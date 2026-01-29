Μπαταριοκίνητη και χάρη σε αυτό, χωρίς καλώδια και τον κίνδυνο γλιστρήματος που αυτά συνεπάγονται, η μηχανή περιποίησης δαπέδων BD 30/4 C Bp Pack είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μικρές περιοχές έως και 300 τ.μ. Είτε καθαρίζετε φυσική ή τεχνητή πέτρα, ρητίνη, λινέλαιο ή PVC: είναι εξαιρετικά πιο γρήγορη και καθαρίζει περισσότερο εις βάθος, σε σχέση με τον καθαρισμό στο χέρι. Η μηχανή αναρροφά επίσης αντίστροφα, αν χρειαστεί, σε όλους τους ελιγμούς, χάρη στα περιστρεφόμενα μάκτρα. Το καλό-σχεδιασμένο και εξαιρετικό concept λειτουργίας, με την χρωματική κωδικοποίηση στοιχείων, φαίνεται ακόμη και στην εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση της ισχυρής και επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου. Το μόλις 20 kg βάρος της μηχανής διευκολύνει τη χρήση της, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ανελκυστήρας.