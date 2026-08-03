Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 110 R με μπαταρία, σύστημα δοσομετρικής παροχής Dose, κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας, πλευρική διάταξη πλύσης και κάδους 110 L. Για καθαρισμό έως και 5100 m2/h.
Με κάδους 110 L, έναν για καθαρό και έναν για ακάθαρτο νερό, κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 cm καθώς και ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης, το εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, διαχειρίζεται επιφάνειες με ρυθμό 5100 m²/h. Με τη βασική πλευρική διάταξη πλύσης, το πλάτος εργασίας μπορεί να επεκταθεί κατά 10 cm, με αποτέλεσμα να καθαρίζονται και επιφάνειες που είναι κοντά σε άκρες. Όλες οι ρυθμίσεις καταχωρίζονται εύκολα στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη σε 30 γλώσσες, τα χειριστήρια με χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνουν την εργασία για τον χρήστη, το κάθισμα ρυθμιζόμενου ύψους εξασφαλίζει μέγιστη άνεση, τα φώτα ημέρας ενισχύουν την ασφάλεια και η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο εργασίας. Χάρη στο καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK, με το οποίο μπορούν να αντιστοιχιστούν διαφορετικά δικαιώματα σε διάφορους χρήστες για τη ρύθμιση τρόπων καθαρισμού και άλλων λειτουργιών, οι εσφαλμένοι χειρισμοί αποτρέπονται αποτελεσματικά. Επίσης, το B 110 R συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων με το σύστημα δοσομετρικής παροχής Dose για το χημικό προϊόν καθαρισμού και την παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτητα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσηςΑπό χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα. Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων. Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Πλευρική διάταξη πλύσης για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτωνΕπιτρέπει τον καθαρισμό κοντά στις άκρες σε τοίχους ή ράφια. Εκτρέπεται κάτω από το μηχάνημα σε περίπτωση εμποδίου, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά. Μείωση του κόστους αφού αποφεύγεται η χειρωνακτική εργασία στις άκρες των δαπέδων.
Θέση με ρυθμιζόμενο ύψοςΆριστη θέση καθίσματος ανεξάρτητα από το ύψος του οδηγού. Εξαιρετική άνεση καθίσματος κατά τη διαδρομή. Επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα ακούραστης εργασίας.
Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτητα
- Μειώνει την παροχή νερού σε στροφές ή αργές διαδρομές.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης νερού αυξάνει την απόδοση κάλυψης επιφάνειας.
- Ταχύτερο στέγνωμα του δαπέδου και μικρότερη πιθανότητα υπολειμμάτων νερού στις στροφές.
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 5100
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3600
|Μπαταρία (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 4
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 230
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1200
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|500
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2350
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|650
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|258
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Πεδίο προμήθειας
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρική διάταξη τριψίματος
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών