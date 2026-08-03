Η καινοτόμος, συμπαγής και εξαιρετικά ευέλικτη μπαταριοκίνητη επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R έχει σχεδιαστεί για απόδοση επιφάνειας 7.200 m²/h. Το μηχάνημα μπορεί να καθαρίσει άψογα ακόμη και εσωτερικούς χώρους με ακανόνιστο σχήμα. Το μηχάνημα διαθέτει δύο δισκοειδείς βούρτσες και έχει πλάτος εργασίας 90 cm. Τα στοιχεία ελέγχου είναι χρωματικά κωδικοποιημένα. Επιπλέον, υπάρχει ο διακόπτης EASY Operation, ο οποίος επιτρέπει την εύκολη και διαισθητική λειτουργία. Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη. Για καλύτερη προστασία από σφάλματα λειτουργίας, τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να εκχωρηθούν μέσω του συστήματος KIK, ενώ ο αισθητήρας γωνίας στροφής ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα στις στροφές. Η λειτουργία eco!efficiency και το σύστημα δοσομέτρησης νερού ανάλογα με την ταχύτητα εξοικονομούν νερό και ενέργεια. Επίσης, μειώνεται το επίπεδο θορύβου του μηχανήματος. Το προαιρετικό σύστημα έκπλυσης δεξαμενής εξασφαλίζει τον εύκολο και υγιεινό καθαρισμό της δεξαμενής λυμάτων. Η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης, η οποία παρέχεται ως στάνταρ, εξοικονομεί σημαντικό χρόνο κατά την πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού. Οι μπαταρίες λιθίου διατίθενται προαιρετικά.