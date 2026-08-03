Η συμπαγής και εξαιρετικά ευέλικτη επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R + D90 με μπαταρία, αντιμετωπίζει εντυπωσιακά ακόμα και δύσκολους εσωτερικούς χώρους. Η μηχανή διαθέτει δύο δισκόβουρτσες (πλάτος εργασίας 90 cm) και μπορεί να εξοπλιστεί με ενσωματωμένο φορτιστή (προαιρετικά). Η χρωματική κωδικοποίηση των στοιχείων ελέγχου και ο διακόπτης EASY Operation εξασφαλίζουν άνετη λειτουργία. Όλες οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Για προστασία από λανθασμένο χειρισμό, μπορούν να δοθούν δικαιώματα πρόσβασης μέσω του συστήματος KIK. Η λειτουργία eco!efficiency εξοικονομεί νερό και ενέργεια, και μειώνει το επίπεδο θορύβου. Το προαιρετικό σύστημα έκπλυσης δεξαμενής εξασφαλίζει υγιεινή και εύκολο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, και η προαιρετική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης εξοικονομεί χρόνο κατά την πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού. (Αυτό είναι ένα παράδειγμα διαμόρφωσης. Διατίθενται διαφορετικές διαμορφώσεις.)