Με κάδους 110 L, έναν για καθαρό και έναν για ακάθαρτο νερό, κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 cm καθώς και ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης, το εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, διαχειρίζεται επιφάνειες με ρυθμό 5100 m²/h. Με τη βασική πλευρική διάταξη πλύσης, το πλάτος εργασίας μπορεί να επεκταθεί κατά 10 cm, με αποτέλεσμα να καθαρίζονται και επιφάνειες που είναι κοντά σε άκρες. Όλες οι ρυθμίσεις καταχωρίζονται εύκολα στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη σε 30 γλώσσες, τα χειριστήρια με χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνουν την εργασία για τον χρήστη, το κάθισμα ρυθμιζόμενου ύψους εξασφαλίζει μέγιστη άνεση, τα φώτα ημέρας ενισχύουν την ασφάλεια και η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο εργασίας. Χάρη στο καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK, με το οποίο μπορούν να αντιστοιχιστούν διαφορετικά δικαιώματα σε διάφορους χρήστες για τη ρύθμιση τρόπων καθαρισμού και άλλων λειτουργιών, οι εσφαλμένοι χειρισμοί αποτρέπονται αποτελεσματικά. Επίσης, το B 110 R συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων με το σύστημα δοσομετρικής παροχής Dose για το χημικό προϊόν καθαρισμού και την παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτητα.