Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 30/1 C Bp
Ιδανικό για καθαρισμό υγιεινής συντήρησης και απολύμανση δαπέδου σε μικρές επιφάνειες: Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου μπαταρίας BR 30/1 C Bp Pack με τεχνολογία κυλίνδρων μικροϊνών από την Kärcher.
Η νέα μηχανή περιποίησης δαπέδου μπαταρίας BR 30/1 C Bp Pack είναι η ιδανική επιλογή για τον υγιεινό καθαρισμό όλων των τύπων σκληρών δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των πλακιδίων και των δαπέδων ασφαλείας. Σε σύγκριση με τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου, η τεχνολογία κυλίνδρων μικροϊνών επιτυγχάνει έως και 20 τοις εκατό καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και έως και 60 τοις εκατό ταχύτερους χρόνους στεγνώματος. Τροφοδοτούμενο από μια μπαταρία ιόντων λιθίου 18 βολτ υψηλής απόδοσης από το Kärcher Battery Universe, η BR 30/1 C Bp Pack είναι η ιδανική λύση για καθαρισμό συντήρησης μικρότερων χώρων σε γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, δεξιώσεις, ξενοδοχεία και εστιατόρια. ή ακόμα και σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται με το απολυμαντικό καθαριστικό της Kärcher RM 732, είναι επίσης ιδανικό για την απολύμανση περιοχών δαπέδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμούΕώς και 20% καλύτερα αποτελέσματα από τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου. Πλήρης απορρόφηση βρώμικου νερού, καθαριστικών, χονδροειδών ρύπων και τριχών. Αυξάνει την ποιότητα καθαρισμού και το επίπεδο υγιεινής.
Γρήγοροι χρόνοι στεγνώματοςΈως και 60% ταχύτερος χρόνος στεγνώματος από τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου. Οι σύντομοι χρόνοι στεγνώματος μειώνουν τον κίνδυνο ολίσθησης των υγρών δαπέδων. Οι μικρότεροι χρόνοι καθαρισμού σημαίνουν υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κόστος.
Υψηλό επίπεδο υγιεινήςΠλήρης απορρόφηση βρώμικου νερού, καθαριστικών, χονδροειδών ρύπων και τριχών. Διαδικασία καθαρισμού υγιεινής για αυξημένη ασφάλεια στην εργασία. Χαμηλότερος κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης και μετάδοσης παθογόνων.
Θέση στάθμευσης με στηρίγματα στάθμευσης
- Τα βρεγμένα ρόλλερ δεν έχουν έρχονται σε επαφή με το δάπεδο, στην θέση στάθμευσης.
- Ρόλλερ γρήγορου στεγνώματος.
Μπαταρία λιθίου
- Συμβατό με μηχανήματα από την πλατφόρμα μπαταρίας 18 V στο Kärcher Battery Universe.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και χρόνος λειτουργίας, σύντομοι χρόνοι φόρτισης, δυνατότητα προσωρινής φόρτισης.
- Εως και 25% πιο παραγωγικές από τις μηχανές με καλώδιο.
Ενσωματωμένη λειτουργία προ-σάρωσης με μηχανισμό συλλογής τριχών.
- Μειώνει, ακόμη και αφαιρεί την ανάγκη για καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα.
- Μειώνει τον χρόνο καθαρισμού εώς και 50%
- Μειώνει το συνολικό κόστος λειτουργίας και το κόστος καθαρισμού έως και 50%.
Compact,εξαιρετικά στιβαρός σχεδιασμός
- Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά εξαρτήματα κατασκευασμένα από μέταλλο.
- Για υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.
Κατάλληλο για απολύμανση δαπέδου χρησιμοποιώντας το Απολυμαντικό Καθαριστικό RM 732
- Μειώνει, ακόμη και αποτρέπει τη μετάδοση παθογόνων, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2.
- Δημιουργεί υγιεινά καθαρό περιβάλλον.
- Το υψηλό επίπεδο υγιεινής στο χώρο εργασίας μειώνει τον αριθμό των ημερών που χάνονται λόγω απουσιών που σχετίζονται με ασθένειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|300
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|1 / 0,7
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|200
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 45
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|500 - 650
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|40
|Κατανάλωση νερού (ml/min)
|30
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|max. 55
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|70
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|11
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|340 x 305 x 1200
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανική λύση για γραφεία, ιατρεία, χώρους υποδοχής, ξενοδοχεία και εστιατόρια
- Κατάλληλο για καθαρισμό δαπέδων σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία
- Ιδανικά κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, καντίνες, ιατρεία και δικηγορικά γραφεία, νοσοκομεία και σχολεία