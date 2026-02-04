ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ T 11/1 HEPA 14 Re!Plast

Πολύ βιώσιμη και υγιεινή.

Η Kärcher T 11/1 HEPA Re!Plast είναι κατασκευασμένη από 60% ανακυκλωμένα υλικά* και επομένως είναι ιδιαίτερα βιώσιμη. Εντυπωσιάζει επίσης με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης καθώς και με το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14, το χαμηλό βάρος και την πολύ καλή σχέση τιμής-απόδοσης.

Το HΕΡΑ 14 είναι το φίλτρο που επιλέγουν οι κατασκευαστές αεροπλάνων για να προστατεύονται οι επιβάτες από μικρόβια, ιούς και τον covid. Συγκρατεί το 99,995 % των μικροσκοπικών σωματιδίων και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.

* Όλα τα πλαστικά μέρη, εκτός από τα εξαρτήματα.