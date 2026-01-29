Μηχανή μονού δίσκου BDS 43/150 C Classic
Το BDS 43/150 C Classic είναι ένα πολύ στιβαρό μηχάνημα καθαρισμού δαπέδου με ένα δίσκο για διάφορες εφαρμογές καθαρισμού δαπέδων. Με φορητό φορέα χωρίς συντήρηση και ισχυρό κινητήρα 1.500 watt.
Η πολύ στιβαρή μηχανή BDS 43/150 C Classic με ένα δίσκο προσφέρει εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης και είναι πολύ ευπροσάρμοστη για καθαρισμό του δαπέδου. Με ισχυρό κινητήρα 1.500 watt, είναι κατάλληλο τόσο για σκληρά και ανθεκτικά δάπεδα, όσο και για υφασμάτινα καλύμματα, καθώς και για λείανση φθαρμένων παρκέ δάπεδων. Με πλάτος εργασίας 430 mm, είναι ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές στον τομέα του καθαρισμού των κτιρίων, ενώ ο φορέας που κατασκευάζεται με μεταλλικά γρανάζια εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και πολύ μικρότερη φθορά και χαμηλότερο κόστος συντήρησης σε σύγκριση με ένα γρανάζι ζώνης. Στην παράδοση περιλαμβάνεται επίσης μια πλακέτα δίσκου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρό μοτέρΕξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική σχεδίαση. Ισχυρό για πολλές εφαρμογές. Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Στιβαρό κιβώτιο ταχυτήτωνΣκληρά μεταλλικά γρανάζια. Λιγότερο κόστος φθοράς και συντήρησης σε σχέση με το γρανάζι. Υψηλότερη ροπή στρέψης από ένα συμβατικό γρανάζι ζώνης. Αθόρυβο, ανθεκτικό και χωρίς συντήρηση.
Εύκολη λειτουργίαΆνετος και εύκολος χειρισμός Εξαιρετική ισορροπία και αθόρυβη λειτουργία.
Ενσωματωμένη πρίζα
- Για σύνδεση με μονάδα αναρρόφησης, η οποία μειώνει τη σκόνη.
- Αυξάνει την απόδοση καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|430
|Ύψος εργασίας (mm)
|90
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|150
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|43
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|66
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|44,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|940 x 430 x 1105
Πεδίο προμήθειας
- Βάση προσαρμογής
Εξοπλισμός
- Προαιρετική δεξαμενή: 10 l
- Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για εργολάβους κτιριακών υπηρεσιών για χρήση σε δημόσια κτίρια ή γραφεία.
- Για ενδελεχή καθαρισμό όλων των δαπέδων – από σκληρά δάπεδα έως χαλιά