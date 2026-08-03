Χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, το μπαταριοκίνητο εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R μπορεί εύκολα να φορτιστεί πολύ εύκολα. Χάρη στις 2 βούρτσες με δίσκο πλάτους εργασίας 75 cm, καθώς και τον ιδιαίτερα λεπτό και συμπαγή σχεδιασμό του, το εύχρηστο και ευέλικτο μηχάνημα είναι επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό γωνιών. Είναι απίστευτα απλό στον χειρισμό με τον διακόπτη EASY Operation, τα χειριστήρια με χρωματική κωδικοποίηση και την έγχρωμη οθόνη για την καταχώριση όλων των σημαντικών ρυθμίσεων σε 30 γλώσσες. Αυτό υποστηρίζεται από το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK, το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπει τους εσφαλμένους χειρισμούς. Η πλήρωση του κάδου καθαρού νερού χωρητικότητας 110 λίτρων πραγματοποιείται με τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης εξοικονομώντας έτσι χρόνο, ενώ η παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση που μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης επωφελείται επίσης από τη ρύθμιση του ύψους που εξασφαλίζει άνεση κατά την οδήγηση χάρη, καθώς και από τα φώτα ημέρας για ενίσχυση της παθητικής ασφάλειας.