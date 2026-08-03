Εξοπλισμένη στάνταρ με μπαταρία λιθίου 180 Ah με δυνατότητα γρήγορης και ενδιάμεσης φόρτισης, η οποία έχει διάρκεια ζωής περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος και μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, η επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R Bp Pack εντυπωσιάζει με την υψηλή απόδοση επιφάνειας, την αξιοπιστία και τις εξαιρετικές τιμές TCO. Το μηχάνημα καθαρίζει έως και 5.100 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα χάρη στις δύο δεξαμενές των 110 λίτρων και την κεφαλή με κυλινδρικές βούρτσες με μονάδα σάρωσης και πλάτος εργασίας 75 εκατοστών. Η πλευρική πλατφόρμα καθαρισμού που εξοικονομεί χρόνο και κόστος επεκτείνει το πλάτος εργασίας κατά 10 επιπλέον εκατοστά, επιτρέποντας τον καθαρισμό μέχρι την άκρη, ακόμη και κάτω από ράφια σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο πλούσιος εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης το αυτόματο σύστημα έκπλυσης δεξαμενών για γρήγορο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, δοσομέτρηση νερού που προσαρμόζεται στην ταχύτητα, το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE και το ενσωματωμένο σύστημα κλειδιών KIK για την εκχώρηση ατομικών δικαιωμάτων πρόσβασης. Τέλος, το B 110 R εντυπωσιάζει με την ευκολία χειρισμού του, τόσομέσω του καινοτόμου διακόπτη EASY Operation όσο και της μεγάλης έγχρωμης οθόνης που διατίθεται σε 30 γλώσσες.