Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bp + D90
B 150 R μηχανή δαπέδων με δίσκους βουρτσών (πλάτος εργασίας 90 cm), ταχύτητα κίνησης 8 km/h και απόδοση επιφανείας 7.200 m²/h. Με δεξαμενές 150 l, σύστημα KIK και λειτουργία eco!efficiency.
Η καινοτόμος, συμπαγής και εξαιρετικά ευέλικτη μπαταριοκίνητη επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R έχει σχεδιαστεί για απόδοση επιφάνειας 7.200 m²/h. Το μηχάνημα μπορεί να καθαρίσει άψογα ακόμη και εσωτερικούς χώρους με ακανόνιστο σχήμα. Το μηχάνημα διαθέτει δύο δισκοειδείς βούρτσες και έχει πλάτος εργασίας 90 cm. Τα στοιχεία ελέγχου είναι χρωματικά κωδικοποιημένα. Επιπλέον, υπάρχει ο διακόπτης EASY Operation, ο οποίος επιτρέπει την εύκολη και διαισθητική λειτουργία. Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Για καλύτερη προστασία από σφάλματα λειτουργίας, τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να εκχωρηθούν μέσω του συστήματος KIK, ενώ ο αισθητήρας γωνίας στροφής ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα στις στροφές. Η λειτουργία eco!efficiency και το σύστημα δοσομέτρησης νερού ανάλογα με την ταχύτητα εξοικονομούν νερό και ενέργεια. Επίσης, μειώνεται το επίπεδο θορύβου του μηχανήματος. Το προαιρετικό σύστημα έκπλυσης δεξαμενής εξασφαλίζει τον εύκολο και υγιεινό καθαρισμό της δεξαμενής λυμάτων. Η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης, η οποία παρέχεται ως στάνταρ, εξοικονομεί σημαντικό χρόνο κατά την πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού. Οι μπαταρίες λιθίου διατίθενται προαιρετικά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
Εύκολος χειρισμός
- Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1180 - 1180
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|150 / 150
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|7200
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|5040
|Μπαταρία (V)
|36
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 7
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|8
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|181
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|957
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2032-01-01
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|218
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Εμπορικά κέντρα/καταστήματα υλικών μαστορέματος (DIY)
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων