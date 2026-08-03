Μηχανή περιποίησης δαπέδου K Mop 46 Bp Pack 36/75
Η K-Mop 46 εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό, την εύκολη μετακίνηση με άνετη ώθηση και την ισχυρή αναρροφητική ισχύ. Για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλα τα σκληρά δάπεδα.
Η K-Mop 46 είναι η ιδανική λύση για επαγγελματίες που δεν θέλουν να κάνουν συμβιβασμούς σε θέματα εργονομίας, ανθεκτικότητας και απόδοσης. Ο εξαιρετικά στιβαρός σχεδιασμός της σε συνδυασμό με τον ομαλό χειρισμό της την καθιστούν ικανή να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση – από περιορισμένους χώρους έως μεγάλες επιφάνειες. Η υψηλή ευελιξία και το πλάτος εργασίας 46 εκατοστών εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση. Χάρη στην ισχυρή αναρροφητική δύναμη, τα δάπεδα στεγνώνουν αμέσως και είναι ασφαλή για περπάτημα. Ο εύκολος χειρισμός απαιτεί ελάχιστη εκπαίδευση και επιτρέπει άμεση, επαγγελματική χρήση. Η εργονομία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς, εγγυάται εργασία φιλική προς την πλάτη και εξοικονόμηση ενέργειας. Με δεξαμενές καθαρού και βρώμικου νερού 4 λίτρων, το K-Mop 46 εντυπωσιάζει με την αντοχή και τη βιωσιμότητά του: ανακυκλωμένο υλικό 28%, eco!Mode και χαμηλές τιμές κατανάλωσης εξοικονομούν πολύτιμους πόρους. Ως μέρος του συστήματος Kärcher, το μηχάνημα ενσωματώνεται άψογα στην πλατφόρμα Battery Power+ και στο Kärcher Equipment Management. Πάρτε τον έλεγχο – με το K-Mop 46, τον αξιόπιστο συνεργάτη σας για επαγγελματικό καθαρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά απλός χειρισμός
- Ευχάριστη πρόωση μέσω αντίθετα περιστρεφόμενων βουρτσών.
- Καθαρισμός άκρων με χρήση κυλίνδρων προφυλακτήρα χωρίς να προκαλείται ζημιά στο απόθεμα.
- Καθαρισμός 360° με κλίση της ράβδου έλξης προς όλες τις κατευθύνσεις.
Εξαιρετικά διαισθητική λειτουργία
- HMI χωρίς φωνή για ρύθμιση των πιο σημαντικών λειτουργιών.
- Γνωστή χρωματική κωδικοποίηση Kärcher (κίτρινα χειριστήρια).
- Χαμηλό κόστος εκπαίδευσης χάρη στον διαισθητικό σχεδιασμό.
Εργονομία
- Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς στην εργονομία.
- Λαβή ρυθμιζόμενου ύψους για τέλεια προσαρμογή σε κάθε σωματότυπο.
- Μειωμένο βάρος στο χέρι κατά τη λειτουργία χάρη στην καλά μελετημένη διάταξη των εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
- Σχεδιασμός με 28% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Δεξαμενές καθαρού και βρώμικου νερού 4 λίτρων για επαρκή αυτονομία.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός ακόμη και των μικρότερων, πυκνά επιπλωμένων χώρων, καθώς και μεγάλων επιφανειών.
- Εντατικός καθαρισμός 2 σταδίων με ανυψώσιμο μάκτρο.
Τέλεια απορρόφηση
- Συμπεριλαμβάνονται ως στάνταρ τα χείλη αναρρόφησης Linatex®.
- Ρυθμιζόμενη σε ύψος, μοντέρνο μάκτρο αλουμινίου.
- Στεγνώστε τα δάπεδα ακόμη και σε σκληρά δάπεδα με έντονη υφή.
Συνδεσιμότητα
- Προαιρετική μονάδα συνδεσιμότητας Plug-in Connect.
- Καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας και της τοποθεσίας.
- Εμφάνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο Kärcher Equipment Management Portal.
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
- Μπαταρίες 36 V Battery Power+ με δυνατότητα αντικατάστασης.
- Αξιόπιστη προστασία για εφαρμογές που περιλαμβάνουν νερό.
- Η μπαταρία ιόντων λιθίου εγγυάται σταθερή απόδοση και αποτρέπει την αυτοεκφόρτιση και το φαινόμενο μνήμης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|460
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|4 / 4
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 1840
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1200
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Χωρητικότητα (Ah)
|7,5
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας
|(7,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/h)
|eco!efficiency: / περίπου 1 (7,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|58 / 81
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|350
|Κατανάλωση νερού (ml/min)
|max. 440
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|24,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|446 x 551 x 1154
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Τροχοί μεταφοράς
Εξοπλισμός
- Μπαταρία: Μπαταρία Power+ 36 V / 7,5 Ah (1 τεμ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power+ (1 τμχ.)
- Σύστημα 2 κάδων
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για εργολάβους κτιριακών υπηρεσιών, στον τομέα του λιανικού εμπορίου ή σε δημόσια κτίρια.
- Ιδανική λύση για εργολάβους κτιριακών υπηρεσιών, ξενοδοχεία και εστιατόρια.
- Υγειονομική περίθαλψη
- Ιδανικό για συντήρηση και ενδιάμεσο καθαρισμό, π.χ. σε δημόσια κτίρια.
- Κατάλληλο επίσης για εφαρμογές καθαρισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου, σε καντίνες ή γραφεία.