Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Classic Bp Pack +R75
Ευκίνητη, μπαταριοκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μπαταρία 170 Ah, φορτιστή μπαταρίας, μάκτρο υψηλής απόδοσης και κεφαλή roller με πλάτος εργασίας 75 cm και δεξαμενές 110 l.
Η πολύ εύχρηστη, μπαταριοκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Classic διαθέτει μάκτρο με κορυφαία απόδοση αναρρόφησης στην αγορά, καθώς και μια κεφαλή roller πλάτους 75 εκατοστών με λειτουργία προ-σάρωσης που εξοικονομεί χρόνο - και οι δύο κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο. Οι δεξαμενές 110 λίτρων για καθαρό και βρώμικο νερό όχι μόνο επιτρέπουν μεγαλύτερες περιόδους εργασίας, αλλά και επιδόσεις σε επιφάνεια έως και 4.500 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της κατασκευής της, η B 110 R Classic είναι πολύ ευέλικτη και επομένως είναι επίσης πολύ κατάλληλη για τον καθαρισμό γωνιακών χώρων. Τα ενσωματωμένα φώτα ημέρας εξασφαλίζουν την καλύτερη επισκόπηση και ορατότητα. Η υψηλή πίεση επαφής των κυλίνδρων εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα καθαρισμού και, αν χρειαστεί, μπορούν να αλλαχθούν γρήγορα και εύκολα. Η μεγάλη οθόνη για τη ρύθμιση όλων των σημαντικών λειτουργιών σε περισσότερες από 30 γλώσσες και τα ευκολονόητα, χρωματικά κωδικοποιημένα στοιχεία ελέγχου καθιστούν το μηχάνημα εύχρηστο. Το έξυπνο σύστημα KIK για την ατομική ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης στις λειτουργίες του μηχανήματος αποτρέπει επίσης ανεπιθύμητα σφάλματα λειτουργίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
Εύκολος χειρισμός
- Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Ηλεκτροκινήτηρας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού ( )
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 4500
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3150
|Τύπος μπαταρίας
|χωρίς ανάγκη για συντήρηση
|Μπαταρία (V/Ah)
|24 / 170
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|230
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 6
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|1200
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|175
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|379
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών