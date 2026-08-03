Φιλική προς τον χρήστη και αξιόπιστη για καθαρισμό υψηλής απόδοσης και τις καλύτερες τιμές TCO: η επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R Bp Pack διαθέτει μια εντυπωσιακά εκτενή επιλογή εξοπλισμού ως στάνταρ για μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μια μπαταρία ιόντων λιθίου 180 Ah με δυνατότητα γρήγορης και ενδιάμεσης φόρτισης, η οποία έχει διάρκεια ζωής περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος, καθώς και έναν φορτιστή μπαταρίας. Διαθέτει επίσης πολλές έξυπνες λειτουργίες, όπως η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού, το σύστημα έκπλυσης της δεξαμενής για γρήγορο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, η δοσομέτρηση νερού που προσαρμόζεται ανάλογα με την ταχύτητα και το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE. Με πλάτος εργασίας 75 εκατοστά, η κεφαλή με κυλινδρική βούρτσα και πρακτική λειτουργία σάρωσης, σε συνδυασμό με δύο δεξαμενές 110 λίτρων, προσφέρει απόδοση έως 5.100 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα. Τέλος, το έξυπνο σύστημα κλειδιών KIK για την εκχώρηση ατομικών δικαιωμάτων πρόσβασης και ο πολύ απλός χειρισμός του μηχανήματος μέσω του διακόπτη EASY Operation και της μεγάλης έγχρωμης οθόνης, διαθέσιμης σε 30 γλώσσες, εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια και άνεση.