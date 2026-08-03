Η επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R Bp Pack συνδυάζει τον πλούσιο εξοπλισμό με τις εξαιρετικές τιμές TCO. Αυτό οφείλεται στις πολυάριθμες καινοτομίες που διαθέτει, όπως η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για γρήγορο γέμισμα της δεξαμενής καθαρού νερού, το σύστημα έκπλυσης της δεξαμενής για γρήγορο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, η δοσομέτρηση νερού που προσαρμόζεται στην ταχύτητα και το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE. Οι μακρές εργασίες καθαρισμού και η απόδοση επιφάνειας 5.100 τετραγωνικών μέτρων ανά ώρα είναι δυνατές χάρη στον συνδυασμό της στάνταρ μπαταρίας ιόντων λιθίου 180 Ah, της δεξαμενής 110 λίτρων και της κεφαλής βουρτσών δίσκου με πλάτος εργασίας 75 εκατοστά, η οποία επεκτείνει την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους της πλευρικής πλατφόρμας καθαρισμού κατά 10 εκατοστά επιπλέον, ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός μέχρι τις άκρες, ακόμη και κάτω από ράφια σε ορισμένες περιπτώσεις. Χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, η ενδιάμεση φόρτιση της ανθεκτικής μπαταρίας, η οποία έχει διάρκεια ζωής περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτή των μπαταριών μολύβδου-οξέος, είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Το σύστημα κλειδιών KIK για την ατομική εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης και η ευκολία χειρισμού με το διακόπτη EASY Operation και την έγχρωμη οθόνη συμπληρώνουν τον εντυπωσιακό συνολικό σχεδιασμό.