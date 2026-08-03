Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Αξιόπιστη επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου 180 Ah, ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, πλαϊνή βούρτσα και σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE.
Εξοπλισμένη στάνταρ με μπαταρία λιθίου 180 Ah με δυνατότητα γρήγορης και ενδιάμεσης φόρτισης, η οποία έχει διάρκεια ζωής περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος και μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας, η επικαθήμενη μηχανή δαπέδου B 110 R Bp Pack εντυπωσιάζει με την υψηλή απόδοση επιφάνειας, την αξιοπιστία και τις εξαιρετικές τιμές TCO. Το μηχάνημα καθαρίζει έως και 5.100 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα χάρη στις δύο δεξαμενές των 110 λίτρων και την κεφαλή με κυλινδρικές βούρτσες με μονάδα σάρωσης και πλάτος εργασίας 75 εκατοστών. Η πλευρική πλατφόρμα καθαρισμού που εξοικονομεί χρόνο και κόστος επεκτείνει το πλάτος εργασίας κατά 10 επιπλέον εκατοστά, επιτρέποντας τον καθαρισμό μέχρι την άκρη, ακόμη και κάτω από ράφια σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο πλούσιος εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης το αυτόματο σύστημα έκπλυσης δεξαμενών για γρήγορο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, δοσομέτρηση νερού που προσαρμόζεται στην ταχύτητα, το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE και το ενσωματωμένο σύστημα κλειδιών KIK για την εκχώρηση ατομικών δικαιωμάτων πρόσβασης. Τέλος, το B 110 R εντυπωσιάζει με την ευκολία χειρισμού του, τόσομέσω του καινοτόμου διακόπτη EASY Operation όσο και της μεγάλης έγχρωμης οθόνης που διατίθεται σε 30 γλώσσες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλευρική διάταξη πλύσης για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων
- Επιτρέπει τον καθαρισμό κοντά στις άκρες σε τοίχους ή ράφια.
- Εκτρέπεται κάτω από το μηχάνημα σε περίπτωση εμποδίου, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
- Μείωση του κόστους αφού αποφεύγεται η χειρωνακτική εργασία στις άκρες των δαπέδων.
Μπαταρίες ιόντων λιθίου μακράς διάρκειας
- Έως και τέσσερις φορές η διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.
- Δυνατότητα σύντομης και ενδιάμεσης φόρτισης χωρίς να καταστραφεί η μπαταρία.
- Λιγότερες αλλαγές μπαταρίας, μειωμένο κόστος, λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας.
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 5100
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3600
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,6 / 180
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|5
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 230
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1200
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|75
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1750
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2350
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|396,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Πεδίο προμήθειας
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρική διάταξη τριψίματος
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών