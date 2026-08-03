Η υψηλών προδιαγραφών επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδων B 150 R με μπαταρία 240 Ah μεγάλης διάρκειας, ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας και φώτα ημέρας έχει εντυπωσιακή απόδοση με επιφάνεια καθαρισμού λίγο πάνω από 7.200 m² ανά ώρα. Η κεφαλή βουρτσών δίσκου πλάτους 90 cm σε συνδυασμό με το οικονομικό σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού DOSE, τη λειτουργία eco!efficiency, το σύστημα δοσομέτρησης νερού ανάλογα με την ταχύτητα και το ισχυρό, ανθεκτικό μάκτρο αλουμινίου προσφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου με μακροχρόνια εγγύηση του κατασκευαστή καθιστούν τον καθαρισμό εύκολο: δεν χρειάζεται να αλλάξετε την μπαταρία κατά τη διάρκεια ζωής της συσκευής, διαθέτει λειτουργίες γρήγορης φόρτισης και ενδιάμεσης φόρτισης, προσφέρει ασφαλή χειρισμό και το καλύτερο TCO. Με τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης και το αυτόματο ξέπλυμα της δεξαμενής, οι δεξαμενές καθαρού και βρώμικου νερού χωρητικότητας 150 λίτρων μπορούν να γεμίσουν ή να καθαριστούν γρήγορα για μεγαλύτερη ευκολία. Το πατενταρισμένο σύστημα κλειδιών KIK αποτρέπει αποτελεσματικά τα λάθη του χειριστή μέσω ατομικών δικαιωμάτων πρόσβασης. Με ταχύτητα οδήγησης 8 km/h και αισθητήρα γωνίας στροφής.