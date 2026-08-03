Ακόμη και σε μεγάλους χώρους, συχνά υπάρχουν στενά σημεία που είναι δύσκολο να προσπελαστούν λόγω της επίπλωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η περιορισμένης έκδοσης μαύρη μπαταριοκίνητη μηχανή BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, κατασκευασμένη από 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και εξοπλισμένη με αποκλειστικά εξαρτήματα, είναι η ιδανική λύση. Διαθέτει κεφαλή με κυλινδρική βούρτσα που μπορεί να περιστραφεί 200° και στις δύο κατευθύνσεις με τεχνολογία KART (Kärcher Advanced Response Technology) και μεγάλο πλάτος εργασίας. Αυτό την καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτη και ιδανική για περιοχές με πολλά έπιπλα. Η μόνιμη εγκάρσια θέση της βούρτσας και του μάκτρου σε σχέση με την κατεύθυνση κίνησης εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση στην επιφάνεια και σταθερά αποτελέσματα καθαρισμού. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται δεν χρειάζονται συντήρηση και είναι έως και τρεις φορές πιο ανθεκτικές από τις συμβατικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος. Η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας eco!efficiency αυξάνει περαιτέρω τον χρόνο λειτουργίας και μειώνει τον θόρυβο κατά περίπου 40%. Ένα ενσωματωμένο φίλτρο EPA καθαρίζει τον αέρα εξαγωγής από το βρώμικο νερό και επιτρέπει τη χρήση του ακόμη και σε περιοχές με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.