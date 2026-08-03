Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
Η BR 45/22 C Bp Pack Go!Further είναι μία περιορισμένης έκδοσης μηχανή δαπέδου με μπαταρία, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά αξεσουάρ.
Ακόμη και σε μεγάλους χώρους, συχνά υπάρχουν στενά σημεία που είναι δύσκολο να προσπελαστούν λόγω της επίπλωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η περιορισμένης έκδοσης μαύρη μπαταριοκίνητη μηχανή BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, κατασκευασμένη από 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και εξοπλισμένη με αποκλειστικά εξαρτήματα, είναι η ιδανική λύση. Διαθέτει κεφαλή με κυλινδρική βούρτσα που μπορεί να περιστραφεί 200° και στις δύο κατευθύνσεις με τεχνολογία KART (Kärcher Advanced Response Technology) και μεγάλο πλάτος εργασίας. Αυτό την καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτη και ιδανική για περιοχές με πολλά έπιπλα. Η μόνιμη εγκάρσια θέση της βούρτσας και του μάκτρου σε σχέση με την κατεύθυνση κίνησης εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση στην επιφάνεια και σταθερά αποτελέσματα καθαρισμού. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται δεν χρειάζονται συντήρηση και είναι έως και τρεις φορές πιο ανθεκτικές από τις συμβατικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος. Η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας eco!efficiency αυξάνει περαιτέρω τον χρόνο λειτουργίας και μειώνει τον θόρυβο κατά περίπου 40%. Ένα ενσωματωμένο φίλτρο EPA καθαρίζει τον αέρα εξαγωγής από το βρώμικο νερό και επιτρέπει τη χρήση του ακόμη και σε περιοχές με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης
- Δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση παρά το ότι η μπαταρία της είναι 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).
Εξαιρετικά ευέλικτη και αποτελεσματική – ιδανική για χώρους με πολλά έπιπλα
- Κεφαλή βούρτσας περιστρεφόμενη κατά +/-200° με τεχνολογία KART, που επιτρέπει τον έλεγχο της μηχανής. Για άνετο χειρισμό στις στροφές.
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- όταν είναι απαραίτητο, η μηχανή μπορεί να καθαρίσει και να σκουπίσει επιφάνειες προς την αντίθετη φορά.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
- Σχεδιασμός με 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
- 40% πιο αθόρυβο.
- Έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και μειωμένες εκπομπές CO₂ χάρη στη λειτουργία eco!Mode.
Compact
- Λειτουργεί σε γωνία 90° μακριά από τον τοίχο.
- Χωρίς προεξοχές, εύκολη στο χειρισμό.
Πολύ ελαφρύς σχεδιασμός - μικρό βάρος
- 35% πιο ελαφριά από αντίστοιχες μηχανές.
- Εύχρηστη σε σκαλοπάτια.
- Ευκολότερη μεταφορά με οχήματα.
Σύστημα κυλινδρικών βουρτσών (roller)
- Η υψηλή πίεση επαφής εξασφαλίζει την αφαίρεση της επίμονης βρωμιάς.
- Η μηχανή είναι κατάλληλη και για τραχείες επιφάνειες.
- Συνεχής απόδοση καθαρισμού.
Περιλαμβάνει συλλογή χονδροειδών ρύπων
- Αποτελεσματικό σκούπισμα, τρίψιμο και αναρρόφηση σε μία μόνο λειτουργία.
- Απομακρύνει ακόμα και μικρέςπέτρες, πριονίδια και άλλους ρύπους.
- Βελτιωμένη λειτουργία του συστήματος αναρρόφησης.
Ρυθμιζόμενη λαβή ανάλογα με το ύψος του χειριστή
- Ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το ύψος του χειριστή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|450
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|500
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|22 / 22
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|1800
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1260
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,2 / 30
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 3,5
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|750 - 1050
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|100 - 150
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1118
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|1
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|63
|Τάση (V)
|25,2
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 550
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|43
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|866 x 530 x 1061
¹⁾ Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Τροχοί μεταφοράς
- Ίσιο μάκτρο: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής