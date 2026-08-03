Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Classic Bp +D75
Ισχυρή επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μεγάλες δεξαμενές 110 λίτρων, κεφαλή βούρτσας με δίσκο πλάτους 75 cm, σύστημα KIK και διακόπτη EASY Operation για εύκολη λειτουργία.
Σχεδιασμένη για μεγάλα διαστήματα εργασίας σε μεσαίου μεγέθους χώρους, η ιδιαίτερα αθόρυβη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Classic, εξοπλισμένη με μεγάλο διαμέρισμα μπαταρίας, καθαρίζει εύκολα έως και 4.500 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα. Διαθέτει επίσης ευρύχωρες δεξαμενές 110 λίτρων για καθαρό και βρώμικο νερό, την οικονομική λειτουργία eco!efficiency, αξιόπιστη και δοκιμασμένη μηχανική δισκου με πλάτος εργασίας 75 εκατοστών και μάκτρο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο με κορυφαία απόδοση αναρρόφησης στην αγορά. Το έξυπνο σύστημα KIK για την ατομική ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης στις λειτουργίες του μηχανήματος, η πολύγλωσση οθόνη, ο έξυπνος διακόπτης EASY Operation και τα χρωματικά κωδικοποιημένα στοιχεία χειρισμού εξασφαλίζουν πολύ εύκολο χειρισμό. Για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στην εργασία, το μηχάνημα είναι επίσης εξοπλισμένο με πολύ εμφανή φώτα ημέρας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
Εύκολος χειρισμός
- Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Ηλεκτροκινήτηρας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού ( )
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 4500
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3150
|Μπαταρία (V)
|24
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 6
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|175
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|251
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών