Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Bc Dose+R75
Εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 110 R, το οποίο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη διατήρηση των πόρων, με σύστημα δοσομετρικής παροχής DOSE για το χημικό προϊόν καθαρισμού, παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα και καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK.
Εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R με μπαταρία και δοκιμασμένο σχεδιασμό κυλινδρικής βούρτσας, πλάτος εργασίας 75 cm και ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης για γρήγορο και βαθύ καθαρισμό με μόνο ένα βήμα. Για την εξοικονόμηση πόρων, το μηχάνημα διαθέτει σύστημα δοσομετρικής παροχής Dose για το χημικό προϊόν καθαρισμού καθώς και παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα. Η καινοτόμος λειτουργία αυτόματης πλήρωσης περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό για τη βολική και γρήγορη συμπλήρωση του κάδου 110 L με καθαρό νερό. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και η μεγάλη έγχρωμη οθόνη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 30 γλώσσες και μέσω της οποίας γίνονται όλες οι σημαντικές ρυθμίσεις. Με το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK, υπάρχει δυνατότητα εκχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης σε κάθε χρήστη προκειμένου να αποτρέπονται αξιόπιστα τυχόν εσφαλμένοι χειρισμοί. Ο χρήστης επωφελείται επίσης από το υψηλό επίπεδο άνεσης και ασφάλειας κατά την οδήγηση χάρη στο ρυθμιζόμενο ύψος του καθίσματος και τα φώτα ημέρας. Επίσης, προαιρετικά, διατίθεται και μια πλευρική διάταξη πλύσης για επέκταση του πλάτους εργασίας και καθαρισμό κοντά σε άκρες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσηςΑπό χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα. Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων. Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Θέση με ρυθμιζόμενο ύψοςΆριστη θέση καθίσματος ανεξάρτητα από το ύψος του οδηγού. Εξαιρετική άνεση καθίσματος κατά τη διαδρομή. Επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα ακούραστης εργασίας.
Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτηταΜειώνει την παροχή νερού σε στροφές ή αργές διαδρομές. Η λειτουργία εξοικονόμησης νερού αυξάνει την απόδοση κάλυψης επιφάνειας. Ταχύτερο στέγνωμα του δαπέδου και μικρότερη πιθανότητα υπολειμμάτων νερού στις στροφές.
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|4500
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3150
|Μπαταρία (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 4
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 230
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1200
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|500
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2350
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|650
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|251
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Πεδίο προμήθειας
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών