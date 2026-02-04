ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ T 11/1 HEPA 14 Re!Plast
Πολύ βιώσιμη και υγιεινή.
Η Kärcher T 11/1 HEPA Re!Plast είναι κατασκευασμένη από 60% ανακυκλωμένα υλικά* και επομένως είναι ιδιαίτερα βιώσιμη. Εντυπωσιάζει επίσης με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης καθώς και με το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14, το χαμηλό βάρος και την πολύ καλή σχέση τιμής-απόδοσης.
Το HΕΡΑ 14 είναι το φίλτρο που επιλέγουν οι κατασκευαστές αεροπλάνων για να προστατεύονται οι επιβάτες από μικρόβια, ιούς και τον covid. Συγκρατεί το 99,995 % των μικροσκοπικών σωματιδίων και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.
* Όλα τα πλαστικά μέρη, εκτός από τα εξαρτήματα.
Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 HEPA 14 Re!Plast ενσωματώνει τη βιωσιμότητα, την υγιεινή, τη μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και την ανθεκτικότητα. Κατασκευασμένη από 60% ανακυκλωμένα υλικά*, η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή της είναι ήδη σημαντικά μειωμένη και η χρήση πολύτιμων πρώτων υλών ελαχιστοποιείται. Χάρη στο φίλτρο HEPA 14, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμών DIN EN 1822:2019, με βαθμό φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,995% που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, η T 11/1 HEPA 14 Re!Plast πληροί επίσης τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας για χώρους με αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής. Ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια, όπως ιοί, αερολύματα και μικρόβια μεγέθους μόλις μερικών μικρομέτρων, παγιδεύονται αξιόπιστα. Η ηλεκτρική σκούπα έχει ισχύ αναρρόφησης 235 mbar/23,5 kpa από ισχύ 850 Watt, καθιστώντας δυνατή την επίτευξη μέγιστης ισχύος αναρρόφησης με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας μόλις 61 dB(A) - ιδανική για χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Με χωρητικότητα δοχείου 11 λίτρων, βάρος μόλις 4,2 κιλά, λαβή μεταφοράς και εργονομική λαβή, η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης εγγυάται εργασία χωρίς κόπωση για παρατεταμένες περιόδους και μεταφέρεταιεύκολα. Τα εξαρτήματα, όπως ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου, μπορούν να αποθηκεύονται άνετα πάνω στην σκούπα. Παρέχεται μια σακούλα φίλτρου fleece.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιώσιμος και καινοτόμος σχεδιασμός που περιέχει 60% ανακυκλωμένα υλικάΠαράγεται με λιγότερες πρώτες ύλες και λιγότερη ενέργεια. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει τις εκπομπές CO₂. Καινοτόμο, μακράς διάρκειας, στιβαρό και επομένως πολύ οικονομικό μηχάνημα.
Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής. Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,995 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια. Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.
Χαμηλό βάροςΕύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια. Έως και 50% μικρότερο βάρος σε σύγκριση με ανταγωνιστικά μοντέλα που διαθέτουν κάδο ίδιας χωρητικότητας. Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση.
Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας μόνο 61 dB(A)
- Ιδανικό μηχάνημα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες.
- Η χαμηλή στάθμη του θορύβου λειτουργίας προστατεύει τον χρήστη.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Ασφαλής και άνετη μεταφορά του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων.
- Γρήγορη και ασφαλής αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας στον γάντζο καλωδίων.
- Εύκολη και πρακτική θέση στάθμευσης του ακροφυσίου δαπέδου πάνω στην σκούπα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|850
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|11
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|61
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|385 x 285 x 385
* Όλα τα πλαστικά μέρη, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων.
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 3 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 350 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 14
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
- Άγκιστρο καλωδίου
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής
- Για όλες τις σκληρές επιφάνειες (π.χ. πλακάκια, φυσική πέτρα, PVC, λινοτάπητα)
- Δάπεδα με μοκέτα
- Υγειονομική περίθαλψη
Εξαρτήματα
1. Είναι η μοναδική σκούπα με φίλτρο HEPA 14 που ρουφάει όχι μόνο τη βρωμιά, αλλά και τον Covid!
Το HΕΡΑ 14 είναι το φίλτρο που επιλέγουν οι κατασκευαστές αεροπλάνων για να προστατεύονται οι επιβάτες από μικρόβια, ιούς και τον covid. Συγκρατεί το 99,995 % των μικροσκοπικών σωματιδίων και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.
Μάθε περισσότερα για το φίλτρο ΗΕΡΑ 14 εδώ.
2. Συνδυάζει τη super δύναμη αναρρόφησης με το χαμηλό θόρυβο λειτουργίας!
Αν έχεις βαρεθεί να αλλάζεις σκούπες, εμπιστεύσου την επιλογή των επαγγελματιών. Η επαγγελματική Τ 11/1 HEPA 14 έρχεται σπίτι σου με σούπερ αναρρόφηση 235 mbar/23,5 kPa από ισχύ 850 W για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού!
3. Είναι ελαφριά!
Με βάρος μόνο 4,2 kg, πρακτική και εργονομική λαβή μεταφοράς, η T 11/1 HEPA 14, μεταφέρεται εύκολα και καθιστά δυνατή τη συνεχή εργασία χωρίς κόπωση.
4. Είναι super ανθεκτική!
Έχει σχεδιαστεί για εντατική χρήση και προστασία από τις ανατροπές, ενώ ο ανθεκτικός προφυλακτήρας της την προστατεύει από ανατροπές και προσκρούσεις.
5. Είναι αθόρυβη!
Mε πολύ χαμηλό θόρυβο λειτουργίας της τάξης των 61 dB(A) μπορεί να χρησιμοποιείται, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, σε χώρους όπου πρέπει να αποφεύγεται ο θόρυβος.
Ισχυρή! Όσον αφορά το περιβάλλον και την καθαριότητα
Βιωσιμότητα και υγιεινή, μέγιστη ισχύς αναρρόφησης και ανθεκτικότητα - η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 Classic HEPA Re!Plast εντυπωσιάζει σε όλους τους τομείς. Με τα ανακυκλώσιμα υλικά σε ποσοστό 60 %, η ενεργειακή απαίτηση μειώνεται ήδη σημαντικά κατά την παραγωγή και η χρήση πολύτιμων πρώτων υλών ελαχιστοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο πολύ φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και εξαιρετικά ανθεκτική και μακράς διάρκειας. Ο επαγγελματίας - για αποτελεσματικές επιδόσεις καθαρισμού.
Αυτό που πραγματικά έχει σημασία: Προστασία των πόρων, μείωση της σπατάλης
Κατασκευασμένη από 60% ανακυκλωμένο πλαστικό, η T 11/1 Classic HEPA Re!Plast βοηθά στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και συμβάλλει επίσης στην οικολογική βιωσιμότητα. Η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού είναι μόνο μία από τις πολλές βιώσιμες λύσεις για τη μείωση των αποβλήτων και τη διατήρηση των πόρων από την εξαιρετικά καινοτόμο οικογενειακή επιχείρηση Kärcher. Η βιωσιμότητα έχει ήδη ενσωματωθεί στην εταιρική της στρατηγική εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ μπορείς να μάθεις περισσότερα για τη βιωσιμότητα στην Kärcher.
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον: 60% περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά
Η T 11/1 Classic HEPA Re!Plast της Kärcher είναι κατασκευασμένη από 60% ανακυκλωμένα πλαστικά. Αυτό επιτρέπει στην ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης να συνδυάζει τέλεια την αισθητική, τη στιβαρότητα και τη βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα εγγυάται υψηλή απόδοση σε κάθε χρήση.
Εξαιρετικά αποτελεσματική και υγιεινή: Το φίλτρο HEPA 14
Χάρη στο στάνταρ φίλτρο HEPA 14 με βαθμό φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,995%, η T 11/1 Classic HEPA Re!Plast πληροί επίσης τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας σε ευαίσθητους από άποψη υγιεινής χώρους. Το φίλτρο συγκρατεί μικροσκοπικά σωματίδια όπως ιούς, αερολύματα και μικρόβια μεγέθους μόλις μερικών μικρομέτρων και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμών DIN EN 1822:2019. Αυτό εγγυάται υψηλής ποιότητας, καθαρό αέρα ξανά και ξανά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείς να βρεις εδώ.
