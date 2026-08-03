Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Η επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R εντυπωσιάζει με την μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου 180 Ah, τον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, την πλαϊνή βούρτσα που εξοικονομεί χρόνο και το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE.
Η επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R Bp Pack συνδυάζει τον πλούσιο εξοπλισμό με τις εξαιρετικές τιμές TCO. Αυτό οφείλεται στις πολυάριθμες καινοτομίες που διαθέτει, όπως η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για γρήγορο γέμισμα της δεξαμενής καθαρού νερού, το σύστημα έκπλυσης της δεξαμενής για γρήγορο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, η δοσομέτρηση νερού που προσαρμόζεται στην ταχύτητα και το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE. Οι μακρές εργασίες καθαρισμού και η απόδοση επιφάνειας 5.100 τετραγωνικών μέτρων ανά ώρα είναι δυνατές χάρη στον συνδυασμό της στάνταρ μπαταρίας ιόντων λιθίου 180 Ah, της δεξαμενής 110 λίτρων και της κεφαλής βουρτσών δίσκου με πλάτος εργασίας 75 εκατοστά, η οποία επεκτείνει την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους της πλευρικής πλατφόρμας καθαρισμού κατά 10 εκατοστά επιπλέον, ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός μέχρι τις άκρες, ακόμη και κάτω από ράφια σε ορισμένες περιπτώσεις. Χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, η ενδιάμεση φόρτιση της ανθεκτικής μπαταρίας, η οποία έχει διάρκεια ζωής περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτή των μπαταριών μολύβδου-οξέος, είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Το σύστημα κλειδιών KIK για την ατομική εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης και η ευκολία χειρισμού με το διακόπτη EASY Operation και την έγχρωμη οθόνη συμπληρώνουν τον εντυπωσιακό συνολικό σχεδιασμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλευρική διάταξη πλύσης για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων
- Επιτρέπει τον καθαρισμό κοντά στις άκρες σε τοίχους ή ράφια.
- Εκτρέπεται κάτω από το μηχάνημα σε περίπτωση εμποδίου, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
- Μείωση του κόστους αφού αποφεύγεται η χειρωνακτική εργασία στις άκρες των δαπέδων.
Μπαταρίες ιόντων λιθίου μακράς διάρκειας
- Έως και τέσσερις φορές η διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
- Δυνατότητα σύντομης και ενδιάμεσης φόρτισης χωρίς να καταστραφεί η μπαταρία.
- Λιγότερες αλλαγές μπαταρίας, μειωμένο κόστος, λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας.
Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτητα
- Μειώνει την παροχή νερού σε στροφές ή αργές διαδρομές.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης νερού αυξάνει την απόδοση κάλυψης επιφάνειας.
- Ταχύτερο στέγνωμα του δαπέδου και μικρότερη πιθανότητα υπολειμμάτων νερού στις στροφές.
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 5100
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3600
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,6 / 180
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|5
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 230
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|75
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1750
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2350
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|380,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Πεδίο προμήθειας
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρική διάταξη τριψίματος
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών