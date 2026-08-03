Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μπαταρία είναι πολύ ευέλικτη χάρη στον κοντό και στενό σχεδιασμό της και φτάνει ακόμη και σε δυσπρόσιτες εσωτερικές περιοχές. Χάρη στη λειτουργία eco!efficiency, η χρήση νερού και ενέργειας, καθώς και η στάθμη θορύβου, μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με 2 κυλινδρικές βούρτσες (πλάτος εργασίας 85 cm). Η ταχύτητα της βούρτσας μπορεί να ρυθμιστεί όπως επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία FACT. Η χρωματική κωδικοποίηση των χειριστηρίων και ο διακόπτης EASY Operation κάνουν τον χειρισμό πολύ εύκολο. Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία από σφάλματα χειρισμού, το σύστημα KIK επιτρέπει την ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης. Ο υγιεινός και απλός καθαρισμός της δεξαμενής βρώμικου νερού είναι δυνατός χάρη στο προαιρετικό πατενταρισμένο σύστημα έκπλυσης δεξαμενής. Η επίσης προαιρετική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης Auto Fill χρησιμοποιείται για την απλή και γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού. Προαιρετικός ενσωματωμένος φορτιστής. (Παράδειγμα διαμόρφωσης: διατίθενται περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης.)