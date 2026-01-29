Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Ιδανική για τον υγιεινό καθαρισμό συντήρησης και την απολύμανση δαπέδων σε μικρούς χώρους: BR 30/1 C Bp Pack με τεχνολογία κυλίνδρων μικροϊνών από την Kärcher.
Η νέα, εξαιρετικά συμπαγής μηχανή καθαρισμού δαπέδων BR 30/1 C Bp Pack είναι η ιδανική επιλογή για τον υγιεινό καθαρισμό όλων των τύπων σκληρών δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των πλακιδίων και των δαπέδων ασφαλείας. Σε σύγκριση με τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδων, η τεχνολογία κυλίνδρων μικροϊνών επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και έως και 60% ταχύτερους χρόνους στεγνώματος. Τροφοδοτούμενο από μια μπαταρία ιόντων λιθίου 18 volt υψηλής απόδοσης από το Kärcher Battery Universe, η BR 30/1 C Bp Pack είναι η ιδανική λύση για τον καθαρισμό συντήρησης μικρότερων χώρων σε γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, ρεσεψιόν, ξενοδοχεία και εστιατόρια ή ακόμη και σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται με το απολυμαντικό καθαριστικό RM 732 της Kärcher, είναι επίσης ιδανική για την απολύμανση χώρων δαπέδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού
Γρήγοροι χρόνοι στεγνώματος
Υψηλό επίπεδο υγιεινής
Θέση στάθμευσης με στηρίγματα στάθμευσης
Μπαταρία λιθίου
Ενσωματωμένη λειτουργία προ-σάρωσης με μηχανισμό συλλογής τριχών.
Compact,εξαιρετικά στιβαρός σχεδιασμός
Κατάλληλο για απολύμανση δαπέδου χρησιμοποιώντας το Απολυμαντικό Καθαριστικό RM 732
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|300
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|1 / 0,7
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|200
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|max. 150 (2,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 45
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|44 / 70
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|500 - 650
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|40
|Κατανάλωση νερού (ml/min)
|30
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|max. 55
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|70
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|11
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|340 x 305 x 1200
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανική λύση για γραφεία, ιατρεία, χώρους υποδοχής, ξενοδοχεία και εστιατόρια
- Κατάλληλο για καθαρισμό δαπέδων σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία
- Ιδανικά κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, καντίνες, ιατρεία και δικηγορικά γραφεία, νοσοκομεία και σχολεία