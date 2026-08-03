Εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R με μπαταρία και δοκιμασμένο σχεδιασμό κυλινδρικής βούρτσας, πλάτος εργασίας 75 cm και ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης για γρήγορο και βαθύ καθαρισμό με μόνο ένα βήμα. Για την εξοικονόμηση πόρων, το μηχάνημα διαθέτει σύστημα δοσομετρικής παροχής Dose για το χημικό προϊόν καθαρισμού καθώς και παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα. Η καινοτόμος λειτουργία αυτόματης πλήρωσης περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό για τη βολική και γρήγορη συμπλήρωση του κάδου 110 L με καθαρό νερό. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και η μεγάλη έγχρωμη οθόνη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 30 γλώσσες και μέσω της οποίας γίνονται όλες οι σημαντικές ρυθμίσεις. Με το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK, υπάρχει δυνατότητα εκχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης σε κάθε χρήστη προκειμένου να αποτρέπονται αξιόπιστα τυχόν εσφαλμένοι χειρισμοί. Ο χρήστης επωφελείται επίσης από το υψηλό επίπεδο άνεσης και ασφάλειας κατά την οδήγηση χάρη στο ρυθμιζόμενο ύψος του καθίσματος και τα φώτα ημέρας. Επίσης, προαιρετικά, διατίθεται και μια πλευρική διάταξη πλύσης για επέκταση του πλάτους εργασίας και καθαρισμό κοντά σε άκρες.