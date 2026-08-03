Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc+ D90
B 150 R + D90: ιδανική για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες από 3000 έως 6000 m². Η συμπαγής, επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μπαταρία διαθέτει 2 δισκόβουρτσες (90 cm πλάτος εργασίας) & δεξαμενές 150 l.
Η συμπαγής και εξαιρετικά ευέλικτη επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R + D90 με μπαταρία, αντιμετωπίζει εντυπωσιακά ακόμα και δύσκολους εσωτερικούς χώρους. Η μηχανή διαθέτει δύο δισκόβουρτσες (πλάτος εργασίας 90 cm) και μπορεί να εξοπλιστεί με ενσωματωμένο φορτιστή (προαιρετικά). Η χρωματική κωδικοποίηση των στοιχείων ελέγχου και ο διακόπτης EASY Operation εξασφαλίζουν άνετη λειτουργία. Όλες οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Για προστασία από λανθασμένο χειρισμό, μπορούν να δοθούν δικαιώματα πρόσβασης μέσω του συστήματος KIK. Η λειτουργία eco!efficiency εξοικονομεί νερό και ενέργεια, και μειώνει το επίπεδο θορύβου. Το προαιρετικό σύστημα έκπλυσης δεξαμενής εξασφαλίζει υγιεινή και εύκολο καθαρισμό της δεξαμενής βρώμικου νερού, και η προαιρετική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης εξοικονομεί χρόνο κατά την πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού. (Αυτό είναι ένα παράδειγμα διαμόρφωσης. Διατίθενται διαφορετικές διαμορφώσεις.)
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου
- Εύκολη αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας ή του pad drive
- Δισκοειδής βούρτσες σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας
- Μοντέλα καθαρισμού με δίσκους, ειδικά για χρήση σε λείες επιφάνειες.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Τύποι μπαταρίας: maintenance-free με 36 V/180 Ah, low-maintenance με 36 V/180 Ah, maintenance-free με 36 V/240 Ah, low-maintenance με 36 V/240 Ah.
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
Ενσωματωμένος φορτιστής
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
Εύκολος χειρισμός
- Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1180 - 1180
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|150 / 150
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|7200
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|5040
|Μπαταρία (V)
|36
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 7
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|8
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|89
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|181
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2400
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|957
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|218
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Εμπορικά κέντρα/καταστήματα υλικών μαστορέματος (DIY)
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Για τον καθαρισμό του εσωτερικού εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, στη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και χημικών.
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων