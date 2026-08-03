Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Κεφαλή βουρτσών roller, μπαταρία φωσφορικού σιδήρου 180 Ah, ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας και σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE ως στάνταρ: η αξιόπιστη επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R.
Φιλική προς τον χρήστη και αξιόπιστη για καθαρισμό υψηλής απόδοσης και τις καλύτερες τιμές TCO: η επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R Bp Pack διαθέτει μια εντυπωσιακά εκτενή επιλογή εξοπλισμού ως στάνταρ για μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μια μπαταρία ιόντων λιθίου 180 Ah με δυνατότητα γρήγορης και ενδιάμεσης φόρτισης, η οποία έχει διάρκεια ζωής περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος, καθώς και έναν φορτιστή μπαταρίας. Διαθέτει επίσης πολλές έξυπνες λειτουργίες, όπως η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού, το σύστημα έκπλυσης της δεξαμενής για γρήγορο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, η δοσομέτρηση νερού που προσαρμόζεται ανάλογα με την ταχύτητα και το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE. Με πλάτος εργασίας 75 εκατοστά, η κεφαλή με κυλινδρική βούρτσα και πρακτική λειτουργία σάρωσης, σε συνδυασμό με δύο δεξαμενές 110 λίτρων, προσφέρει απόδοση έως 5.100 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα. Τέλος, το έξυπνο σύστημα κλειδιών KIK για την εκχώρηση ατομικών δικαιωμάτων πρόσβασης και ο πολύ απλός χειρισμός του μηχανήματος μέσω του διακόπτη EASY Operation και της μεγάλης έγχρωμης οθόνης, διαθέσιμης σε 30 γλώσσες, εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια και άνεση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Μπαταρίες ιόντων λιθίου μακράς διάρκειας
- Έως και τέσσερις φορές η διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
- Δυνατότητα σύντομης και ενδιάμεσης φόρτισης χωρίς να καταστραφεί η μπαταρία.
- Λιγότερες αλλαγές μπαταρίας, μειωμένο κόστος, λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας.
Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτητα
- Μειώνει την παροχή νερού σε στροφές ή αργές διαδρομές.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης νερού αυξάνει την απόδοση κάλυψης επιφάνειας.
- Ταχύτερο στέγνωμα του δαπέδου και μικρότερη πιθανότητα υπολειμμάτων νερού στις στροφές.
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 4500
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3150
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,6 / 180
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|5
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 230
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1200
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|75
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1750
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2350
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|350
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Πεδίο προμήθειας
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών