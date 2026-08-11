Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Bc SSD+D75
Μικρό και πολύ ευέλικτο εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 110 R με κεφαλή βούρτσας με δίσκο, κάδο χωρητικότητας 110 L και πλευρική διάταξη πλύσης για επέκταση του πλάτους εργασίας 75 cm.
Το εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R χαρακτηρίζεται από δύο ισχυρές βούρτσες με δίσκο πλάτους εργασίας 75 cm, μια πλευρική διάταξη πλύσης για επέκταση του πλάτους εργασίας και καθαρισμό κοντά στις άκρες καθώς και από τον κομψό σχεδιασμό μικρών διαστάσεων για μέγιστη ευελιξία. Με δυνατότητα βαθέος καθαρισμού έως και 5100 m2/h. Το μηχάνημα είναι εύχρηστο χάρη στα χειριστήρια με χρωματική κωδικοποίηση και την έγχρωμη οθόνη (30 γλώσσες εμφάνισης ενδείξεων). Επίσης, το μηχάνημα είναι πολύ άνετο για τον χειριστή χάρη στο κάθισμα ρυθμιζόμενου ύψους και το εργονομικό γκάζι. Με το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK για την εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων πρόσβασης σε βασικές λειτουργίες του μηχανήματος στους χρήστες και την αποτελεσματική προστασία από εσφαλμένους χειρισμούς καθώς και με τα ενσωματωμένα φώτα ημέρας, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα και η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για εξοικονόμηση χρόνου ολοκληρώνουν τον επιτυχημένο σχεδιασμό του B 110 R.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλευρική διάταξη πλύσης για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτωνΕπιτρέπει τον καθαρισμό κοντά στις άκρες σε τοίχους ή ράφια. Εκτρέπεται κάτω από το μηχάνημα σε περίπτωση εμποδίου, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά. Μείωση του κόστους αφού αποφεύγεται η χειρωνακτική εργασία στις άκρες των δαπέδων.
Θέση με ρυθμιζόμενο ύψοςΆριστη θέση καθίσματος ανεξάρτητα από το ύψος του οδηγού. Εξαιρετική άνεση καθίσματος κατά τη διαδρομή. Επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα ακούραστης εργασίας.
Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτηταΜειώνει την παροχή νερού σε στροφές ή αργές διαδρομές. Η λειτουργία εξοικονόμησης νερού αυξάνει την απόδοση κάλυψης επιφάνειας. Ταχύτερο στέγνωμα του δαπέδου και μικρότερη πιθανότητα υπολειμμάτων νερού στις στροφές.
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|4500
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3150
|Μπαταρία (V)
|24
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 4
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 230
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|40
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2350
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|650
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|256
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Πεδίο προμήθειας
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρική διάταξη τριψίματος
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών