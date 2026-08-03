Μια πολύγλωσση οθόνη, ο έξυπνος διακόπτης λειτουργίας EASY, στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση: Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Classic εντυπωσιάζει με τη φιλική προς το χρήστη φιλοσοφία λειτουργίας της και ταυτόχρονα με τα εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε μεσαίου μεγέθους χώρους. Αυτό εξασφαλίζεται από την αποδεδειγμένη μηχανική των δισκου και το μάκτρο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο με κορυφαία απόδοση αναρρόφησης στην αγορά. Εξοπλισμένο στάνταρ με μια ισχυρή μπαταρία AGM 170 Ah, τον αντίστοιχο φορτιστή μπαταρίας και την οικονομική λειτουργία eco!efficiency της Kärcher, το μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων προσφέρει επιδόσεις επιφάνειας έως και 4.500 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα και πολύ αθόρυβη λειτουργία. Οι μεγάλες δεξαμενές των 110 λίτρων για καθαρό και βρώμικο νερό επιτρέπουν εύκολα την εκτέλεση μεγαλύτερων εργασιών, ενώ το φως ημέρας εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Επιπλέον, το έξυπνο σύστημα KIK για την ατομική ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης στις λειτουργίες του μηχανήματος συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποφυγή λαθών χειρισμού.