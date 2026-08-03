Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bc + R85
B 150 R + R 85: ιδανική για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες από 3000 έως 6000 m². Η συμπαγής, επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μπαταρία διαθέτει 2 κυλινδρικές βούρτσες (85 cm), δεξαμενές 150 l και λειτουργία FACT.
Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μπαταρία είναι πολύ ευέλικτη χάρη στον κοντό και στενό σχεδιασμό της και φτάνει ακόμη και σε δυσπρόσιτες εσωτερικές περιοχές. Χάρη στη λειτουργία eco!efficiency, η χρήση νερού και ενέργειας, καθώς και η στάθμη θορύβου, μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με 2 κυλινδρικές βούρτσες (πλάτος εργασίας 85 cm). Η ταχύτητα της βούρτσας μπορεί να ρυθμιστεί όπως επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία FACT. Η χρωματική κωδικοποίηση των χειριστηρίων και ο διακόπτης EASY Operation κάνουν τον χειρισμό πολύ εύκολο. Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία από σφάλματα χειρισμού, το σύστημα KIK επιτρέπει την ανάθεση δικαιωμάτων πρόσβασης. Ο υγιεινός και απλός καθαρισμός της δεξαμενής βρώμικου νερού είναι δυνατός χάρη στο προαιρετικό πατενταρισμένο σύστημα έκπλυσης δεξαμενής. Η επίσης προαιρετική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης Auto Fill χρησιμοποιείται για την απλή και γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού. Προαιρετικός ενσωματωμένος φορτιστής. (Παράδειγμα διαμόρφωσης: διατίθενται περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης.)
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Τύποι μπαταρίας: maintenance-free με 36 V/180 Ah, low-maintenance με 36 V/180 Ah, maintenance-free με 36 V/240 Ah, low-maintenance με 36 V/240 Ah.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
Ενσωματωμένος φορτιστής
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|850
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1180 - 1180
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|150 / 150
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|6800
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|4760
|Μπαταρία (V/Ah)
|36 / 240
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 7
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|8
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|600 - 1300
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|181
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2400
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|957
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|218
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Εμπορικά κέντρα/καταστήματα υλικών μαστορέματος (DIY)
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Για τον καθαρισμό του εσωτερικού εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, στη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και χημικών.
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων