Με το συμπαγές μέγεθος και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του, το BD 35/15 C προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, ευκολία χρήσης και αποδοτικές δυνατότητες καθαρισμού. Εξοπλισμένο με κεφαλή βούρτσας 35 cm, το BD 35/15 C προσφέρει εξαιρετική αποδοτικότητα καθαρισμού και ευελιξία. Σχεδιασμένο ειδικά για μικρότερους χώρους, το BD 35/15 C είναι ιδανικό για να κινείται σε στενές γωνίες και σε χώρους με πολλά έπιπλα. Με ύψος 68 cm, χωράει κάτω από τα περισσότερα τραπέζια και έπιπλα. Ένα άλλο βολικό χαρακτηριστικό του BD 35/15 C είναι ο ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας. Αυτό επιτρέπει στον χειριστή να φορτίζει τη μηχανή σε οποιαδήποτε θέση. Η συμπαγής μηχανή δαπέδου BD 35/15 C έχει σχεδιαστεί για ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Η στιβαρή κατασκευή και τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Ο εύκολα προσβάσιμος σχεδιασμός διευκολύνει επίσης τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται γρήγορα και εύκολα.