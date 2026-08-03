Η πολύ εύχρηστη, μπαταριοκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Classic διαθέτει μάκτρο με κορυφαία απόδοση αναρρόφησης στην αγορά, καθώς και μια κεφαλή roller πλάτους 75 εκατοστών με λειτουργία προ-σάρωσης που εξοικονομεί χρόνο - και οι δύο κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο. Οι δεξαμενές 110 λίτρων για καθαρό και βρώμικο νερό όχι μόνο επιτρέπουν μεγαλύτερες περιόδους εργασίας, αλλά και επιδόσεις σε επιφάνεια έως και 4.500 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της κατασκευής του, το B 110 R Classic είναι πολύ ευέλικτο και επομένως είναι επίσης πολύ κατάλληλο για τον καθαρισμό γωνιακών χώρων. Τα ενσωματωμένα φώτα ημέρας εξασφαλίζουν την καλύτερη επισκόπηση και ορατότητα. Η υψηλή πίεση επαφής των κυλίνδρων εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα καθαρισμού και, αν χρειαστεί, μπορούν να αλλαχθούν γρήγορα και εύκολα. Η μεγάλη οθόνη για τη ρύθμιση όλων των σημαντικών λειτουργιών σε περισσότερες από 30 γλώσσες και τα ευκολονόητα, χρωματικά κωδικοποιημένα στοιχεία ελέγχου καθιστούν το μηχάνημα εύχρηστο. Το έξυπνο σύστημα KIK για την ατομική ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης στις λειτουργίες του μηχανήματος αποτρέπει επίσης ανεπιθύμητα σφάλματα λειτουργίας.