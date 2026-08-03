Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150

Η K-Mop 46 εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό, την εύκολη μετακίνηση με άνετη ώθηση και την ισχυρή αναρροφητική ισχύ. Για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλα τα σκληρά δάπεδα.

Η K-Mop 46 είναι η ιδανική λύση για επαγγελματίες που δεν θέλουν να κάνουν συμβιβασμούς σε θέματα εργονομίας, ανθεκτικότητας και απόδοσης. Ο εξαιρετικά στιβαρός σχεδιασμός της σε συνδυασμό με τον ομαλό χειρισμό της την καθιστούν ικανή να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση – από περιορισμένους χώρους έως μεγάλες επιφάνειες. Η υψηλή ευελιξία και το πλάτος εργασίας 46 εκατοστών εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση. Χάρη στην ισχυρή αναρροφητική δύναμη, τα δάπεδα στεγνώνουν αμέσως και είναι ασφαλή για περπάτημα. Ο εύκολος χειρισμός απαιτεί ελάχιστη εκπαίδευση και επιτρέπει άμεση, επαγγελματική χρήση. Η εργονομία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς, εγγυάται εργασία φιλική προς την πλάτη και εξοικονόμηση ενέργειας. Με δεξαμενές καθαρού και βρώμικου νερού 4 λίτρων, το K-Mop 46 εντυπωσιάζει με την αντοχή και τη βιωσιμότητά του: ανακυκλωμένο υλικό 28%, eco!Mode και χαμηλές τιμές κατανάλωσης εξοικονομούν πολύτιμους πόρους. Ως μέρος του συστήματος Kärcher, το μηχάνημα ενσωματώνεται άψογα στην πλατφόρμα Battery Power+ και στο Kärcher Equipment Management. Πάρτε τον έλεγχο – με το K-Mop 46, τον αξιόπιστο συνεργάτη σας για επαγγελματικό καθαρισμό.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά απλός χειρισμός
  • Ευχάριστη πρόωση μέσω αντίθετα περιστρεφόμενων βουρτσών.
  • Καθαρισμός άκρων με χρήση κυλίνδρων προφυλακτήρα χωρίς να προκαλείται ζημιά στο απόθεμα.
  • Καθαρισμός 360° με κλίση της ράβδου έλξης προς όλες τις κατευθύνσεις.
Εξαιρετικά διαισθητική λειτουργία
  • HMI χωρίς φωνή για ρύθμιση των πιο σημαντικών λειτουργιών.
  • Γνωστή χρωματική κωδικοποίηση Kärcher (κίτρινα χειριστήρια).
  • Χαμηλό κόστος εκπαίδευσης χάρη στον διαισθητικό σχεδιασμό.
Εργονομία
  • Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς στην εργονομία.
  • Λαβή ρυθμιζόμενου ύψους για τέλεια προσαρμογή σε κάθε σωματότυπο.
  • Μειωμένο βάρος στο χέρι κατά τη λειτουργία χάρη στην καλά μελετημένη διάταξη των εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
  • Σχεδιασμός με 28% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού
  • Δεξαμενές καθαρού και βρώμικου νερού 4 λίτρων για επαρκή αυτονομία.
  • Αποτελεσματικός καθαρισμός ακόμη και των μικρότερων, πυκνά επιπλωμένων χώρων, καθώς και μεγάλων επιφανειών.
  • Εντατικός καθαρισμός 2 σταδίων με ανυψώσιμο μάκτρο.
Τέλεια απορρόφηση
  • Συμπεριλαμβάνονται ως στάνταρ τα χείλη αναρρόφησης Linatex®.
  • Ρυθμιζόμενη σε ύψος, μοντέρνο μάκτρο αλουμινίου.
  • Στεγνώστε τα δάπεδα ακόμη και σε σκληρά δάπεδα με έντονη υφή.
Συνδεσιμότητα
  • Προαιρετική μονάδα συνδεσιμότητας Plug-in Connect.
  • Καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας και της τοποθεσίας.
  • Εμφάνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο Kärcher Equipment Management Portal.
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
  • Μπαταρίες 36 V Battery Power+ με δυνατότητα αντικατάστασης.
  • Αξιόπιστη προστασία για εφαρμογές που περιλαμβάνουν νερό.
  • Η μπαταρία ιόντων λιθίου εγγυάται σταθερή απόδοση και αποτρέπει την αυτοεκφόρτιση και το φαινόμενο μνήμης.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 460
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 4 / 4
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) max. 1840
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 1200
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου
Τάση (V) 36
Χωρητικότητα (Ah) 7,5
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α)) 1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας eco!efficiency: (7,5 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min) 58 / 81
Ρεύμα φόρτισης (A) 6
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V) 100 - 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz) 50 - 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 350
Κατανάλωση νερού (ml/min) max. 440
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 67
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 24,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 446 x 551 x 1154

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες και φορτιστής
  • Τροχοί μεταφοράς

Εξοπλισμός

  • Μπαταρία: Μπαταρία 36 V/7,5 Ah Battery Power+ (2 τμχ.)
  • Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power+ (1 τμχ.)
  • Σύστημα 2 κάδων
Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150
Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150
Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150
Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150
Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150
Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150
Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150
Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150
Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150
Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/150
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Ιδανικό για εργολάβους κτιριακών υπηρεσιών, στον τομέα του λιανικού εμπορίου ή σε δημόσια κτίρια.
  • Ιδανική λύση για εργολάβους κτιριακών υπηρεσιών, ξενοδοχεία και εστιατόρια.
  • Υγειονομική περίθαλψη
  • Ιδανικό για συντήρηση και ενδιάμεσο καθαρισμό, π.χ. σε δημόσια κτίρια.
  • Κατάλληλο επίσης για εφαρμογές καθαρισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου, σε καντίνες ή γραφεία.
Εξαρτήματα
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