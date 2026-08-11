Το εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R χαρακτηρίζεται από δύο ισχυρές βούρτσες με δίσκο πλάτους εργασίας 75 cm, μια πλευρική διάταξη πλύσης για επέκταση του πλάτους εργασίας και καθαρισμό κοντά στις άκρες καθώς και από τον κομψό σχεδιασμό μικρών διαστάσεων για μέγιστη ευελιξία. Με δυνατότητα βαθέος καθαρισμού έως και 5100 m2/h. Το μηχάνημα είναι εύχρηστο χάρη στα χειριστήρια με χρωματική κωδικοποίηση και την έγχρωμη οθόνη (30 γλώσσες εμφάνισης ενδείξεων). Επίσης, το μηχάνημα είναι πολύ άνετο για τον χειριστή χάρη στο κάθισμα ρυθμιζόμενου ύψους και το εργονομικό γκάζι. Με το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK για την εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων πρόσβασης σε βασικές λειτουργίες του μηχανήματος στους χρήστες και την αποτελεσματική προστασία από εσφαλμένους χειρισμούς καθώς και με τα ενσωματωμένα φώτα ημέρας, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα και η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για εξοικονόμηση χρόνου ολοκληρώνουν τον επιτυχημένο σχεδιασμό του B 110 R.