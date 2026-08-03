Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 35/12 C Bp Pack Go!Further

Η περιορισμένης έκδοσης μαύρη μπαταριοκίνητη μηχανή BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, κατασκευασμένη από 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και εξοπλισμένη με αποκλειστικά εξαρτήματα, είναι η ιδανική λύση για τον αποτελεσματικό καθαρισμό μικρών και πολύ επιπλωμένων χώρων. Καθαρίζει προς τα εμπρός και προς τα πίσω και, χάρη στο μικρό της βάρος, είναι εύκολη στη μεταφορά και κατάλληλη για χρήση σε σκάλες. Η περιστρεφόμενη κεφαλή με κυλινδρική βούρτσα και τεχνολογία KART (Kärcher Advanced Response Technology) επιτρέπει την εργασία σε στενές στροφές, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη ευελιξία και ευκινησία. Η ισχυρή, μακράς διάρκειας μπαταρία ιόντων λιθίου επιτρέπει μεγάλους χρόνους λειτουργίας, δεν απαιτεί συντήρηση, φορτίζεται γρήγορα και είναι έως και τρεις φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος. Για επιπλέον αποδοτικότητα, η λειτουργία eco!efficiency μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας και μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας κατά περίπου 40%, καθιστώντας δυνατή την εργασία ακόμη και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο.