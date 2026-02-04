Η επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R Bp Pack συνδυάζει τη φιλική προς τον χρήστη λειτουργία με τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και τις πολύ καλές τιμές TCO. Ο διακόπτης EASY Operation και η μεγάλη έγχρωμη οθόνη σε 30 γλώσσες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες – για απόλυτη ασφάλεια και προστασία του μηχανήματος, έχει ενσωματωθεί επίσης το σύστημα κλειδιών KIK για την ατομική εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός της κεφαλής με δίσκο βουρτσών με πλάτος εργασίας 75 εκατοστά, των δύο δεξαμενών 110 λίτρων και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, της μπαταρίας ιόντων λιθίου 160 Ah εξασφαλίζει μακρές εργασίες καθαρισμού και υψηλή απόδοση επιφάνειας έως 5.100 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα. Χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η ενδιάμεση φόρτιση της μπαταρίας ταχείας φόρτισης, η οποία έχει διάρκεια ζωής περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτή των μπαταριών μολύβδου-οξέος. Διαθέτει επίσης πολλές άλλες λειτουργίες, όπως η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού, το σύστημα έκπλυσης της δεξαμενής για γρήγορο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, η δοσομέτρηση νερού που προσαρμόζεται ανάλογα με την ταχύτητα και το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE.