Η πολύ στιβαρή μηχανή BDS 43/150 C Classic με ένα δίσκο προσφέρει εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης και είναι πολύ ευπροσάρμοστη για καθαρισμό του δαπέδου. Με ισχυρό κινητήρα 1.500 watt, είναι κατάλληλο τόσο για σκληρά και ανθεκτικά δάπεδα, όσο και για υφασμάτινα καλύμματα, καθώς και για λείανση φθαρμένων παρκέ δάπεδων. Με πλάτος εργασίας 430 mm, είναι ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές στον τομέα του καθαρισμού των κτιρίων, ενώ ο φορέας που κατασκευάζεται με μεταλλικά γρανάζια εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και πολύ μικρότερη φθορά και χαμηλότερο κόστος συντήρησης σε σύγκριση με ένα γρανάζι ζώνης. Στην παράδοση περιλαμβάνεται επίσης μια πλακέτα δίσκου.