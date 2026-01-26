Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R Adv + R 75 διαθέτει δύο κυλινδρικές βούρτσες με πλάτος εργασίας 75 εκατ. και με δυνατότητα φόρτισης ανά πάσα στιγμή με τον φορτιστή που βρίσκεται επί του μηχανήματος. Η ταχύτητα της βούρτσας μπορεί να ρυθμιστεί ανάμεσα σε 3 επίπεδα, εφόσον χρειάζεται με τη χρήση του FACT. O συμπαγής σχεδιασμός καθιστά το μηχάνημα πολύ ευέλικτο και, συνεπώς, ιδανικό για χώρους με δύσκολα σημεία. Η κίνηση σε όλους τους τροχούς εξασφαλίζει βέλτιστη πρόσφυση σε στροφές και κλίσεις. Τα στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση, ο διακόπτης EASY Operation και η μεγάλη έγχρωμη οθόνη διευκολύνουν συνδυαστικά τον χειρισμό του μηχανήματος. Επιπλέον, το σύστημα ΚΙΚ εγγυάται αξιόπιστη προστασία από λανθασμένο χειρισμό μέσα από την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστη. Η λειτουργία eco!efficiency εξοικονομεί την κατανάλωση νερού και μειώνει τα επίπεδα θορύβου. Ο υγιεινός καθαρισμός της δεξαμενής βρώμικου νερού είναι δυνατός χάρη στο σύστημα απόπλυσης της δεξαμενής, το οποίο περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Χάρη στη λειτουργία Auto Fill εξοικονομείται πολύ χρόνος κατά την πλήρωση της δεξαμενής με καθαρό νερό. (Παράδειγμα διαμόρφωσης, διατίθενται διαφορετικές διαμορφώσεις.)