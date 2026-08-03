Το εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, εντυπωσιάζει όχι μόνο με τα άριστα αποτελέσματα καθαρισμού, αλλά και με τον εξαιρετικά απλό και ασφαλή χειρισμό του. Για παράδειγμα, ο διακόπτης λειτουργίας EASY για την απλή επιλογή των τρόπων καθαρισμού. Ή η μεγάλη έγχρωμη οθόνη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 30 γλώσσες και μέσω της οποίας γίνονται όλες οι σημαντικές ρυθμίσεις. Με το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK, υπάρχει δυνατότητα εκχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης σε κάθε χρήστη προκειμένου να αποτρέπονται αξιόπιστα τυχόν εσφαλμένοι χειρισμοί. Ο χρήστης επωφελείται επίσης από το υψηλό επίπεδο άνεσης κατά την οδήγηση χάρη στο ρυθμιζόμενο ύψος του καθίσματος. Οι δύο βούρτσες με δίσκο και η προσαρτημένη πλευρική διάταξη πλύσης, η οποία επεκτείνει το πλάτος εργασίας 75 cm κατά 10 cm και επιτρέπει τον καθαρισμό κοντά σε άκρες, εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα, ακόμα και σε ιδιαίτερα δύσκολους χώρους. Η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης περιλαμβάνεται για τη γρήγορη συμπλήρωση του κάδου 110 L με καθαρό νερό, ενώ το σύστημα δοσομετρικής παροχής Dose για το χημικό προϊόν καθαρισμού και η παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα εξοικονομούν πόρους.