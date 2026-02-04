Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Ισχυρή και αξιόπιστη: η επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου 160 Ah, ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, κεφαλή βουρτσών δίσκου και σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE.
Η επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R Bp Pack συνδυάζει τη φιλική προς τον χρήστη λειτουργία με τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και τις πολύ καλές τιμές TCO. Ο διακόπτης EASY Operation και η μεγάλη έγχρωμη οθόνη σε 30 γλώσσες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες – για απόλυτη ασφάλεια και προστασία του μηχανήματος, έχει ενσωματωθεί επίσης το σύστημα κλειδιών KIK για την ατομική εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός της κεφαλής με δίσκο βουρτσών με πλάτος εργασίας 75 εκατοστά, των δύο δεξαμενών 110 λίτρων και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, της μπαταρίας ιόντων λιθίου 160 Ah εξασφαλίζει μακρές εργασίες καθαρισμού και υψηλή απόδοση επιφάνειας έως 5.100 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα. Χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η ενδιάμεση φόρτιση της μπαταρίας ταχείας φόρτισης, η οποία έχει διάρκεια ζωής περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτή των μπαταριών μολύβδου-οξέος. Διαθέτει επίσης πολλές άλλες λειτουργίες, όπως η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού, το σύστημα έκπλυσης της δεξαμενής για γρήγορο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, η δοσομέτρηση νερού που προσαρμόζεται ανάλογα με την ταχύτητα και το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Άριστη θέση καθίσματος ανεξάρτητα από το ύψος του οδηγού.
- Εξαιρετική άνεση καθίσματος κατά τη διαδρομή.
- Επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα ακούραστης εργασίας.
Μπαταρίες ιόντων λιθίου μακράς διάρκειας
- Έως και τέσσερις φορές η διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
- Δυνατότητα σύντομης και ενδιάμεσης φόρτισης χωρίς να καταστραφεί η μπαταρία.
- Λιγότερες αλλαγές μπαταρίας, μειωμένο κόστος, λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας.
Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτητα
- Μειώνει την παροχή νερού σε στροφές ή αργές διαδρομές.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης νερού αυξάνει την απόδοση κάλυψης επιφάνειας.
- Ταχύτερο στέγνωμα του δαπέδου και μικρότερη πιθανότητα υπολειμμάτων νερού στις στροφές.
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 4500
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3150
|Μπαταρία (V/Ah)
|24 / 160
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|75
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1750
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2350
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|350
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Πεδίο προμήθειας
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών