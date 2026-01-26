Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Adv + R 75
Μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R Adv + R75 με 2 κυλινδρικές βούρτσες. Συμπαγής και ιδανική λύση για υψηλές αποδόσεις επιφανειών 4.000 έως 8.000 τ.μ.
Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R Adv + R 75 διαθέτει δύο κυλινδρικές βούρτσες με πλάτος εργασίας 75 εκατ. και με δυνατότητα φόρτισης ανά πάσα στιγμή με τον φορτιστή που βρίσκεται επί του μηχανήματος. Η ταχύτητα της βούρτσας μπορεί να ρυθμιστεί ανάμεσα σε 3 επίπεδα, εφόσον χρειάζεται με τη χρήση του FACT. O συμπαγής σχεδιασμός καθιστά το μηχάνημα πολύ ευέλικτο και, συνεπώς, ιδανικό για χώρους με δύσκολα σημεία. Η κίνηση σε όλους τους τροχούς εξασφαλίζει βέλτιστη πρόσφυση σε στροφές και κλίσεις. Τα στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση, ο διακόπτης EASY Operation και η μεγάλη έγχρωμη οθόνη διευκολύνουν συνδυαστικά τον χειρισμό του μηχανήματος. Επιπλέον, το σύστημα ΚΙΚ εγγυάται αξιόπιστη προστασία από λανθασμένο χειρισμό μέσα από την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστη. Η λειτουργία eco!efficiency εξοικονομεί την κατανάλωση νερού και μειώνει τα επίπεδα θορύβου. Ο υγιεινός καθαρισμός της δεξαμενής βρώμικου νερού είναι δυνατός χάρη στο σύστημα απόπλυσης της δεξαμενής, το οποίο περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Χάρη στη λειτουργία Auto Fill εξοικονομείται πολύ χρόνος κατά την πλήρωση της δεξαμενής με καθαρό νερό. (Παράδειγμα διαμόρφωσης, διατίθενται διαφορετικές διαμορφώσεις.)
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρκινγκ πολλαπλών ορόφων με μεγάλη κλίση
- Έως και 18% ικανότητα αναρρίχησης στη λειτουργία καθαρισμού.
- καλή σταθερή διεύθυνση ακόμα και σε λεία δάπεδα
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Πρακτική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Τύποι μπαταρίας: maintenance-free με 36 V/180 Ah, low-maintenance με 36 V/180 Ah, maintenance-free με 36 V/240 Ah, low-maintenance με 36 V/240 Ah.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
"Χτιστή" συσκευή
- λεπτομέριες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|150 / 150
|Κάδος (l)
|7
|Μπαταρία (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|15
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|600 - 1300
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|560
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|61
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 3200
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|957
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Πλευρικές βούρτσες
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε χώρους παραγωγής, όπως σε κτίρια εργοστασίων
- Επίσης ιδανική επιλογή για δραστηριότητες εφοδιαστικής, για παράδειγμα, για τον καθαρισμό αποθηκών
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης