Σχεδιασμένη για μεγάλα διαστήματα εργασίας σε μεσαίου μεγέθους χώρους, η ιδιαίτερα αθόρυβη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Classic, εξοπλισμένη με μεγάλο διαμέρισμα μπαταρίας, καθαρίζει εύκολα έως και 4.500 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα. Διαθέτει επίσης ευρύχωρες δεξαμενές 110 λίτρων για καθαρό και βρώμικο νερό, την οικονομική λειτουργία eco!efficiency, αξιόπιστη και δοκιμασμένη μηχανική δισκου με πλάτος εργασίας 75 εκατοστών και μάκτρο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο με κορυφαία απόδοση αναρρόφησης στην αγορά. Το έξυπνο σύστημα KIK για την ατομική ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης στις λειτουργίες του μηχανήματος, η πολύγλωσση οθόνη, ο έξυπνος διακόπτης EASY Operation και τα χρωματικά κωδικοποιημένα στοιχεία χειρισμού εξασφαλίζουν πολύ εύκολο χειρισμό. Για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στην εργασία, το μηχάνημα είναι επίσης εξοπλισμένο με πολύ εμφανή φώτα ημέρας.