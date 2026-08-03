Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 110 R με 2 βούρτσες με δίσκο και πλευρική διάταξη πλύσης, καθώς και σύστημα δοσομετρικής παροχής Dose για το χημικό προϊόν καθαρισμού για απόδοση κάλυψης επιφάνειας έως 4500 m2/h.
Το εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, εντυπωσιάζει όχι μόνο με τα άριστα αποτελέσματα καθαρισμού, αλλά και με τον εξαιρετικά απλό και ασφαλή χειρισμό του. Για παράδειγμα, ο διακόπτης λειτουργίας EASY για την απλή επιλογή των τρόπων καθαρισμού. Ή η μεγάλη έγχρωμη οθόνη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 30 γλώσσες και μέσω της οποίας γίνονται όλες οι σημαντικές ρυθμίσεις. Με το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK, υπάρχει δυνατότητα εκχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης σε κάθε χρήστη προκειμένου να αποτρέπονται αξιόπιστα τυχόν εσφαλμένοι χειρισμοί. Ο χρήστης επωφελείται επίσης από το υψηλό επίπεδο άνεσης κατά την οδήγηση χάρη στο ρυθμιζόμενο ύψος του καθίσματος. Οι δύο βούρτσες με δίσκο και η προσαρτημένη πλευρική διάταξη πλύσης, η οποία επεκτείνει το πλάτος εργασίας 75 cm κατά 10 cm και επιτρέπει τον καθαρισμό κοντά σε άκρες, εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα, ακόμα και σε ιδιαίτερα δύσκολους χώρους. Η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης περιλαμβάνεται για τη γρήγορη συμπλήρωση του κάδου 110 L με καθαρό νερό, ενώ το σύστημα δοσομετρικής παροχής Dose για το χημικό προϊόν καθαρισμού και η παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα εξοικονομούν πόρους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλευρική διάταξη πλύσης για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτωνΕπιτρέπει τον καθαρισμό κοντά στις άκρες σε τοίχους ή ράφια. Εκτρέπεται κάτω από το μηχάνημα σε περίπτωση εμποδίου, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά. Μείωση του κόστους αφού αποφεύγεται η χειρωνακτική εργασία στις άκρες των δαπέδων.
Θέση με ρυθμιζόμενο ύψοςΆριστη θέση καθίσματος ανεξάρτητα από το ύψος του οδηγού. Εξαιρετική άνεση καθίσματος κατά τη διαδρομή. Επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα ακούραστης εργασίας.
Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτηταΜειώνει την παροχή νερού σε στροφές ή αργές διαδρομές. Η λειτουργία εξοικονόμησης νερού αυξάνει την απόδοση κάλυψης επιφάνειας. Ταχύτερο στέγνωμα του δαπέδου και μικρότερη πιθανότητα υπολειμμάτων νερού στις στροφές.
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 5100
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3600
|Μπαταρία (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 4
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 230
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|40
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2350
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|650
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|258
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Πεδίο προμήθειας
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρική διάταξη τριψίματος
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών