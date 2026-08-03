Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc + R85

B 150 R + R 85: ιδανική για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες από 3000 έως 6000 m². Η συμπαγής, επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μπαταρία διαθέτει 2 κυλινδρικές βούρτσες (85 cm), δεξαμενές 150 l και λειτουργία FACT.

Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μπαταρία είναι πολύ ευέλικτη χάρη στον κοντό και στενό σχεδιασμό της και φτάνει ακόμη και σε δυσπρόσιτες εσωτερικές περιοχές. Χάρη στη λειτουργία eco!efficiency, η χρήση νερού και ενέργειας, καθώς και η στάθμη θορύβου, μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με 2 κυλινδρικές βούρτσες (πλάτος εργασίας 85 cm). Η ταχύτητα της βούρτσας μπορεί να ρυθμιστεί όπως επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία FACT. Η χρωματική κωδικοποίηση των χειριστηρίων και ο διακόπτης EASY Operation κάνουν τον χειρισμό πολύ εύκολο. Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία από σφάλματα χειρισμού, το σύστημα KIK επιτρέπει την ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης. Ο υγιεινός και απλός καθαρισμός της δεξαμενής βρώμικου νερού είναι δυνατός χάρη στο προαιρετικό πατενταρισμένο σύστημα έκπλυσης δεξαμενής. Η επίσης προαιρετική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης Auto Fill χρησιμοποιείται για την απλή και γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού. Προαιρετικός ενσωματωμένος φορτιστής. (Παράδειγμα διαμόρφωσης: διατίθενται περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης.)

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
  • Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
  • Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
  • Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
  • Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
  • Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
  • Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
  • Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
  • Μειωμένα κόστη service
  • Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
  • Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
  • Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
  • Τύποι μπαταρίας: maintenance-free με 36 V/180 Ah, low-maintenance με 36 V/180 Ah, maintenance-free με 36 V/240 Ah, low-maintenance με 36 V/240 Ah.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
  • 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
  • Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
  • Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
  • Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
  • Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
  • Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
  • Καλύτερη υγιεινή
Ενσωματωμένος φορτιστής
  • Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
  • Άνετος και εύκολος χειρισμός
  • Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
  • Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
  • Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
  • Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης Ηλεκτροκίνητο
Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm) 850
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 1180 - 1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 150 / 150
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h) 6800
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h) 4760
Μπαταρία (V/Ah) 36 / 240
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h) max. 5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h) περίπου 7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V) 100 - 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz) 50 - 60
Ταχύτητα οδήγησης (km/h) 8
Ικανότητα αναρρίχησης (%) 10
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm) 600 - 1300
Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm) 181
Κατανάλωση νερού (l/min) max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 67
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) έως και 2400
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg) 957
Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως 2032-01-01
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 218
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1700 x 909 x 1420

Πεδίο προμήθειας

  • Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
  • Ενσωματωμένος φορτιστής
  • Μάκτρο, καμπύλο
  • Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Εξοπλισμός

  • Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
  • Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
  • Αυτόματη διακοπή νερού
  • Χειρόφρενο
  • Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
  • Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
  • Σύστημα 2 κάδων
  • Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
  • Βασικά φώτα ημέρας
  • Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
  • Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
  • Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
  • Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
  • Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
  • Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
  • Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
  • δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
  • Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
  • Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
  • Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc + R85
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc + R85
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc + R85
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc + R85
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc + R85
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc + R85
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc + R85
Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc + R85
Πεδία εφαρμογής
  • Εμπορικά κέντρα/καταστήματα υλικών μαστορέματος (DIY)
  • Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
  • Για τον καθαρισμό του εσωτερικού εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, στη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και χημικών.
  • Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού