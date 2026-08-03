Η K-Mop 46 είναι η ιδανική λύση για επαγγελματίες που δεν θέλουν να κάνουν συμβιβασμούς σε θέματα εργονομίας, ανθεκτικότητας και απόδοσης. Ο εξαιρετικά στιβαρός σχεδιασμός της σε συνδυασμό με τον ομαλό χειρισμό της την καθιστούν ικανή να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση – από περιορισμένους χώρους έως μεγάλες επιφάνειες. Η υψηλή ευελιξία και το πλάτος εργασίας 46 εκατοστών εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση. Χάρη στην ισχυρή αναρροφητική δύναμη, τα δάπεδα στεγνώνουν αμέσως και είναι ασφαλή για περπάτημα. Ο εύκολος χειρισμός απαιτεί ελάχιστη εκπαίδευση και επιτρέπει άμεση, επαγγελματική χρήση. Η εργονομία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς, εγγυάται εργασία φιλική προς την πλάτη και εξοικονόμηση ενέργειας. Με δεξαμενές καθαρού και βρώμικου νερού 4 λίτρων, το K-Mop 46 εντυπωσιάζει με την αντοχή και τη βιωσιμότητά του: ανακυκλωμένο υλικό 28%, eco!Mode και χαμηλές τιμές κατανάλωσης εξοικονομούν πολύτιμους πόρους. Ως μέρος του συστήματος Kärcher, το μηχάνημα ενσωματώνεται άψογα στην πλατφόρμα Battery Power+ και στο Kärcher Equipment Management. Πάρτε τον έλεγχο – με το K-Mop 46, τον αξιόπιστο συνεργάτη σας για επαγγελματικό καθαρισμό.