδια η δουλειά που παρουσιάζει προκλήσεις συχνά, αλλά ο εξοπλισμός! Για να διασφαλίσουμε ότι ο εξοπλισμός καθαρισμού σου δεν σε εμποδίζει, έχουμε αναπτύξει τρία μοντέλα για να σε βοηθήσουμε να διεκπεραιώσεις τις διαφορετικές εργασίες καθαρισμού. Ποιο μοντέλο σου ταιριάζει καλύτερα;
FlexoMate Swift
Το Swift είναι η βασική έκδοση του FlexoMate. Αυτό το τρόλεϊ καθαρισμού είναι ιδανικό για ακίνητα με περίπου 35 γραφεία - και είναι ιδιαίτερα ισχυρό σε μικρούς χώρους.
FlexoMate Expert
Με αρκετό χώρο για τα πιο σημαντικά προϊόντα καθαρισμού: επίλεξε το FlexoMate Expert για εγκαταστάσεις με περίπου 10 χώρους υγιεινής και έως 10-15 γραφεία.
FlexoMate ExpertPro
Ιδανικό για εγκαταστάσεις με 15-20 χώρους υγιεινής, 2-3 κουζίνες και περίπου 15-20 γραφεία: μπορείς να εξοπλίσεις το FlexoMate ExpertPro με όλα όσα χρειάζεσαι για απαιτητικές εργασίες.
Τα πλεονεκτηματα με το Flexomate
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ο εύκολος σχεδιασμός και η εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας καθαρισμού και επιτρέπουν την εφαρμογή των καθαριστικών πιο γρήγορα.
ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Με τα FlexoMate - οι δυνατότητες είναι ατελείωτες: απλά προσάρμοσε το τρόλεϊ καθαρισμού στις απαιτήσεις σου, όποτε το χρειάζεσαι. Είτε πρόκειται για πρόσθετα κουτιά είτε για εξοπλισμό καθαρισμού - με τα FlexoMate, είναι όλα εκεί.
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
Λιγότερη καταπόνηση κατά την εργασία: με τις ρυθμιζόμενες λαβές και τα ανακλινόμενα κουτιά, το FlexoMate μειώνει την καταπόνηση στις περιοχές των χεριών και των ώμων και διευκολύνει την εργασία σου.
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Είσαι περίεργος να μάθεις τι κάνει το FlexoMate τόσο μοναδικό; Ανακάλυψε τα χαρακτηριστικά του!
Modular system
Τα FlexoMate προσαρμόζονται ανάλογα τις ανάγκες σου. Μπορείς να συνδέσεις και να αφαιρέσεις εξοπλισμό που ταιριάζει ανά χώρο εργασίας - όπως κουτιά, κουβάδες, πτυσσόμενη βάση σακούλας κάδου, σφουγγαρίστρα, πρέσα σφουγγαρίστρας, μηχανήματα καθαρισμού καθώς και άλλα τρόλεϊ, τα οποία μπορούν εύκολα να «συνδεθούν», λόγω του αρθρωτού συστήματος.
Ενσωμάτωση μηχανημάτων
Με το FlexoMate θα εξοικονομήσεις πολλές περιττές διαδρομές, καθώς το έχεις πάντα κοντά σου. Το FlexoMate διαθέτει ειδικά κιτ, όπως μια βάση εξοπλισμού που σου επιτρέπει να ενσωματώσεις πέντε διαφορετικά μηχανήματα καθαρισμού, από μπαταριοκίνητη compact μηχανή πλύσης-στέγνωσης, ηλεκτρική σκούπα παραθύρων και επιφανειών, έως και ηλεκτρικές σκούπες ξηρής/υγρής αναρρόφησης.
Κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κουτιά
Λιγότερη καταπόνηση στην πλάτη, καλύτερη πρόσβαση σε προϊόντα καθαρισμού: χάρη στα κουτιά που γέρνουν προς τα εμπρός, μπορείς να αποφύγεις κινήσεις που προκαλούν καταπόνηση στο σώμα.
Εργονομικός σχεδιασμός
Τα FlexoMate προσαρμόζονται στο σώμα σου. Επομένως, τα στοιχεία που ενέχουν κινδύνους για την υγεία έχουν έναν πατενταρισμένο εργονομικό σχεδιασμό που κερδίζει το Red Dot. Για παράδειγμα, το ErgoGrip, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα ύψη σώματος. Μην ξεχνάς τα ανακλινόμενα κουτιά, τα οποία ανακουφίζουν από την πρόσθετη καταπόνηση του σώματός σου κατά τον καθαρισμό, χάρη στη γωνία κλίσης τους.
Βιωσιμότητα
Το FlexoMate πληροί τα υψηλότερα πρότυπα που απονέμεται με το Green Dot. Είναι 100% ανακυκλώσιμο και μπορεί να συνδυαστεί με αξεσουάρ κατασκευασμένα από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο υλικό.
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!
Περισσότερη βιωσιμότητα
Με τα FlexoMate, έχεις ένα τρόλεϊ καθαρισμού που έχει βιώσιμο σχεδιασμό και λειτουργία. Όταν επιλέγουμε τα υλικά μας, αναζητούμε υψηλό ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Και το αρθρωτό σύστημα και η υψηλή ποιότητα υλικού εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Περισσότερη παραγωγικότητα
Τα FlexoMate έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα κουτιά από όλες τις πλευρές. Αυτό διευκολύνει την εργασία και επιταχύνει τη διαδικασία καθαρισμού.
Περισσότερες επιλογές
Καθώς τα FlexoMate είναι αρθρωτά στο σχεδιασμό, έχουν μια μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ. Πρόσθεσε και επέκτεινε με κουτιά, επιφάνειες αποθήκευσης και επαγγελματικά μηχανήματα της Kärcher, για να διασφαλίσεις ότι είσαι απόλυτα προετοιμασμένος για τις εργασίες καθαρισμού σου.
Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ
Κανένας τομέας δεν είναι ίδιος. Ανεξάρτητα από τον τομέα με τον οποίο ασχολείσαι - θα σε βοηθήσουμε να βρεις το σωστό τρόλεϊ καθαρισμού.