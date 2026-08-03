Η νέα μηχανή περιποίησης δαπέδου μπαταρίας BR 30/1 C Bp Pack είναι η ιδανική επιλογή για τον υγιεινό καθαρισμό όλων των τύπων σκληρών δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των πλακιδίων και των δαπέδων ασφαλείας. Σε σύγκριση με τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου, η τεχνολογία κυλίνδρων μικροϊνών επιτυγχάνει έως και 20 τοις εκατό καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και έως και 60 τοις εκατό ταχύτερους χρόνους στεγνώματος. Τροφοδοτούμενο από μια μπαταρία ιόντων λιθίου 18 βολτ υψηλής απόδοσης από το Kärcher Battery Universe, η BR 30/1 C Bp Pack είναι η ιδανική λύση για καθαρισμό συντήρησης μικρότερων χώρων σε γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, δεξιώσεις, ξενοδοχεία και εστιατόρια. ή ακόμα και σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται με το απολυμαντικό καθαριστικό της Kärcher RM 732, είναι επίσης ιδανικό για την απολύμανση περιοχών δαπέδου.