Πολύ χαμηλός θόρυβος λειτουργίας: Μόνο 61 dB(A)
Ο χαμηλός θόρυβος λειτουργίας των 61 dB(A) προστατεύει τα αυτιά του προσωπικού καθαρισμού κατά τη διάρκεια πολύωρης εργασίας. Με το χαμηλό επίπεδο θορύβου της, η T 11/1 Classic HEPA Re!Plast είναι ιδανική για εφαρμογές σε χώρους με ευαισθησία στο θόρυβο, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;
Βιώσιμος σχεδιασμός προϊόντος
Εξαιρετική καθαριότητα! Ο μοντέρνος και καινοτόμος σχεδιασμός σε διακριτικό μαύρο χρώμα με περιεκτικότητα υλικών 60% σε ανακυκλωμένο πλαστικό* υποστηρίζει βιώσιμες και οικονομικές εφαρμογές καθαρισμού. Κατά την ανάπτυξη της T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, η εξαιρετική ποιότητα και η λειτουργικότητα συνδυάστηκαν με βέλτιστο τρόπο με έναν βιώσιμο, αισθητικό σχεδιασμό, καθώς και με υψηλή ποσότητα ανακυκλωμένων υλικών.
* Όλα τα πλαστικά μέρη, εκτός από τα εξαρτήματα.
Υγιεινό και ασφαλές φίλτρο HEPA 14
Το φίλτρο HEPA 14 που είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019, εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας σε ευαίσθητους από άποψη υγιεινής χώρους. Με τον υψηλό βαθμό φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,995%, συγκρατεί ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια, όπως ιούς, αερολύματα και μικρόβια μεγέθους μόλις λίγων μικρομέτρων - για καθαρό αέρα υψηλής ποιότητας, ξανά και ξανά.
Στιβαρή, ανθεκτική και οικονομική
H T 11/1 Classic HEPA Re!Plast εντυπωσιάζει με τη στιβαρότητα, την ανθεκτικότητα και την εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Αυτό εγγυάται την υψηλή αποδοτικότητά της. Ένας στιβαρός προφυλακτήρας προστατεύει το μηχάνημα από κραδασμούς και χτυπήματα - και εξασφαλίζει έτσι τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης διαθέτει επίσης εξαιρετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας: Με τους μεγάλους τροχούς μπλοκ και τους ανθεκτικούς περιστρεφόμενους τροχούς της είναι εξαιρετικά ευέλικτη, ενώ ταυτόχρονα δεν ανατρέπεται εύκολα.
Ενσωματωμένη αποθήκευση εξαρτημάτων
Τα παρεχόμενα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στο μηχάνημα, έτσι ώστε η T 11/1 Classic HEPA Re!Plast να μεταφέρεται εύκολα. Το καλώδιο τροφοδοσίας αποθηκεύεται στο γάντζο καλωδίων γρήγορα και με ασφάλεια, αποφεύγονται οι κίνδυνοι σκοντάμματος. Η θέση στάθμευσης επιτρέπει την πρακτική αποθήκευση του ακροφυσίου δαπέδου στην ηλεκτρική σκούπα.
Εξαιρετικά ελαφριά και εργονομική
Χάρη στο χαμηλό της βάρος, η T 11/1 Classic HEPA Re!Plast μαζί με τα αξεσουάρ μπορεί να μεταφερθεί εύκολα πάνω από σκαλοπάτια και σκάλες, ακόμη και με το ένα χέρι, στην εργονομική λαβή μεταφοράς. Οι μεγάλης διάρκειας εργασίες καθαρισμού μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν εύκολα με την ελαφριά ηλεκτρική σκούπα.
Φτιαγμένη από επαγγελματίες για επαγγελματίες: Ο ειδικός για απαιτητικές εργασίες
Η T 11/1 Classic HEPA Re!Plast κυριαρχεί σε διάφορες εφαρμογές - κάθε φορά που πρέπει να καθαριστούν τακτικά σκληρά δάπεδα ή χαλιά. Χάρη στη βιώσιμη φιλοσοφία της με 60% ανακυκλωμένα υλικά και το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14, η ηλεκτρική σκούπα είναι ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού, ακόμη και με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.
Πάροχοι υπηρεσιών κτιρίων
● Επαγγελματικός καθαρισμός σκληρών δαπέδων και χαλιών.
● Εφαρμογές σε τυπικούς χώρους, όπως υποδοχή, γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων και σεμιναρίων.
● Ευέλικτη σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής - χάρη στο φίλτρο HEPA 14.