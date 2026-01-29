Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 30/4 C Bp Pack

Ευέλικτη εφαρμογή, εξαιρετικά compact σχήμα, βάρος μόλις 20 κιλά: το μπαταριοκίνητο μηχάνημα περιποίησης δαπέδων BD 30/4 C Bp Pack, για γρήγορο καθαρισμό επιφανειών έως 300 τ.μ.

Μπαταριοκίνητη και χάρη σε αυτό, χωρίς καλώδια και τον κίνδυνο γλιστρήματος που αυτά συνεπάγονται, η μηχανή περιποίησης δαπέδων BD 30/4 C Bp Pack είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μικρές περιοχές έως και 300 τ.μ. Είτε καθαρίζετε φυσική ή τεχνητή πέτρα, ρητίνη, λινέλαιο ή PVC: είναι εξαιρετικά πιο γρήγορη και καθαρίζει περισσότερο εις βάθος, σε σχέση με τον καθαρισμό στο χέρι. Η μηχανή αναρροφά επίσης αντίστροφα, αν χρειαστεί, σε όλους τους ελιγμούς, χάρη στα περιστρεφόμενα μάκτρα. Το καλό-σχεδιασμένο και εξαιρετικό concept λειτουργίας, με την χρωματική κωδικοποίηση στοιχείων, φαίνεται ακόμη και στην εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση της ισχυρής και επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου. Το μόλις 20 kg βάρος της μηχανής διευκολύνει τη χρήση της, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ανελκυστήρας.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 30/4 C Bp Pack: Περιλαμβάνει ισχυρή μπαταρία λιθίου
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 30/4 C Bp Pack: Ελάχιστες διαστάσεις
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 30/4 C Bp Pack: Μάκτρο με καμπύλη
Περιλαμβάνει μικρή εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας
Σταθερά υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και υλικά
Οικονομική λειτουργία eco!efficiency
Εξαιρετικά compact, ευκίνητο και ευέλικτο
Χαμηλό βάρος (20kg)
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 280
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 325
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 4 / 4
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) 900
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 600
Μπαταρία (V/Ah) 36,5 / 5,2
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h) max. 1
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h) 3
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 150
Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg) 20 / 10
Κατανάλωση νερού (l/min) 1
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) max. 70
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 240
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 19,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 555 x 375 x 1050

Πεδίο προμήθειας

  • Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
  • Μπαταρία
  • Φορτιστής
  • Τροχοί μεταφοράς
  • Μάκτρο, καμπύλο

Εξοπλισμός

  • Σύστημα 2 κάδων
Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 30/4 C Bp Pack
