Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 35/15 C Classic Pack
Η μηχανή δαπέδου BD 35/15 C Classic είναι η ιδανική λύση για μικρούς χώρους, καθώς προσφέρει εξαιρετική ευελιξία. Η εξαιρετική ευελιξία και η συμπαγής κατασκευή της διευκολύνουν τον καθαρισμό. Ο ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας εξασφαλίζει την εύκολη επαναφόρτιση, όπου κι αν βρίσκεστε.
Με το συμπαγές μέγεθος και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του, το BD 35/15 C προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, ευκολία χρήσης και αποδοτικές δυνατότητες καθαρισμού. Εξοπλισμένο με κεφαλή βούρτσας 35 cm, το BD 35/15 C προσφέρει εξαιρετική αποδοτικότητα καθαρισμού και ευελιξία. Σχεδιασμένο ειδικά για μικρότερους χώρους, το BD 35/15 C είναι ιδανικό για να κινείται σε στενές γωνίες και σε χώρους με πολλά έπιπλα. Με ύψος 68 cm, χωράει κάτω από τα περισσότερα τραπέζια και έπιπλα. Ένα άλλο βολικό χαρακτηριστικό του BD 35/15 C είναι ο ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας. Αυτό επιτρέπει στον χειριστή να φορτίζει τη μηχανή σε οποιαδήποτε θέση. Η συμπαγής μηχανή δαπέδου BD 35/15 C έχει σχεδιαστεί για ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Η στιβαρή κατασκευή και τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Ο εύκολα προσβάσιμος σχεδιασμός διευκολύνει επίσης τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται γρήγορα και εύκολα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένος φορτιστής
- Φορτιστής ευρείας τάσης για εύκολη φόρτιση οπουδήποτε
- Συμβατό με ευρύ φάσμα τάσεων
Συμπαγείς διαστάσεις.
- Καλή ευελιξία
- Εύκολη απομάκρυνση από τον τοίχο
- Εύκολος χειρισμός
Μέγιστη αναρρόφηση
- Η σπάτουλα απορροφά αξιόπιστα το νερό και στις στενές γωνίες.
- Στεγνώνει αμέσως το δάπεδο
Πτυσσόμενα και ρυθμιζόμενα χερούλια
- Συμπαγής σχεδιασμός, εξοικονομεί περισσότερο χώρο κατά την αποθήκευση
- Εύκολη μεταφορά, χωράει στα περισσότερα αυτοκίνητα
- Εργονομικά ρυθμιζόμενη για διαφορετικά ύψη χειριστή.
Ρυθμιζόμενος ρυθμός ροής νερού
- Μέγιστη ροή νερού 1 l/min
- Ρυθμιζόμενη ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου και τον βαθμό ρύπανσης
Εύκολα προσβάσιμη κεφαλή βούρτσας
- Δεν απαιτούνται εργαλεία για την αφαίρεση της βούρτσας
- Εύκολη συντήρηση μετά την εργασία
Αφαιρούμενη δεξαμενή βρώμικου νερού
- Απλή συντήρηση
Λειτουργία eco!efficiency
- Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Χαμηλότερο επίπεδο θορύβου
- Επεκτείνει τον χρόνο εργασίας έως και 25
Βελτίωση της παροχής νερού
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο της ΕΕ
- Η πιο ομοιόμορφη κατανομή του νερού βελτιώνει την απόδοση καθαρισμού
Οθόνη
- Εμφάνιση κωδικών σφάλματος και κατάστασης, διευκολύνει τη συντήρηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|350
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|470
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|max. 15 / max. 15
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 1400
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|700
|Τύπος μπαταρίας
|χωρίς ανάγκη για συντήρηση
|Μπαταρία (V/Ah)
|12 / 38
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|Номинальный 10
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|25
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 0,95
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|54
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|830 x 500 x 680
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Μπαταρία
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Τροχοί μεταφοράς
Εξοπλισμός
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
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