Η νέα, εξαιρετικά συμπαγής μηχανή καθαρισμού δαπέδων BR 30/1 C Bp Pack είναι η ιδανική επιλογή για τον υγιεινό καθαρισμό όλων των τύπων σκληρών δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των πλακιδίων και των δαπέδων ασφαλείας. Σε σύγκριση με τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδων, η τεχνολογία κυλίνδρων μικροϊνών επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και έως και 60% ταχύτερους χρόνους στεγνώματος. Τροφοδοτούμενο από μια μπαταρία ιόντων λιθίου 18 volt υψηλής απόδοσης από το Kärcher Battery Universe, η BR 30/1 C Bp Pack είναι η ιδανική λύση για τον καθαρισμό συντήρησης μικρότερων χώρων σε γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, ρεσεψιόν, ξενοδοχεία και εστιατόρια ή ακόμη και σε καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται με το απολυμαντικό καθαριστικό RM 732 της Kärcher, είναι επίσης ιδανική για την απολύμανση χώρων δαπέδου.