Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
Η BR 35/12 C Bp Pack Go!Further είναι μία περιορισμένης έκδοσης μηχανή δαπέδου με μπαταρία, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά αξεσουάρ.
Η περιορισμένης έκδοσης μαύρη μπαταριοκίνητη μηχανή BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, κατασκευασμένη από 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και εξοπλισμένη με αποκλειστικά εξαρτήματα, είναι η ιδανική λύση για τον αποτελεσματικό καθαρισμό μικρών και πολύ επιπλωμένων χώρων. Καθαρίζει προς τα εμπρός και προς τα πίσω και, χάρη στο μικρό της βάρος, είναι εύκολη στη μεταφορά και κατάλληλη για χρήση σε σκάλες. Η περιστρεφόμενη κεφαλή με κυλινδρική βούρτσα και τεχνολογία KART (Kärcher Advanced Response Technology) επιτρέπει την εργασία σε στενές στροφές, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη ευελιξία και ευκινησία. Η ισχυρή, μακράς διάρκειας μπαταρία ιόντων λιθίου επιτρέπει μεγάλους χρόνους λειτουργίας, δεν απαιτεί συντήρηση, φορτίζεται γρήγορα και είναι έως και τρεις φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος. Για επιπλέον αποδοτικότητα, η λειτουργία eco!efficiency μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας και μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας κατά περίπου 40%, καθιστώντας δυνατή την εργασία ακόμη και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης
- Δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση παρά το ότι η μπαταρία της είναι 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).
Εξαιρετικά ευέλικτη και αποτελεσματική – ιδανική για χώρους με πολλά έπιπλα
- Διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας +/– 200° με τεχνολογία ΚΑRT, που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση της μηχανής. Εύκολη και άνετη λειτουργία σε στενές γωνίες.
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- όταν είναι απαραίτητο, η μηχανή μπορεί να καθαρίσει και να σκουπίσει επιφάνειες προς την αντίθετη φορά.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
- Σχεδιασμός με 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
- 40% πιο αθόρυβο.
- Έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και μειωμένες εκπομπές CO₂ χάρη στη λειτουργία eco!Mode.
Compact
- Λειτουργεί σε γωνία 90° μακριά από τον τοίχο.
- Χωρίς προεξοχές, εύκολη στο χειρισμό.
Πολύ ελαφρύς σχεδιασμός - μικρό βάρος
- 35% πιο ελαφριά από αντίστοιχες μηχανές.
- Εύχρηστη σε σκαλοπάτια.
- Ευκολότερη μεταφορά με οχήματα.
Περιλαμβάνει συλλογή χονδροειδών ρύπων
- Αποτελεσματικό σκούπισμα, τρίψιμο και αναρρόφηση σε μία μόνο λειτουργία.
- Απομακρύνει ακόμα και μικρέςπέτρες, πριονίδια και άλλους ρύπους.
- Βελτιωμένη λειτουργία του συστήματος αναρρόφησης.
Πτυσσόμενη χειρολαβή
- Αποθήκευση σε μικρό χώρο.
- Μπορεί να μεταφερθεί σε μικρά οχήματα.
Ρυθμιζόμενη λαβή ανάλογα με το ύψος του χειριστή
- Ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το ύψος του χειριστή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|350
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|450
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|12 / 12
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|1400
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1050
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,2 / 21
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 1,5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 2,7
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|700 - 1500
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1050
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|1
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|max. 65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|500
|Χρώμα
|ανθρακί
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|48
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|36
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Τροχοί μεταφοράς
- Ίσιο μάκτρο: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής