Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Classic Bp Pack +D75
Επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου εξοπλισμένη με δεξαμενές 110 l για καθαρό και βρώμικο νερό, κεφαλή δίσκου με πλάτος εργασίας 75 cm, μπαταρία AGM και φορτιστή μπαταρίας.
Μια πολύγλωσση οθόνη, ο έξυπνος διακόπτης λειτουργίας EASY, στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση: Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Classic εντυπωσιάζει με τη φιλική προς το χρήστη φιλοσοφία λειτουργίας της και ταυτόχρονα με τα εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε μεσαίου μεγέθους χώρους. Αυτό εξασφαλίζεται από την αποδεδειγμένη μηχανική των δισκου και το μάκτρο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο με κορυφαία απόδοση αναρρόφησης στην αγορά. Εξοπλισμένο στάνταρ με μια ισχυρή μπαταρία AGM 170 Ah, τον αντίστοιχο φορτιστή μπαταρίας και την οικονομική λειτουργία eco!efficiency της Kärcher, το μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων προσφέρει επιδόσεις επιφάνειας έως και 4.500 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα και πολύ αθόρυβη λειτουργία. Οι μεγάλες δεξαμενές των 110 λίτρων για καθαρό και βρώμικο νερό επιτρέπουν εύκολα την εκτέλεση μεγαλύτερων εργασιών, ενώ το φως ημέρας εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Επιπλέον, το έξυπνο σύστημα KIK για την ατομική ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης στις λειτουργίες του μηχανήματος συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποφυγή λαθών χειρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
Εύκολος χειρισμός
- Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Ηλεκτροκινήτηρας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού ( )
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 4500
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3150
|Τύπος μπαταρίας
|χωρίς ανάγκη για συντήρηση
|Μπαταρία (V/Ah)
|24 / 170
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|230
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 6
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|175
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|379
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών