Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc+ D90

B 150 R + D90: ιδανική για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες από 3000 έως 6000 m². Η συμπαγής, επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μπαταρία διαθέτει 2 δισκόβουρτσες (90 cm πλάτος εργασίας) & δεξαμενές 150 l.

Η συμπαγής και εξαιρετικά ευέλικτη επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R + D90 με μπαταρία, αντιμετωπίζει εντυπωσιακά ακόμα και δύσκολους εσωτερικούς χώρους. Η μηχανή διαθέτει δύο δισκόβουρτσες (πλάτος εργασίας 90 cm) και μπορεί να εξοπλιστεί με ενσωματωμένο φορτιστή (προαιρετικά). Η χρωματική κωδικοποίηση των στοιχείων ελέγχου και ο διακόπτης EASY Operation εξασφαλίζουν άνετη λειτουργία. Όλες οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Για προστασία από λανθασμένο χειρισμό, μπορούν να δοθούν δικαιώματα πρόσβασης μέσω του συστήματος KIK. Η λειτουργία eco!efficiency εξοικονομεί νερό και ενέργεια, και μειώνει το επίπεδο θορύβου. Το προαιρετικό σύστημα έκπλυσης δεξαμενής εξασφαλίζει υγιεινή και εύκολο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, και η προαιρετική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης εξοικονομεί χρόνο κατά την πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού. (Αυτό είναι ένα παράδειγμα διαμόρφωσης. Διατίθενται διαφορετικές διαμορφώσεις.)

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
  • Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
  • Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
  • Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου
  • Εύκολη αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας ή του pad drive
  • Δισκοειδής βούρτσες σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας
  • Μοντέλα καθαρισμού με δίσκους, ειδικά για χρήση σε λείες επιφάνειες.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
  • Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
  • Μειωμένα κόστη service
  • Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
  • 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
  • Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
  • Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
  • Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
  • Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
  • Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
  • Τύποι μπαταρίας: maintenance-free με 36 V/180 Ah, low-maintenance με 36 V/180 Ah, maintenance-free με 36 V/240 Ah, low-maintenance με 36 V/240 Ah.
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
  • Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
  • Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
  • Καλύτερη υγιεινή
Ενσωματωμένος φορτιστής
  • Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
  • Άνετος και εύκολος χειρισμός
  • Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
Εύκολος χειρισμός
  • Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
  • Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Ηλεκτροκίνητο
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 900
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 1180 - 1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 150 / 150
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) 7200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 5040
Μπαταρία (V) 36
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h) max. 5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h) περίπου 7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V) 100 - 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz) 50 - 60
Ταχύτητα οδήγησης (km/h) 8
Ικανότητα αναρρίχησης (%) 10
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 180
Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²) 89
Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm) 181
Κατανάλωση νερού (l/min) max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 67
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) έως και 2400
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg) 957
Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως 2032-01-01
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 218
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Πεδίο προμήθειας

  • Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
  • Ενσωματωμένος φορτιστής
  • Μάκτρο, καμπύλο
  • Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Εξοπλισμός

  • Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
  • Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
  • Αυτόματη διακοπή νερού
  • Χειρόφρενο
  • Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
  • Σύστημα 2 κάδων
  • Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
  • Βασικά φώτα ημέρας
  • Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
  • Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
  • Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
  • Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
  • Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
  • Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
  • δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
  • Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
  • Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
  • Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc+ D90
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc+ D90
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc+ D90
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc+ D90
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc+ D90
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc+ D90
Πεδία εφαρμογής
  • Εμπορικά κέντρα/καταστήματα υλικών μαστορέματος (DIY)
  • Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
  • Για τον καθαρισμό του εσωτερικού εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, στη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και χημικών.
  • Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού