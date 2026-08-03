Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Bc+D75
Εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R. Ιδανικό για γωνίες. Με κεφαλή βούρτσας με δίσκο πλάτους εργασίας 75 cm, ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας και κάδο χωρητικότητας 110 λίτρων.
Χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, το μπαταριοκίνητο εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R μπορεί εύκολα να φορτιστεί πολύ εύκολα. Χάρη στις 2 βούρτσες με δίσκο πλάτους εργασίας 75 cm, καθώς και τον ιδιαίτερα λεπτό και συμπαγή σχεδιασμό του, το εύχρηστο και ευέλικτο μηχάνημα είναι επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό γωνιών. Είναι απίστευτα απλό στον χειρισμό με τον διακόπτη EASY Operation, τα χειριστήρια με χρωματική κωδικοποίηση και την έγχρωμη οθόνη για την καταχώριση όλων των σημαντικών ρυθμίσεων σε 30 γλώσσες. Αυτό υποστηρίζεται από το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK, το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπει τους εσφαλμένους χειρισμούς. Η πλήρωση του κάδου καθαρού νερού χωρητικότητας 110 λίτρων πραγματοποιείται με τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης εξοικονομώντας έτσι χρόνο, ενώ η παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση που μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης επωφελείται επίσης από τη ρύθμιση του ύψους που εξασφαλίζει άνεση κατά την οδήγηση χάρη, καθώς και από τα φώτα ημέρας για ενίσχυση της παθητικής ασφάλειας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Θέση με ρυθμιζόμενο ύψοςΆριστη θέση καθίσματος ανεξάρτητα από το ύψος του οδηγού. Εξαιρετική άνεση καθίσματος κατά τη διαδρομή. Επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα ακούραστης εργασίας.
Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτηταΜειώνει την παροχή νερού σε στροφές ή αργές διαδρομές. Η λειτουργία εξοικονόμησης νερού αυξάνει την απόδοση κάλυψης επιφάνειας. Ταχύτερο στέγνωμα του δαπέδου και μικρότερη πιθανότητα υπολειμμάτων νερού στις στροφές.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚΚλειδιά με χρωματική κωδικοποίηση για διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης με σκοπό την προστασία από εσφαλμένους χειρισμούς. Υπάρχει δυνατότητα προεπιλογής των τρόπων καθαρισμού και των υπόλοιπων λειτουργιών για κάθε χρήστη. Βέλτιστη προσαρμογή στις συγκεκριμένες εργασίες του αντίστοιχου χρήστη.
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|4500
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3150
|Μπαταρία (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 4
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 230
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|40
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2350
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|650
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|248
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Πεδίο προμήθειας
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών